В Сяськелево открыли Тополиную аллею

Как прошел праздник

С открытием новой территории в торжественной обстановке жителей поздравили руководители Сяськелевского сельского поселения Маргарита Алексеева и Елена Фёдорова.

«Как здорово, что каждый уголок нашего поселения становится таким завершённым, — отметила глава Сяськелевского сельского поселения Маргарита Алексеева. — Действительно, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», которая идет по всей нашей стране, мы с вами живем в красивых, комфортных условиях. Независимо от того, это огромный город или маленькая деревня, каждый счастлив на своей земле, своей родине».

«От всей души поздравляю с этим небольшим праздником на нашей территории, — сказала глава администрации Сяськелевского сельского поселения Елена Фёдорова. — Я желаю, чтобы на этом участке, который мы благоустроили, всем было хорошо и комфортно отдыхать семьями. Думаю, что эта зона будет очень востребована».

В Год семьи организаторы праздника провели парад колясок и самокатов. Жители охотно откликнулись на инициативу.

- Такое шествие у нас было впервые. Надеемся, это станет доброй традицией, ведь у нас очень творческие семьи, которые мы благодарим за участие и креативный подход, - сказали в Сяськелевском информационно-досуговом центре.

После парада колясок и самокатов состоялась церемония разрезания красной ленточки.

Для жителей и гостей деревни Сяськелево в День российского флага была подготовлена насыщенная концертная и развлекательная программа. На площадке выступили представители детских творческих коллективов. Дети могли поучаствовать в мастер-классах по созданию флага России в форме сердца и потанцевать с Черным Быком — символом Сяськелевского сельского поселения.

О пространстве

Новая общественная территория была обустроена по желанию местных жителей. По результатам регионального голосования за объекты благоустройства в 2023 году за Тополиную аллею проголосовали 146 человек из 177 — это 82,5% голосов.

На проектировочной сессии в июне 2023 года жители предложили благоустроить дорожки с сохранением уже существующего маршрута. Также среди пожеланий было добавить освещение, высадить кустарники, установить уличные тренажеры и малые архитектурные формы. При реализации проекта предложения жителей были учтены.

Общественное пространство расположено вблизи детского сада №25. Рядом находятся жилые дома, администрация Сяськелевского сельского поселения, Детская школа искусств и детские площадки.

Тополиная аллея состоит из трех зон. Две из них предназначены для тихого отдыха, а третья — тренажерная площадка — для активного. На территории помимо тренажеров для детей и взрослых также установлены брусья, турники для отжимания и подтягивания и качели с навесом.

«Мы сделали спортивную и тихую зоны, чтобы можно было в стороне отдохнуть, сирень посадили. Спортивная зона тоже не очень шумная. Эта территория более тихая по сравнению с теми, где, например, памп-трек у нас», — добавила Елена Фёдорова.

Работы выполнил подрядчик ООО «Перспектива». Стоимость работ по благоустройству территории составила 8,825 млн рублей. Общественное пространство создано в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Екатерина Кузнецова

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Реализовано при поддержке Комитета по печати Ленинградской области