«Рубиновая» история семьи Давыдовых

Сороковую годовщину свадьбы называют рубиновой, и это неслучайно. Рубин символизирует верную и преданную любовь, счастливую семейную жизнь. Как и все драгоценные камни, он обретает свою истинную красоту только после огранки. Супругов, проживших вместе десятилетия, тоже можно сравнить с ювелирами, ведь они, пройдя через все трудности и испытания, сотворили из своей семейной жизни настоящую драгоценность.

Семья тружеников и общественников

Чествование юбиляров семейной жизни в гатчинском ЗАГСе давно уже стало доброй традицией: счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии долгую жизнь, всегда вызывает чувство восхищения и уважения, служа примером для земляков.

В эту «рубиновую» дату вместе с Давыдовыми были их друзья, дети - дочери Наталия и Лилия, внуки Матвей, Богдан и Егор. И всё-таки Александр Николаевич и Елена Александровна заметно волновались, ведь им снова пришлось окунуться в одно из самых волнующих событий своей жизни.

Именно в их честь в этот день в стенах ЗАГСа прозвучали гимн Ленинградской области и знаменитый марш Мендельсона. И снова они, как ровно сорок лет назад, скрепили своими подписями свой брак — но уже в Книге почётных юбиляров Гатчинского района.

Семью Давыдовых хорошо знают в Гатчинском районе. Елена Александровна всю свою жизнь проработала в Гатчинском железнодорожном отделении ПМС-75. Александр Николаевич — активный общественник, бывший воин-афганец, возглавляющий гатчинскую организацию «Российский Союз ветеранов Афганистана», член правления Ленинградской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Неоднократно избирался депутатом совета депутатов города Гатчины. В 2019 году указом президента Российской Федерации Александр Давыдов был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени» - за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

От имени руководителей Гатчинского района и от себя лично «рубиновых» юбиляров поздравила почетный гость церемонии, заместитель главы администрации Ольга Мясникова.

- В Год семьи ваш союз отмечает важную дату – рубиновый юбилей, - подчеркнула она. - Мы гордимся вашей семьей, сохранившей веру, надежду и любовь. Спасибо, что передаёте подрастающему поколению истинные семейные, добрые ценности и традиции.

Зыряновск, Уфа, Гатчина - вся страна

История этой замечательной семьи начиналась в небольшом городке Зыряновске Восточно-Казахстанской области, который исторически прославился своим горнорудным производством.

Елена и Александр были ровесниками, жили неподалёку друг от друга, но ходили в разные школы. А познакомились в 1976 году, после восьмого класса, в пионерском лагере. Юные, красивые, полные сил и надежд — неудивительно, что подростков соединила дружба, со временем перешедшая в настоящую любовь.

И всё же на какое-то время пути молодых людей разошлись. Окончив восьмилетку, Александр поступил в профессионально-техническое училище в Зыряновске. В 1980 году ушёл в армию, проходил службу в Афганистане. Елена после десятого класса уехала в город на Неве - поступила в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Александр, вернувшись из армии, поступил в военное училище (по системе УВД) в Уфе.

Несмотря на расстояние, все эти годы молодые люди не теряли друг друга из виду. Переписывались, на каникулах встречались в Зыряновске, ходили на танцы. А потом поняли, что пора создавать семью.

- В 1984 году я сделал Елене предложение, - вспоминает Александр Николаевич. - Наши родители, обрадовавшись этому известию, организовали свадьбу, даже заявление за нас написали. Мы приехали на нашу собственную свадьбу в Зыряновск из разных концов страны — она из Ленинграда, я из Уфы. Справили свадьбу и опять разъехались...

В том же 1984 году Елена Александровна окончила институт и по распределению попала в Гатчину - в железнодорожное отделение ПМС-75 у Варшавского вокзала. В 1986 году получил диплом военного училища и Александр Николаевич. Но разлука продолжалась, ещё один год ему пришлось отработать в Усть-Каменогорске. В 1987 году молодой офицер перевёлся в Гатчину и начал свою службу в МВД, где прошел путь до подполковника милиции.

Как и вся Россия

Как признаются «рубиновые» супруги, начавшись с долгой разлуки, жизнь и дальше складывалась нелегко — началась перестройка, а потом и трудные девяностые годы. И всё же испытания, которые пришлось пережить Давыдовым, только закалили семью.

- Жить было трудно, но надо было жить, - говорит Александр Николаевич. - Жизнь была настолько насыщена самыми разными событиями, что скучать не приходилось. И мы прожили те годы хоть и трудно, но активно, весело и интересно — наверное, как и вся почти Россия, весь бывший Советский Союз...

Как и в любой другой семье, в семье Давыдовых были и горести, и радости. Но неизменными оставались любовь, взаимопонимание, терпение и уважение друг к другу.

У Елены Александровны и Александра Николаевича — две прекрасные взрослые дочери и трое любимых внуков. Воспитанием девочек занимались вместе, хотя Александр Николаевич сетует, что не всегда ему удавалось уделить им достаточно много внимания.

- Девочки росли, взрослели. Я служил в милиции, отдавая своей работе очень много времени, - вспоминает Александр Николаевич. - Получалось, что я воспитывал и чьих-то чужих детей — правонарушителей. Я старался вникать в их проблемы, что-то разъяснял, в чем-то, наверное, и помогал. А свои дети у меня росли немножечко сами по себе. Приходя домой со службы, я разговаривал с ними, рассказывал всякие страсти с места работы в воспитательных целях. Конечно, я хотел уберечь их от всего плохого. И это получилось — обе дочери выросли хорошими людьми, закончили институт. И, кстати, тоже, связали свою жизнь с железной дорогой, как и их мужья. Так что у нас теперь почти вся семья — железнодорожная.

Когда жизнь интересна

Сейчас чета Давыдовых находится на заслуженном отдыхе, но без дела никто из них не сидит. Александр Николаевич и Елена Александровна с удовольствием занимаются внуками, любят проводить время на даче.

- Привожу на дачу супругу, чтобы она там отдыхала душой и телом, - говорит Александр Николаевич. - Мы живём на краю леса. Оттуда приходят к нам гости — лисы, ёжики, змеи, зайцы, птицы прилетают. Иногда приходится и бороться с пришельцами — спасать от них наш урожай. Так что скучать и на даче не приходится... Иногда сидим по вечерам там, вспоминаем всю нашу жизнь, наш долгий путь из маленького городка в Казахстане в Гатчину и радуемся тому, что есть...

Семья Давыдовых часто собирается вместе — с детьми и внуками.

- Отмечать вместе Новый год - наша традиция, - говорит Александр Давыдов. - Каждый раз ставим елку, готовим шампанское, ждём в гости детей и внуков. За столом разговариваем о жизни, о работе, о железной дороге. Я хоть и считаю себя пассажиром, но, наверное, уже всю железную дорогу выучил от и до и прошел вместе со своими «железнодорожниками» весь этот путь своими собственными ногами...

Александра Николаевича Давыдова можно часто видеть на самых разных городских мероприятиях. Причём он никогда не остаётся сторонним наблюдателем и всегда старается принимать в них активное участие.

- Мне интересна жизнь, интересен этот мир, - говорит он. - Встречи, мероприятия, самые разные события, туристические поездки — всё это совершенно моё, я этим живу, дышу. Мне интересно узнавать что-то новое, двигаться, участвовать, просто смотреть.

Как уверяют Давыдовы, нет никакого секрета счастливой семейной жизни. Прожив вместе четыре десятка лет, они считают, что самое главное в отношениях - уважать друг друга, быть терпимее, уметь прощать и уступать. Если идёт какой-то спор, важно вовремя остановиться, всё обсудить, подумать и вместе принять решение. Только так можно сохранить семейные узы. Союз Давыдовых прошёл испытание на прочность, и теперь его совершенно точно можно назвать надёжным и счастливым.

Юлия Лысанюк

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