Бесплодие – не приговор!

Пациентки Виктории Яковлевой – женщины, решившиеся на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), потому что других шансов родить ребенка у них практически нет. Нередко на прием приходят и супружеские пары, потому что сознательные граждане отдают себе отчет: ответственность за успешную беременность лежит на обоих потенциальных родителях, а процент мужского бесплодия сегодня равен женскому, и репродуктивное здоровье сильной половины человечества стремительно ухудшается.

- Прием по бесплодию очень трудоемкий и долгий, – рассказывает Виктория Викторовна. – Во время консультации заполняется множество документов, делается масса выписок, люди приходят с целым объемом обследований, и нужно все подробно расспросить и разъяснить.

- Как попадают к вам на этот прием?

- По записи через регистратуру. Либо это наши пациентки, с участка: им диагноз уже поставлен и необходимо собрать документы для ЭКО, либо женщины где-то обследовались, знают свою проблему и, минуя участковых гинекологов, записываются прямо ко мне. У нас специально зарезервировано время, чтобы женщины приходили на первичный прием. А последующие визиты я уже назначаю сама.

- Много таких пациенток? И, наверное, не самых юных?

- Прием обычно заполнен. В неделю обязательно приходит шесть человек первичных. И – да, акцент смещен на старший возраст. Мало кто обращается до 30 лет, потому что девочки все-таки стали бережнее относиться к своему здоровью, уровень диагностики, опять же, вырос. Женщины вовремя лечатся и уже «не уходят» в трубный фактор бесплодия. Эта проблема обычно тянется у женщин более старшего возраста, которые в 20-25 лет потеряли проходимость маточных труб, а к сорока годам захотели родить, а труб нет.

И есть еще одна категория – дамы, которые лечились-лечились, а бесплодие оказалось по мужскому фактору.

- Как так – женщина годами обследуется, лечится, и никто не подозревает в бесплодии ее мужчину?

- Зачастую происходит так: мужчина имеет ребенка в первом браке, и это дает ему «индульгенцию». Но с течением времени здоровье имеет свойство ухудшаться. Хотелось бы заострить внимание всех пар, которые борются с бесплодием: наличие у мужчины ребенка – в предыдущих ли отношениях, в новом ли браке – не делает его здоровым пожизненно. У нас достаточно семейных пар, которые имеют общих детей, а потом не могут родить еще одного ребенка и идут на ЭКО по мужскому фактору.

- Что надо делать?

- Спермограмму, причем именно в тех центрах, где делают ЭКО. Многие опасаются, что там нарочно занижают параметры, но очереди на ЭКО сейчас такие, что клиники не нуждаются в дополнительных пациентах. Тем, кто сомневается, я предлагаю пойти в центральный научно-исследовательский институт акушерства-гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отто, у которого нет никакой ангажированности или финансовой заинтересованности. Хотите получить независимое обследование – там истина в последней инстанции.

Сейчас много наблюдается нарушений в морфологии сперматозоидов, не в объеме и подвижности, а именно в структуре. Эти нарушения формы, размеров не позволяют сперматозоиду пройти маточную трубу и добраться до яйцеклетки.

- А что их так сильно портит?

- Вирусы. Герпес, папилломавирус. Повреждения внутренних структур приводят к внешней деформации.

- Вы принимаете пары?

- Когда приходит на прием пара, это уже хорошо. Часто уролог назначает мужчине витаминные препараты для повышения качества спермы, а витамины имеют статус биологически активных добавок, и многие боятся БАДов. Я разъясняю, что в отношении витаминно-минеральных комплексов слова «БАД» пугаться не нужно – там есть хром, карнитин, цинк, все то, что направлено на повышение фертильности. Хорошие БАДы стоят дорого, но они необходимы, чтобы даже в протоколе ЭКО все получилось. И нередко бывает так: на этапе подготовки к ЭКО, во время ожидания вызова из клиники, беременность наступает естественным путем – там, где будущие отцы получают подготовку.

К сожалению, среди наших пациентов немало и таких, кто слишком долго оттягивал деторождение, а когда созрел, уже по возрасту не получается.

- Сколько должно не получаться, чтобы заподозрить у себя бесплодие?

- У женщин до 35 лет – год. Причем акцент – на регулярную половую жизнь: раз в три дня, не чаще и не реже, итого – два-три раза в неделю. Некоторые стараются каждый день – так не работает, и при половой жизни раз в месяц тоже ничего не получится. И если в результате регулярной половой жизни в течение года беременность не наступает – пожалуйста, к нам.

Женщинам старше 35 лет дается шесть месяцев, потому что время поджимает, детородная функция, резерв яичников с каждым годом снижается, и там уже нет времени на ожидание.

- Число яйцеклеток – конечно?

- Да, женщина рождается с определенным количеством яйцеклеток, которые регулярно расходуются в течение жизни. И оценка овариального резерва – это первое, что делается для определения противопоказаний к ЭКО за счет государства. Потому что ни возраст, ни наличие официально заключенного брака роли не играют. Значение имеет только овариальный резерв, который и в 30 лет может быть катастрофически низким. И есть границы, после которых государство уже не оплачивает эту помощь.

- Почему?

- Потому что перспектива успешного ЭКО у этой женщины очень низкая, и там зачастую есть только один шанс забеременеть: взять донорскую яйцеклетку.

- Это платно?

- Да, за саму донорскую яйцеклетку женщина платит, а все остальные этапы – оплодотворение, культивирование эмбриона, перенос – оплачивает государство. За стимуляцию другой женщины – донора яйцеклетки – платит пациентка.

- Ребенок, рожденный благодаря донорской яйцеклетке, это фактически чужой ребенок – с чужой генетикой?

- Не совсем… Дети, рожденные с помощью донорской яйцеклетки, приобретают сходство со своими матерями – с теми, кто их выносил. Вот сколько у нас девочек стали мамами благодаря ЭКО с чужой яйцеклеткой, все эти детишки на них похожи. Эта наука называется эпигенетика. У нашей ДНК есть «обломки», маленькие фрагменты, и они встраиваются в ДНК человека. Происходит обмен генетической информацией, пока мама вынашивает ребенка. И, кроме того, донор подбирается соответствующий: возраст, раса, цвет глаз, цвет волос – типаж должен быть похож на будущую маму. И девять месяцев единого кровообращения даром не проходят. У этой медали есть обратная сторона – именно в этом проблема суррогатного материнства, когда женщина, выносившая чужого ребенка, не может с ним расстаться – она сроднилась с ним и воспринимает его как своего.

Поэтому, если пара решила родить ребенка с помощью донорской яйцеклетки, проблем нет. Я еще не встречала случая какого-то непринятия ребенка. Как правило, эти родители – люди сознательные, мотивированные, и за девять месяцев беременности они вообще забывают, что изначально была чужая яйцеклетка.

- Расскажите алгоритм действий. Вот пара подозревает у себя бесплодие: что им делать?

- Вдвоем приходить в женскую консультацию необязательно. Женщина записывается на прием, мы смотрим, что у нее есть из обследований – какой багаж накоплен. Есть определенный порядок сбора документов, я очень подробно рассказываю, как надо собрать папку, какие сложить туда анализы и т.д. И дальше для каждой формируется свой индивидуальный план. Как только мы подготовили все документы, я делаю подробную выписку, и пара записывается на прием к акушеру-гинекологу в Ленинградскую областную клиническую больницу, доктор проверяет все документы и принимает их для проведения отборочной комиссии. Комиссия рассматривает документы – заочно, без пациентки, и выдает направление в клинику на ЭКО. Женщина отвозит это направление в клинику и ждет, когда ее пригласят на протокол экстракорпорального оплодотворения.

- В каких клиниках делается бесплатное ЭКО?

- Я выдаю на приеме целый список, мы это подробно обсуждаем, и дальше уже пациентке предоставляется выбор, в какую из этих клиник она хочет обратиться. В этом списке есть и федеральные центры, но в основном это частные клиники, которые хорошо оснащены, имеют хорошую эмбриологическую базу.

- И это бесплатно?

- Да, по полису ОМС. Но в тех случаях, когда нужна донорская сперма или яйцеклетка, пациентка доплачивает. И есть еще отдельные возможные этапы лечения, за которые придется доплатить. К ним относится генетическое тестирование и отбор качественного эмбриона до переноса.

Выполнение ЭКО на базе Ленинградской областной больницы или перинатального центра пока только в планах.

- Раньше часто в результате экстракорпорального оплодотворения рождались двойни. Как сейчас?

- На сегодняшний день многоплодная беременность считается осложнением, должны быть веские основания, чтобы женщине перенесли два эмбриона. Причем та стадия развития, на которой эмбрион переносится, позволяет ему поделиться еще, и в результате можно получить тройню или четверню, и потом придется решать, кого редуцировать. Потому что вынашивать тройню, особенно на пятом десятке – сомнительная перспектива.

Лучше сделать заморозку. Современный способ заморозки – не крио-консервация, а витрификация – шоковая заморозка жидким азотом. Это сухая заморозка, при которой не образуются кристаллики льда, и потом при размораживании эмбрион не повреждается. И, кстати, даже по нашей статистике, частота успешных беременностей при криопереносах выше, чем после естественного цикла. Потому что после стимулирования высокими дозами гормонов эндометрий (внутренний слой матки) не готов, чтобы эта беременность благополучно развивалась. Поэтому проще заморозить, чтобы дать женщине передохнуть.

- Где наблюдается женщина, забеременевшая в результате ЭКО?

- У наших участковых акушеров-гинекологов. Особенности ведения беременной после ЭКО связаны, скорее, не со способом оплодотворения, а с исходным состоянием здоровья женщины. Если это молодая здоровая женщина, которой сделали ЭКО из-за мужского фактора, ведение беременности практически ничем не будет отличаться от обычного. А если это женщина за сорок, да с донорской яйцеклеткой, то понятно, что там уровень гормональной поддержки потребуется совсем другой.

- Сколько лет самой старшей вашей пациентке, сражающейся с бесплодием?

- Треть моих пациенток, желающих сделать ЭКО, в возрасте 40+, 84 человека. Это женщины, которые хотят забеременеть, и другого способа, кроме ЭКО, у них нет. Двум самым старшим – 48 лет, одна уже забеременела и наблюдается в частном медицинском центре, другая еще пытается. Остальным – от 44 до 47 лет, одна 44-летняя в этом году родила.

Однако решаясь на экстракорпоральное оплодотворение в таком возрасте, надо отдавать себе отчет: возможности организма не безграничны. Если беременность наступила естественным путем – здоровая яйцеклетка отобралась и оплодотворилась, значит, она, скорее всего, полноценная, да и состояние здоровья женщины позволяет ей стать матерью (не стоит при этом, конечно, забывать о рисках хромосомной патологии, которые напрямую зависят от возраста будущих родителей). А когда детородная функция стремится к нулю, у организма уже низкий овариальный резерв, а его насытили гормонами и заставили принудительно вынашивать беременность, результат может оказаться плачевным. У многих женщин это самоцель – получить беременность как таковую. И в таких случаях она нередко прерывается. Цель достигнута – ресурс исчерпан. …Все эти непростые процедуры должны служить только одному: появлению в семье здорового малыша. Некоторые возрастные пары, оценив все риски, отказываются от ЭКО в пользу усыновления и счастливо растят приемного ребенка как своего собственного.

Беседовала Екатерина Дзюба