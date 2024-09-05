«Именно с жителей всё и началось»: в поселке Лукаши благоустроили дворовую территорию

Благоустройство территории у д. 5, 7 на ул. Ижорской было долгожданным для местных жителей: работа над проектом, по словам главы администрации Пудомягского сельского поселения Сергея Якименко, началась ещё в 2021 году. Теперь же возле домов на Ижорской появилась современная спортивная площадка, парковка и прогулочные зоны – с видом на реку.

…К 17 часам жители посёлка собираются на площадке. Старшее поколение ведёт беседы на скамейках–качелях, девчонки залезают на «паутинку», кто-то из мальчиков уже успевает подтянуться на кольцах, а родители смотрят на течение Ижоры. С левой стороны площадки, на фигурных скамейках сидит группа в бело-сине-красных футболках Пудомягского сельского поселения – отдыхает после репетиции танцевального выступления. Напротив них, возле домов, девушки в разноцветных неоновых костюмах, пританцовывая под летнюю музыку, наблюдают за тем, как на новом асфальте появляются картины для конкурса рисунков. Уже через несколько минут они же будут держать возле площадки красную ленту. В какой-то момент на праздник приходит и дружелюбно настроенная собака.

– На нашем празднике присутствуют люди, заботами которых и появился этот прекрасный уголок... Давайте же поприветствуем нашего доброго волшебника! – ведущая объявляет имя, но гости уже, конечно, догадались, о ком идёт речь. Жители Лукашей встречают главу администрации Сергея Якименко. Он говорит спасибо за поддержку проекта правительству Ленобласти и администрации Гатчинского района, и благодарит жителей за помощь в реализации проекта:

– Именно с вас, жителей, всё и началось. Вместе с вами три года назад мы начали этот проект, у нас были жаркие дебаты, мы договаривались о том, как он будет выглядеть, и теперь мы всё это реализовали. С праздником! – вместе с ребятами Сергей Якименко разрезает ленту, и детская развлекательная программа переносится на торжественно открытую площадку.

Плотное сотрудничество местной администрации со своими жителями в ходе разработки концепции по благоустройству той или иной территории одно из главных преимуществ федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках неё и прошло благоустройство придомовой территории на улице Ижорской в Лукашах, и для реализации этого проекта посёлку было необходимо обсудить сразу несколько вопросов. Прежде всего, расположенное рядом с берегом Ижоры общественное пространство обладает резкими рельефными перепадами, поэтому требовало организации ступеней с бордюрами, а в местах возможного скопления воды – дренажных труб для её увода в сторону реки. Как объясняет Сергей Васильевич, во многом именно сложности рельефа обусловили не такой быстрый, как хотелось бы, ход работ на данной территории. Впрочем, в итоге всё завершилось в срок: начав строительство в апреле этого года, подрядчик - компания «Корт» - обязался сдать объект 1 сентября 2024 года. Получилось даже чуть раньше.

Кроме того, среди большого количества растительности на территории находились тополя в аварийном состоянии. Их 100% опрошенных жителей пожелали убрать. Принципиальным моментом при этом стало максимальное сохранение в ходе реализации проекта существующих на участке здоровых деревьев и кустарников, для дополнительного озеленения здесь использовались липы, ели и кизильник.

Также единогласно жителями было предложено и принято обустроить на территории парковку возле домов (75% при этом проголосовали за выделение парковочного места для инвалидов), обновить дорожное покрытие, создать прогулочные зоны и установить скамейки-качели. В дизайн-проекте был принят во внимание и запрос на установку турников и брусьев. Эти и другие малые архитектурные формы (доски для рисования, качели-качалки, сетка-паутинка и т. д.) стали частью новой детской спортивной площадки в Лукашах.

Вместе с тем совершенно точно можно сказать, что перед нами не просто «детский уголок», но целое общественное пространство. Дорожки с уличным освещением, сушилка для ковров и белья, фигурные лавочки и урны, парковка для велосипедов – дворовая территория на Ижорской улице превратилась в комфортное безопасное место для отдыха взрослых и детей.

О том, что реализация проекта прошла успешно, свидетельствуют комментарии местных жителей: на странице администрации Пудомягского сельского поселения люди пишут о том, как преобразился посёлок за последнее время. В Лукашах становится всё больше красивых и уютных зон для прогулки. Вспомним, что в июле этого года в рамках всё той же программы «Формирование комфортной городской среды» здесь был открыт сквер «Память». Теперь же напротив сквера завершилось долгожданное благоустройство дворовой территории.

Мария Ибадова

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области