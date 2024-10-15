В Тайцах «протестировали улицы»

Без пятнадцати три по ступенькам в карьер спускается команда «Про улицы» – с камерой, спортивным инвентарём и пластинками в руках, и направляется к диджейской установке возле рамп. За пластинку встаёт DJDisco T, у микрофона – Осип Шпак (Сергей Грачёв). Совсем скоро здесь, вопреки погодным условиям, должно стать жарко от музыки, трюков и брейк-данса.

Пространство встречает жителей посёлка: не только тех, кто готов исполнить пару элементов на скейт-площадке, но и родителей с маленькими детьми. По задумке проекта, территория должна стать зоной притяжения детей всех возрастов, а также быть удобной и безопасной для спокойных прогулок. Поэтому слева от рамп здесь обустроили верёвочный комплекс с «паутинками» и кольцами, а дальше – качели, небольшую горку и скамейки. Вдоль проложенных в карьере улочек установлено дополнительное освещение.

– У нас очень много детей, которые занимаются экстремальными видами спорта, - рассказывает исполняющая обязанности главы администрации Таицкого поселения Ирина Львович. - Катаются, в основном, на самокатах. Летом они катались везде, даже на ступеньках администрации. Подростки приходили ко мне на приём и просили: «Сделайте нам, пожалуйста, скейт-площадку». Поэтому, когда для благоустройства была выбрана эта территория, сразу же был сделан акцент на обустройстве здесь скейт-площадки.

Плотная работа над проектом началась в прошлом году. Как это принято в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в июне 2023-го жители Таицкого поселения были приглашены на совместное обсуждение. На нём же обозначились основные проблемы участка: недостаточность освещения, самовольная хаотичная парковка, общая запущенность территории. Пространство решили сделать как можно более функциональным и сохранить его преимущество – озеленение.

В дизайн-проекте карьер был разделён на специальные зоны: парковую (прогулочную), зону отдыха для взрослого населения, две игровые зоны для детей от 3 до 14 лет и скейт-парк с велопарковкой. Для озеленения выбрали декоративную яблоню, рябину, сирень, посевной и мавританский газоны (цветения будем ждать в следующем году). При этом при обустройстве игровых зон и зон отдыха сохранялись свои ограничения, так как через карьер проходят инженерные сети, линии электропередач. Работы непосредственно на территории начались в апреле 2024 года. Генеральный подрядчик объекта – компания «Корт» – присоединилась к поздравлениям жителей на торжественном открытии.

…После приветственных и поздравительных слов мастер-классы на площадке набирают оборот, хотя обкатывать ее под диджейский ритм уже начали ранее члены команды «Про улицы». За трюковым велосипедом – Иван Семикин, на скейтборде – Евгений Щукин, на любимом таицкими подростками трюковом самокате, скуте, – Вадим Николаевский. Молодые люди – яркие представители движения «Улицы России», которые уже не первый год участвуют в различных соревнованиях по экстремальным видам спорта.

Рядом с ними трюки выполнили и юные гости праздника. Их погружение в уличную культуру усилил куратор брейк-данс-площадки Илья Кисельников – танцор из Комсомольска-на-Амуре, объездивший мир, победитель 6 сезона шоу «Танцуют все». А красочное настроение (в прямом смысле этого слова) празднику придал Федор Кухарь, вместе с которым ребята смогли оставить свой след в стрит-арте. На граффити выделяется надпись: «Тестируем улицы».

Любопытно отметить, что, по мнению Федора, уличная культура – это и культура народная. Естественным образом она объединяет молодежь, заряжает ее, воспитывает дух. Для многих молодых людей Гатчины уличное движение уже давно стало частью образа жизни. Как руководитель Федерации экстремальных видов спорта, Федор Кухарь постоянно взаимодействует с гатчинской молодежью, и ранее его проект принимал участие в открытии скейт-площадки на Аэродроме. Теперь к профессиональной уличной культуре приобщились и жители поселка Тайцы.

Открывшееся в Тайцах общественное пространство действительно объединило людей: взрослых и детей, принявших участие в обсуждении проекта, новичков и профессионалов в экстремальных видах спорта. Не обошли стороной и любителей тихого, прогулочного отдыха.

Вот так в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» территории большого заросшего карьера в центре поселка наконец нашлось достойное применение.

Мария Ибадова