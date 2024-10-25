Для спорта и активного досуга

Новое благоустроенное общественное пространство создано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Оно стало продолжением спортивно-игрового комплекса, открытого ранее.

Но новой многофункциональной площадке каждый найдет занятие по интересам и настроению. Здесь есть небольшое поле с искусственным покрытием для игры в стритбол, волейбол, стена для граффити, площадка с тренажерами, зона отдыха, трибуна для зрителей.

С долгожданным событием жителей поселения поздравили и.о. главы администрации Сиверского городского поселения Павел Семенов, представитель администрации Гатчинского муниципального района Ольга Ковалева, главный архитектор студии «Импрувмент» Юрий Кашуба, а также Дмитрий Румянцев - помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной.

«Сиверское городское поселение благоустраивается и становится комфортным для жизни, благодаря участию поселения в национальном проекте «Жилье и городская среда», инициированном президентом В.В. Путиным, а также активному участию жителей в рейтинговом голосовании», - обратилась к сиверчанам и гостям поселения Ольга Ковалева.

Главный архитектор проекта Юрий Кашуба напомнил, что еще совсем недавно эта территория была заброшенной - жители называли ее «медвежий угол», сюда никто не заходил.

- Программа «Формирование комфортной городской среды» вдохнула в это пространство жизнь. Из простых на первый взгляд элементов нам удалось создано многофункциональное пространство. Надеюсь, что оно добром и правдой будет долго служить на благо жителей поселения, - сказал Юрий Кашуба.

Почетные гости перерезали символическую красную ленточку, и новую площадку вмиг заполнила молодежь. Энергичную зарядку провели участники клубного формирования «Народные виды спорта» (руководитель Денис Соснин). Прошел товарищеский матч по стритболу между спортсменами клуба «Взлет» Сиверской средней школы №3.

К празднику подключились активисты Молодежного совета Сиверского городского поселения и местного отделения «Движения Первых». Они нанесли на стену площадки талисман «СМС»: суриката, летящего к новым победам!

- Этот рисунок - олицетворение стремления к созиданию и своеобразный призыв к молодежи проявлять себя открыто! – поделились ребята.

Участниками события также стали солисты вокальной студии «Звуки радости», кружка «Народные виды спорта» и любительского молодежного объединения «СМС» Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный».

Теперь главное – сохранить эту красоту.

Фото Елены Ковасоровой