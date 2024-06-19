В Суйде открылся сказочный сквер!

- Мы каждый год принимаем участие в этой программе, - рассказал глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко. - Это очень хорошая поддержка. Сами бы мы не справились, а вот с помощью федерального и регионального финансирования всё проходит гораздо проще. Посмотрите сами, что здесь было и что стало — небо и земля!

Общественное пространство «Сказка» - уже не первый реализованный проект в Кобринском поселении в рамках федеральной программы. Среди созданных объектов - «Берёзовая роща» в п. Высокоключевой, парк Приречный в п. Кобрининское.

Объектом для благоустройства на этот раз было выбрано внутридворовое пространство по улице Центральной в Суйде. Преимущества этой территории очевидны — центр посёлка, многоэтажные дома вокруг, большое количество достопримечательностей в пешей доступности, большая красивая берёза на месте будущего сквера.

Жители Кобринского поселения активно включились в программу формирования комфортной городской среды. За проект проголосовало 256 жителей поселения.

Наблюдать за ходом работ можно было в режиме реального времени на официальном сайте администрации Кобринского поселения.

- Самое главное, что у нас происходит постоянное взаимодействие с жителями поселения, - говорит Вячеслав Федорченко. - Мы вместе выбираем места для благоустройства, создаем проекты, которые согласуются со всеми жителями поселения. Особенно активны семьи, в которых подрастают дети. Контроль за реализацией проекта со стороны родителей происходит постоянно. Обсуждается буквально каждый элемент — просто так ничего не делается у нас. Даже сейчас, когда сквер «Сказка» уже открылся, идут предложения о его дальнейшем расширении и организации пространства.

Общественное пространство «Сказка», расположенное на улице Центральной, представляет собой мини-парк для семейного отдыха. Своё название сквер получил неслучайно — устроители приурочили его открытие к 225-летию великого русского поэта А.С. Пушкина, чья судьба связана с Суйдой. Напомним, здесь располагалась усадьба прадеда Александра Сергеевича, Ганнибала, в Суйде родилась и мать великого поэта.

В сквере провели освещение, построили спортивные и игровые площадки для детей самого разного возраста. Для детей помладше создан настоящий волшебный городок с качелями, горкой, качалками и каруселями. Установлена здесь и меловая доска в виде дуба - как отсылка к знаменитому стихотворению А.С. Пушкина. Для ребят постарше предусмотрена спортивная зона, включающая спортивный комплекс с баскетбольной площадкой. Детей и взрослых объединит зона тихого отдыха с уютными скамьями, навесом и парковыми качелями.

В день открытия нового общественного пространства на Центральной улице собрались маленькие и большие жители Суйды. Дети тут же стали осваивать спорткомплекс и качели на игровой площадке. Самых маленьких ждал сюрприз — неожиданно на детской игровой площадке появился Чебурашка, которого малыши буквально облепили со всех сторон, обнимая и пожимая ему лапы.

С открытием нового сквера жителей Суйды поздравили руководители Кобринского поселения и представители районной администрации.

- Это первая площадка в Суйде такого плана, - говорит Вячеслав Федорченко. - Всё, что было задумано — было сделано. У нас остался небольшой павильон, который мы расчистим в ближайшее время. И ещё одна задача — продолжить сквер, чтобы устроить ещё одну площадку для старших детей.

- Общественное пространство получился замечательным, - отметил заместитель главы районной администрации Илья Носков. - Отлично постарались и местные власти, и подрядчик, реализовавший этот проект!

Как надеются местные власти, сквер «Сказка» станет местом притяжения для местных жителей, объединит их и окажется отличной площадкой для проведения различных общественных мероприятий. Самое главное теперь — бережно относиться к «сказочному» пространству», созданному с любовью и уважением к обитателям Суйды.

Впереди у жителей Кобринского поселения ещё много планов. Как рассказал Вячеслав Федорченко, сейчас совместно с местными жителями разрабатывается проект «Сиреневый бор» - на этот раз для посёлка Высокоключевой. «Изюминкой» проекта станет сочетание растущих там сосен и сирени.

Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Основная цель - благоустроенность населённых пунктов и комфорт жителей России. В рамках национального проекта реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», участие в котором принимает и Гатчинский район. Проект направлен на создание нового облика населённых пунктов, обновление общественных пространств. Он призван помочь регионам, сохранив свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и отдыхать