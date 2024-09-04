Фонд «Тёплый дом»: главное — защита и помощь детям

Родом из трудных девяностых

Фонд многодетных, одиноких матерей и опекунов «Теплый дом» был зарегистрирован как общественная организация в декабре 2000 года. О том, как проходило становление фонда, рассказала председатель совета фонда, его старейший сотрудник Капитолина Кузьмичева.

- В то время мы только осилили труднейшие для всех 90-е годы, сильнее всего ударившие по самым уязвимым слоям населения, - говорит Капитолина Петровна. - Я тогда работала в Ленинградском областном отделении Детского фонда, и в нашем правлении состояла Лариса Павловна Калинина. Сама многодетная мать, воспитывающая 12 детей, она лично знала, что значит оказаться в сложной ситуации.

Лариса Павловна объединила вокруг себя другие многодетные семьи. Сначала просто общались, поддерживая друг друга и обсуждая проблемы, а потом подумали: почему бы не создать общественную организацию в Гатчинском районе по типу областного Детского фонда? Лариса Павловна возглавила будущий «Тёплый дом». Эту инициативу поддержал гатчинский Комитет по социальной защите, которым тогда руководила Людмила Голубева.

Фонд начал свою работу как общественная некоммерческая организация, по уставу. И, как и у любой другой общественной организации, финансового обеспечения у него не было.

- Поначалу вся работа строилась на энтузиазме и волонтерской деятельности, - рассказывает Капитолина Кузьмичева. - В актив фонда вошли многодетные мамы, хорошо знающие проблему изнутри. У нас было много помощников, потому что люди сразу почувствовали: фонд станет организацией, двери которой всегда будут открыты для тех, кому нужна поддержка.

И действительно, так и вышло. Атмосфера фонда с самого начала соответствовала его названию: здесь начисто отсутствовал бюрократический дух, каждого человека здесь всегда тепло встречали, старались выслушать, понять и помочь.

Не имея собственных накоплений, фонд «Теплый дом» с первых же дней своей работы рассчитывал на поддержку неравнодушных людей, существуя на благотворительные пожертвования. В начале пути фонду помогали местные предприятия и предприниматели. Постоянную поддержку фонду оказывал, например, Гатчинский ДСК. Со временем наладился диалог с администрацией Гатчины и Гатчинского района, с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области. В последние годы фонд участвует в грантовых конкурсах, получая также субсидии по различным программам из бюджета Гатчинского района или Ленинградской области.

Начиная с 2015 года, фонд «Теплый дом» оказывает социальные услуги населению Гатчины и Гатчинского района официально. Направления работы остались прежними: оказание юридической, психологической и гуманитарной помощи; психолого-педагогическое сопровождение женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социальный патронаж семей. Фонд продолжает взаимодействовать с организациями, которые всегда активно его поддерживали. Среди них - Ленинградское областное отделение Детского фонда, реабилитационный центр для детей «Дарина», Гатчинский Дворец молодежи, фонд «Благо Дари», клуб «Семейная академия» и другие.

«Главная задача — помочь в воспитании детей»

В 2021 году ушла из жизни основатель фонда «Теплый дом», почетный гражданин города Гатчины Лариса Калинина. Для фонда, да и для всего города это стало огромной, невосполнимой потерей.

- После ухода Ларисы Павловны мы просто не понимали, как дальше фонд будет существовать, - признается Капитолина Петровна. - Но люди-то привыкли к нам, как их оставить? И мы решили продолжить нашу работу. Руководство фондом приняла на себя дочь Ларисы Павловны, Надежда Владимировна Волкова, которая принимает участие в работе фонда чуть ли не с самого его основания.

И фонд удалось сохранить. Двери «Теплого дома» по-прежнему открыты для всех. Сотрудники фонда по-прежнему считают, что самое главное — вовремя протянуть руку помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Благодаря социальным проектам, которые разрабатывает фонд, ему удается охватить больше новых семей. Многие мамы приходят сюда по совету своих подруг, которые уже начали сотрудничать с «Теплым домом».

Под опекой фонда ежегодно находится более семидесяти семей с детьми. И это не считая всех тех, кто обращается за разовой адресной помощью. Часто люди приходят, чтобы просто выговориться и быть услышанными.

Главная задача - помочь мамам в воспитании детей, а в помощи они нуждаются самой разной – не только материальной, но и психологической, юридической, медицинской. Как выяснили при анкетировании сотрудники фонда, многие родители не знают, как организовать не только свое свободное время, но и как научить этому детей. У некоторых мам нет постоянной работы, соответственно, нет и денег, чтобы платить специалистам или хотя бы устроить своего ребенка в кружок или студию.

Осуществляя свои проекты и акции, фонд «Теплый дом» находит возможность дать нуждающимся семьям то, что они не могут приобрести за деньги. Это массовые мероприятия, работа с психологом и юристом, семейное консультирование, социальный патронаж, творческие занятия для детей.

«Семью чувствуем сердцем»

В «Тёплом доме» работают социальные педагоги, психологи, преподаватели. Все они — профессиональные педагоги, работали либо в школе, либо в детском саду.

- Всю свою сознательную жизнь мы общались с детьми и семьями, и люди идут к нам, потому что знают — мы семью чувствуем всем своим сердцем, - говорит Капитолина Кузьмичева.

Социальный педагог фонда «Теплый дом» Галина Леонова много лет проработала в центре «Дарина», где в том числе занималась созданием приюта для беспризорных детей. В «Теплом доме» Галина Павловна ведет социальный патронаж, занимаясь семьями с высокой степенью социального риска с детьми. Как она говорит, самое главное — узнать семью изнутри, познакомиться со всеми ее членами, увидеть все своими глазами, особое внимание уделяя условиям, в которых находится ребенок. Если со временем в семье ничего не меняется, если сколько ни приходи, в доме остаются грязь, не делается ремонт, постоянно пустые бутылки, нет еды, тогда с этой семьей начинается работа, потому что главное для фонда и его специалистов — это защита и помощь в первую очередь детям, которые оказались в такой ситуации.

- Для нас всегда огромная радость, если семью удается сохранить, - говорит Галина Павловна.

Уже одиннадцать лет в фонде «Теплый дом» работает Галина Патрушева. За ее плечами — работа в отделе по делам несовершеннолетних.

- К сожалению, проблемы у детей часто связаны с поведением родителей, - говорит Галина Васильевна. - Много плохого дети видят и в жизни, и в компьютере, и по телевизору. Неблагополучные семьи, как правило, ориентированы на жизнь лучшую, чем у них. И дети смотрят на них, впитывая как постоянную требовательность, так и неумение что-либо делать самим, какую-то беспомощность.

- Семьи очень разные, у каждой своя ситуация, - говорит Галина Патрушева. - К каждой семье нужен индивидуальный подход. Часть наших подопечных — выпускники детских домов, которые вышли в большую жизнь, ничего не зная о ней и ничего не умея. Им даже не сказали, куда им можно обратиться, если будет трудно...

- У нас есть семьи, у которых уже дети выросли и приходят к нам, как и их родители, - делится Капитолина Петровна. - К сожалению, очень часто бывает: если семья была трудная, неблагополучная, без какого-то оптимизма, то и дети заражаются этим. И они приходят к нам, потому что им больше некуда прийти. Мы стараемся выстраивать с семьями отношения, которые были бы и душевными, и грамотными, и полезными. И мы очень радуемся, когда нашим подопечным семьям удается справиться с трудностями.

В фонде «Теплый дом» уверены: семья должна получать поддержку и в другом — ей важно находиться в социуме. Поэтому здесь постоянно проходят благотворительные акции, праздничные мероприятия, встречи в детской библиотеке. Специалисты фонда проводят тренинги для взрослых, мастер-классы и творческие занятия с детьми из подопечных семей.

Вот уже который год фонд «Теплый дом» проводит акцию «Собери ребенка в школу», во время которой неравнодушные люди покупают детям из нуждающихся семей канцелярские принадлежности и ранцы. Недавно сотрудники фонда проводили праздник для будущих первоклассников, выдавали наборы для старшеклассников, средства на которые выделили депутаты. К началу учебного года полезный подарок семьям, состоящим на учете в фонде «Тёплый дом», преподнёс гатчинский салон красоты «Корица», пригласив двадцать детей на бесплатную стрижку.

Фонд многодетных, одиноких матерей и опекунов «Теплый дом» по-прежнему ждет всех, кому нужна помощь, и тех людей, кто готов помочь ее оказать.

Специалисты фонда ведут приём в понедельник, вторник с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Адрес: Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, каб. 1 и каб. 2. Тел.: (81371) 40-241.

Юлия Лысанюк

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