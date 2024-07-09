В Тосно родилась большая Ленинградская семья!

В этот день Тосненский Дом культуры встречал своих маленьких и больших гостей праздничным настроением, поющими фонтанами, любимыми детскими песнями, совместными играми и мастер-классами.

Областной семейный фестиваль проходил в несколько этапов, в которые организаторы внесли элементы театрального действа. Сначала в Тосненском Доме культуры чествовали многодетные семьи из Тосненского района. На сцену поднялись и семьи с многолетним стажем жизни, и целые семейные династии.

Затем началась самая масштабная часть праздника, участниками которой стали лучшие семьи со всей Ленинградской области. Радость этого дня с ними разделили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе со своей супругой, директором областного Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ириной Дрозденко.

- Добрый день, семья ленинградская — мамы, папы, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, дети, внуки и правнуки! - обратился к участникам и гостям праздника Александр Дрозденко. - Россия всегда была сильна своими семьями, а каждая семья сильна своей историей, своими поколениями и традициями. Плохих семей не бывает: там, где плохо, семья, к сожалению, распадается. Но я уверен, что с каждым годом крепких ленинградских семей будет всё больше и больше.

Губернатор подчеркнул, что за последние четыре года количество многодетных семей в Ленинградской области увеличилось в два раза.

- Это рекорд для России! — сказал Александр Дрозденко. — Мы все хотим, чтобы семьи жили счастливо. С одной стороны, этому способствует и поддержка со стороны государства, ведь только в Ленинградской области существует около восьмидесяти различных форм поддержки для семей. Но главное не это. Главное для любой семьи — это тепло и уют в доме. Это когда мама и папа счастливы в браке, когда старики гордятся своими детьми и внуками, когда дети стараются радовать своих родителей. Отдельно хочу сказать слова благодарности тем семьям, которые воспитывают не только своих детей, но и приемных. Это очень правильный, очень хороший пример. Какие бы ни были хорошие условия в социальных учреждениях, ни одно социальное учреждение и даже самый лучший воспитатель не заменят ребенку маму и папу.

В этот день из рук Александра Дрозденко получили дипломы «Почетная семья Ленинградской области» лучшие семьи каждого из восемнадцати районов нашего региона. От Гатчинского района такой награды была удостоена семья Лобзовых из Вырицкого поселения, ставшая победителем конкурса «Почетная семья Гатчинского района – 2024». Почетные дипломы были вручены и пяти победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

А затем наступил, наверное, самый долгожданный момент праздника — в свои права вступил первый областной свадебный фестиваль, получивший символическое название «Рождение Ленинградской семьи». В этот день — впервые в истории Ленинградской области — на праздничной сцене Тосненского Дома культуры сочетались законным браком четырнадцать молодых семей. Счастливые пары прошли на сцену под марш Мендельсона и бурные овации зрителей.

Официальную церемонию бракосочетания провела начальник управления ЗАГС Тосненского района Ленинградской области Татьяна Томсина. Пары единогласно подтвердили свою добрую волю на заключающийся брак, подписали один из самых важных документов в своей жизни и обменялись обручальными кольцами. Свидетелями рождения новых ленинградских семей стало множество гостей и участников фестиваля.

Напутствие молодожёнам дали одни из самых знаменитых супругов Ленинградской области Александр и Ирина Дрозденко, а также епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

- Буквально через полгода будет уже сорок лет, как мы с Ириной вместе, - вспомнил Александр Дрозденко. - Это было 26 января 1985 года в городе Кингисеппе. Запомнилось, что ЗАГС был на ремонте, и нас расписывали в здании, в котором потом разместился краеведческий музей... Семья — это очень трудная, непростая, сложная работа. Но это такая работа, которая приносит огромное счастье, потому что она — по любви.

- Вопреки тому, что у меня за плечами уже большой путь семейной жизни, я сейчас ощущаю сейчас себя вот как вы, девчонки, - призналась Ирина Дрозденко. - Я плачу от радости за вас... Главное — не забывать, зачем вы соединили свои руки и сердца. Берегите свои чувства. Чаще благодарите родного человека за то доброе, что он делает ради вас. С вашим днём, мои дорогие!

- Наш сегодняшний праздник — и святой, и светский одновременно, - напомнил Александр Дрозденко. - Я думаю, все мы рано или поздно приходим к такому важному решению — венчаться в церкви. Такой момент настал и для нас с Ириной. И для меня это был самый счастливый день в моей жизни...

От всей Гатчинской епархии и лично от себя молодожёнов от всей души поздравил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

- Православная церковь уделяет особое внимание институту семьи, - подчеркнул владыка. - Союз мужчины и женщины она возвела в таинство церковное. Неслучайно на венчании мы слышим такие слова: «То, что Господь сочетал по взаимному согласию мужа и жены, человек да не разлучает». Семейная жизнь может быть лёгкой и радостной, но может быть и сложной, тяжелой. Очень символично, что ваше бракосочетание состоялось именно сегодня, в день святых благоверных Петра и Февронии. Для нас эти святые — образец для подражания в семейной жизни. Ведите благочестивую жизнь, как они, поддерживайте друг друга. Всем вам желаю терпения, здоровья и семейного благополучия!

Супруги Дрозденко торжественно вручили каждой паре молодожёнов символическую лампаду семейного счастья и согласия - частичку всероссийского семейного очага «Сердце России», зажженного на открытии Года семьи в Москве. Иконой святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских благословил молодых епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

Получила подарки и семья Дрозденко, которая вот уже столько лет показывает всем пример супружеской поддержки, согласия и взаимопонимания. Грамоту и медаль за долгую совместную жизнь в браке Ирине и Александру Дрозденко вручили заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов и председатель областного комитета по соцзащите населения Анастасия Толмачева.

Свадебный фестиваль стал необыкновенным и, в то же время, очень серьёзным событием этого дня, ведь свидетелями бракосочетания этих четырнадцати пар стал не только зрительный зал в Тосно, но и вся Ленинградская область. Молодожены — опять-таки под аплодисменты всей Ленинградской области! - начали свой первый свадебный танец, к которому присоединилась и чета Дрозденко.

Этот большой и очень теплый праздник ещё раз подтвердил: все мы — большая Ленинградская семья. Все мы очень разные, и очень разные у всех нас семьи. Но пока мы будем вместе, нам не страшны ни мировые, ни житейские бури. Мы всё преодолеем, если будем вместе!

Юлия Лысанюк