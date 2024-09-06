Новый двор у «дома с пандусом»

В мае 2024 года после встречи с жителями и разработки проекта начались работы по благоустройству территории. Были капитально отремонтированы участки тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

В рамках обновления организованы две современные площадки: детская и спортивная. Детская площадка включает в себя игровой комплекс, качалку-балансир, а также игровой элемент «Лабиринт». Оборудование предназначено для разных возрастных категорий - от 5 до 12 лет.

На территории спортивной площадки установили комплекс "воркаут" с турниками, стенкой, брусьями и скамьей для пресса, а также уличные тренажеры. Они предназначены для возрастной группы старше 14 лет. На обеих площадках установлены скамейки и урны.

Появилась сеть пешеходных дорожек, ведущих к дому. Добавлено озеленение, организованы проезды и парковка с увеличенным количеством парковочных мест.

Дети и взрослые уже активно пользуются пространством — на территории жители играют и занимаются спортом.

- От жителей всего нашего двора спасибо за прекрасный подарок. Даже домой стало приятнее возвращаться! Детям теперь есть где погулять и даже спортом позаниматься. Здорово получилось! – поделилась эмоциями Наталья Алексеева.

Генеральным подрядчиком выступило ООО «СК «МАСШТАБ». Двор обновлен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в августе 2024 года в рамках муниципальной программы капитального ремонта началось обновление дворовых территорий по следующим адресам: ул. Академика Константинова, д. 4, ул. Крупской, д. 9, ул. Коли Подрядчикова, д. 14, ул. Карла Маркса, 59а, 59б и ул. Урицкого, 22. Здесь обустроят тротуары, газоны и парковочные места. Также летом 2024 года началась разработка проекта комплексного благоустройства двора по улице Урицкого, 26.

Екатерина Кузнецова

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

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