Новое общественное пространство в Сяськелево

В деревне Сяськелево Гатчинского района проходит открытие новой общественной территории - аллеи «Тополиная». Пространство на Центральной улице стало победителем рейтингового голосования за объекты благоустройства — в прошлом году за него проголосовали 82,5% жителей. Территория обустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Торжественное открытие аллеи «Тополиная» проходит в рамках праздника «Под символом славным могучей державы», приуроченного ко Дню государственного флага Российской Федерации. Гостей также ждут парад колясок и самокатов, концерт, интерактивная программа и мастер-классы для детей и многое другое.



Екатерина Кузнецова



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