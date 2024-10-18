«Уточкина заводь» в Коммунаре открыта!

Перерезать красную ленту и прогуляться по территории вместе с местными жителями приехала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим

Новая набережная в Коммунаре появилась напротив дома 7 по улице Бумажников. Пространство под названием «Уточкина заводь» стало органичным продолжением созданного здесь ранее проекта «Ижора-Парк». На 2,5 гектарах – детская спортивная площадка, площадка для пляжного волейбола, живописные выходы к реке с лежаками и скамейками-качелями (смотровые площадки).

На одной из таких смотровых площадок для гостей сегодняшнего праздника устроили чаепитие с самоваром, к которому присоединилась Людмила Нещадим, а также и. о. главы администрации Коммунара Вера Пыжова и генподрядчик объекта, ООО «Перспектива». Команда, реализовавшая проект, подчеркнула, что преображение территории стало возможным благодаря активному участию жителей города.

Это благоустройство прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За проект набережной жители Коммунара проголосовали в прошлом году. Добавим, что одновременно с «Уточкиной заповедью» в Коммунаре шло и обустройство дворовой территории на улице Школьной – в рамках всё той же федеральной программы.