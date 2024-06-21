Сквер «Память» в Лукашах: открытие – через месяц

По словам главы администрации, работы на этом участке уже выполнены на 70–80 процентов, и в июле состоится открытие нового общественного пространства.

Сквер «Память» – тихая уютная аллея-набережная, ведущая от автобусной остановки к братскому захоронению советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. По левую сторону аллеи будут расположены скамейки и качели, справа – небольшие мостки к реке. Порыбачить с них, конечно, вряд ли удастся (уж слишком небольшая здесь глубина), однако можно будет насладиться живописным видом Ижоры. Сохранение душевности места вместе с его исторической ценностью – такая задача стояла перед разработчиками проекта сквера, командой Центра компетенций Ленобласти и местной администрацией.

- Основу Пудомягского поселения составляют Пудомяги и Лукаши. В Лукашах находится Ленинградский опытный завод Севзапмонтажавтоматика (СЗМА). Он был градообразующим предприятием, благодаря которому, можно сказать, и появился наш посёлок. А территория сквера находится неподалеку от СЗМА. Поэтому здесь, вдоль аллеи, мы делаем таблички с памятными датами, которые рассказывают историю завода, - поясняет идею проекта Сергей Якименко.

Знаковое предприятие появилось в Лукашах ещё в конце XIX века: купец Егор Рейнер открыл на этой земле древесно-массный завод. В дальнейшем завод претерпевал различные реорганизации и перепродажи, а в период фашистской оккупации немцы устроили на его территории

концлагерь. Память об этих событиях и будет сохраняться в новом сквере – месте спокойном, тихом и сакральном.

Особенности обустройства сквера обсуждались с жителями Лукашей: совместная выработка идей проектов стала обычной практикой. На проектных сессиях жители делятся своим видением о том, какие проблемы той или иной территории первостепенны и как целесообразнее всего с ними справиться. Одним из наиболее острых вопросов обсуждения в Лукашах стали деревья, поскольку на территории участка росли старые аварийные тополя. Однако простая вырубка, естественно, не стала бы лучшим решением: при высоких темпах строительства, урбанизации людям всё больше не хватает природы. Мы спросили у Сергея Якименко, как команде проекта удалось найти компромисс. Глава администрации предложил жителям простую формулу: на одно спиленное дерево – пять новых. В случае со сквером «Память» вместо тополей предложили высадить, например, берёзы, а формула «1=5» при этом имеет отношение к благоустройству не только территории сквера, но и Лукашей вообще.

Сейчас по одну сторону аллеи в будущем сквере стоят берёзы, а на другой высажены молодые ивы. Там, где уже успела вырасти трава, сквер выглядит довольно живо; дизайн-проект обещает также появление различных цветочных композиций вдоль деревянного настила, маршрут которого сейчас проходит между деревьями.

Основные же позиции проекта уже выполнены: установлены малые архитектурные формы, проведено уличное освещение, выстроены деревянная набережная и дорога к мемориалу. Открытие сквера запланировано на 20 июля. Как объясняет Сергей Якименко, завершение масштабных работ по благоустройству обычно приурочено к дню рождения поселения. Сквер «Память» станет летним подарком для жителей Лукашей.

Появление нового сквера стало возможно благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Еще одним объектом в рамках проекта станет благоустройство дворовой территории на улице Ижорской в поселке Лукаши. Работы выполняет компания «Корт», которая имеет репутацию надежного партнера.

В следующем году, когда наша страна будет праздновать 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, новое общественное пространство – сквер Воинской славы - появится в деревне Пудомяги. Данная территория была выбрана для благоустройства в 2025 году в ходе рейтингового голосования, проходившего с 16 января по 16 февраля 2024 года. В мае уже состоялось обсуждение проекта со специалистами Центра компетенций Ленинградской области.

А пока жители с удовольствием наблюдают, как преображается территория вдоль Ижоры и с нетерпением ждут открытия сквера «Память».

Мария Ибадова