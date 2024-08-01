Каждому ребёнку нужна семья!

- Светлана Леонидовна, сколько детей в Гатчинском районе находится под опекой и попечительством? Какие пособия и льготы существуют для них?

- На начало июля на учете состоит 475 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Причины, почему ребенок остается без попечения родителей, разные – смерть одного или обоих родителей, лишение (ограничение) их в родительских правах, письменное согласие родителей на усыновление (удочерение) и другие. На сегодняшний день в отношении 43-х детей родители лишены родительских прав и еще в отношении 4-х детей родители ограничены в родительских правах.

В соответствии с действующим законодательством орган опеки и попечительства в месячный срок обязан передать ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, а в случае невозможности - под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Одним из основных полномочий по опеке и попечительству является выявление детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году было выявлено 105 таких детей, каждый третий - сирота. Из них 78 % были переданы на воспитание в семью в течение одного месяца без определения их в организацию для детей-сирот, за истекший период 2024 года - 95% детей.

Самой распространенной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается безвозмездная опека (попечительство). На текущую дату под опекой воспитывается 321 ребенок.

Становится популярной и попечительство по договору о приемной семье. В приемных семьях воспитывается 154 ребенка.

Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой и попечительством, составляет более 15 тысяч рублей. Также, если дети от 7 до 18 лет учатся в муниципальных образовательных учреждениях, назначается компенсация проезда (453 рубля).

С 14 лет у каждого ребенка данной категории наступает право быть включенным в список обеспечения жилым помещением по достижении 18 лет, по договорам специализированного найма.

- Велика ли очередь на получение жилья?

- На начало июля запланировано обеспечить жилыми помещениями в 2024 году 37 человек. Для этого будет выделено 159,7 млн рублей. Финансовые средства для приобретения жилья нам предоставляются из бюджета Ленинградской области в виде субвенций. Сумма ежегодно меняется в зависимости от рыночной стоимости жилья и ценовой политики.

По данным на 25 июня, приобретено пять жилых помещений на общую сумму более 20 млн рублей. Приобретенные жилые помещения уже предоставлены нуждающимся.

По поводу жилья есть много нюансов. Право это нужно подтвердить документально. Существует порядок включения детей в список на получение жилья. Он полностью отрабатывается нашими специалистами, и уже после этого принимается решение.

Плановые обязательства мы выполняем. Но, конечно, существует очередь. Люди, включенные в список по решению судов, получают первоочередное право на получение жилья. И уже сформированная очередь сдвигается.

На сегодняшний день в списке 133 человека со всего Гатчинского района. В прошлом году обеспечены жильем 40 человек.

- Каков алгоритм действия для получения всех видов помощи и поддержки?

- Все имеет заявительный характер. Гражданин, получивший статус опекуна, пишет заявление о выплате денежного содержания на ребенка и компенсации проезда. Например, опекуны - законные представители ребенка - приносят подтверждающие документы, что ребенок обучается в муниципальном образовательном учреждении. Запускается процесс обработки документов, издается постановление, затем производятся отчисления.

- Например, такая ситуация. Умерла мама несовершеннолетнего ребенка. Ребенок живет у бабушки. Она сама определила, что она опекун. Папа есть – живой, здоровый, но в разводе и не жил с ними. Кто имеет право представлять интересы ребенка, в том числе имущественные?

- Папа – законный представитель ребенка. Если он выплачивает алименты, но живет далеко и общения нет, это не исключает право и обязанность воспитания ребенка. Оно первоочередное перед другими близкими родственниками. Когда такая ситуация происходит, нужно понимать, что есть отец: отцовство установлено, или ребенок родился в браке. Надо связаться с папой, забыть прошлые обиды и установить контакт. Все это в интересах ребенка.

Если мы видим, что папа хочет принимать участие в жизни ребенка, но ему не давали видеться, или были какие-то другие препятствия, ребенок в этом не виноват. Дети имеют право воспитываться в семье своими родителями.

Бывает, дети упираются, они привыкли жить в знакомой обстановке, с бабушкой или прабабушкой, которые их лелеяли и холили. Тем не менее, если мы понимаем, что это нормальный, дееспособный, материально обеспеченный мужчина, то родственникам нужно приложить максимум усилий, чтобы наладить их контакт. Ведь дети воспринимают информацию так, как им преподносили все эти годы.

Если родственники не могут договориться, можно прийти в опеку. Опека будет отстаивать интересы ребенка и с точки зрения закона. Мы сделаем все, чтобы «соединить несоединимое». И у нас было немало случаев, когда ребенок с папой воссоединился - и сейчас все хорошо.

У ребенка два законных представителя – папа и мама. Исключение только, если отцовство не установлено или мать умирает, тогда остается один – папа одинокий или мама одинокая. А так - два законных представителя, даже если родители в разводе. Бывает, приходят дядя, тетя, крестный и утверждают, что они опекуны, потому что занимались воспитанием. Начинаешь делать запросы и выясняется, что папа есть, и это взрослые виноваты, что не устранили препятствия для общения с ребенком.

Бывает и наоборот. Отцовство специально не устанавливается, потому что одинокой матери выплаты от государства более существенные. С этим сталкиваемся сейчас очень часто. Люди стали более практичными, и им кажет-ся, что ничего плохого с ними не может произойти. И вот мама уходит из жизни, ребенку 11 лет, близких родственников нет. Тут два пути – либо под надзор в госучреждение, либо к посторонним лицам - к кому-то из списка потенциальных опекунов. А соседи в курсе, что рядом есть биологический отец.

Недавно мы инициировали желание отца установить отцовство путем сдачи анализа ДНК. Получив ответ, по нашему ходатайству факт отцовства был установлен даже без обращения в суд. И семья наконец воссоединилась, хотя можно было это сделать раньше.

- С какими вопросами чаще всего обращаются в ваш отдел на прием?

- Один из вопросов касается недвижимости. Если родители хотят продать недвижимость, им нужно получить разрешение органов опеки. Они обращаются в МФЦ, а курьерская служба доставляет документы в органы опеки. Наша задача, чтобы не были ущемлены имущественные права детей, чтобы имущество, приобретаемое взамен продаваемого, было дороже, больше, качественнее. Процесс непростой, ответственный. И здесь тоже могут возникнуть проблемы. Например, супруги расстались через год после рождения ребенка. Папа на Камчатке, связи с ним нет. И вот появилась возможность продать квартиру и купить лучше, а отца ребенка не найти. А чтобы обратиться в МФЦ, нужно присутствие двух родителей. Это основание для отказа и других очень неприятных жизненных моментов.

Есть такие папы или мамы, которые не участвуют в жизни ребенка и специально не идут на контакт со вторым родителем ему во вред. Но это отражается и на ребенке.

Хочу обратить внимание: если отец лишен родительских прав, его обязательства перед своим ребенком все равно остаются. Он лишается прав, а не обязанностей, например, платить алименты. Зато лишение родительских прав дает возможность маме единолично принимать решения, в том числе связанные с передвижением и имущественными вопросами.

А вот еще примеры из практики: к нам обращаются родители с кровными детьми по поводу снятия денежных средств, которые находятся на счетах детей. Просто снять средства со счета ребенка родители не могут. Например, когда папа погибает в СВО, государством перечисляется большая сумма денег, и нужно согласие органов опеки на ее расходование. Как правило, это приобретение недвижимости. Мы проверяем наличие объекта, договор купли-продажи и на какую сумму покупка. Потом родители нам отчитываются выпиской из Росреестра о том, что дети стали собственниками долей.

- Чем занимается Школа приемных родителей? Кто в ней обучается?

- Позиция государства – ребенок должен воспитываться в семье. И такая форма, как опека и попечительство, приемная семья является преимущественной. Для передачи детей на воспитание в семью орган опеки и попечительства должен вести учет кандидатов из числа граждан России. Мы ведем не только подбор и учет, но и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание.

В реестре кандидатов разные люди. Основная мотивация, хочется верить, любовь к детям. Кандидаты проходят необходимую проверку и обучение в Школе приемных родителей. Каждый год мы обучаем в среднем 60-70 человек. Это 2-месячные курсы (80 академических часов) в виде индивидуальных занятий, семинаров и тренингов. Кандидаты собирают пакет документов, связанных с их финансовыми возможностями, жилищными условиями, состоянием здоровья. Человек может быть опекуном и в 70 лет, но он должен понимать свои ресурсные возможности.

В 2024 году в Школе приемных родителей обучилось 30 человек. Еще 30 человек сейчас проходят обучение.

Бывает, взяв детей сначала под опеку, опекуны принимают решение их усыновить. Следует отметить, что с точки зрения интересов ребенка — это самая защищенная форма устройства. Усыновленный ребенок в правах приравнивается к ребенку биологическому. В 2023 году в Гатчинском районе усыновили 16 детей

- Спасибо за вашу работу и душевное участие.

Беседовала Татьяна Можаева

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области