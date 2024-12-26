История семьи началась в... «Сказке»

Встретиться с членами этой большой и дружной семьи оказалось непросто. Многодетная семья – это, прежде всего, большой труд и огромная ответственность. Это работа без перерывов и выходных, это постоянная забота и беспокойство. Но это и бесконечная любовь, которую чувствуют все члены такой семьи, независимо от возраста.

Сказочная история

История этой семьи началась в... «Сказке». Точнее, в магазине «Сказка» в городе Пушкине, где работала совсем еще юная Люба Окрущенко. Как говорит глава семейства Аркадий Владимирович, он заехал туда по работе и встретил единственную и главную любовь всей своей жизни.

К многодетности Аркадий и Любовь не готовились, но детей хотели. Любови ставили диагноз «бесплодие», но супруги не отчаивались, решив взять ребенка из детского дома, если не получится родить самостоятельно. Но диагноз не подтвердился.

- Мы думали, что у нас будет один ребенок, – признается глава семейства. – Хотели девочку. Но первой девочка у нас не получилась, а получилось сначала три мальчика – Руслан, Эдуард и Даниил, а потом уже родилась и девочка, Алина. Сейчас в нашей семье три девочки и пять мальчиков.

Как выглядит счастье

В многодетных семьях легче прививаются детям такие человеческие понятия и качества, как доброта и любовь, готовность всегда прийти на помощь и поддержать ближнего, чувство плеча, любовь к труду и ответственность.

Можно уверенно говорить, что дети в большой семье Васильченко-Окрущенко счастливы. Об этом говорят мягкая улыбка мамы и добрый нрав папы. Но главное свидетельство – довольные и радостные лица детей.

Вместе с мамой и папой в редакцию нашей газеты пришла десятилетняя Алина – та самая первая девочка в семье. Точнее, ее привезли, выкроив время между занятиями в школе и тренировкой в секции художественной гимнастики. Симпатичная улыбчивая девчонка учится в четвертом классе Большеколпанской школы, а на гимнастику ездит в город Коммунар, где может задержаться до девяти-десяти часов вечера. Алина охотно рассказывает о своей любви к этому виду спорта. Занимается она серьезно: за плечами уже второй взрослый разряд. Сейчас идет на первый взрослый, потом – на кандидата в мастера спорта. В общем, только вперед и вверх! А еще Алина призналась, что любит вязать крючком.

На самом деле, в этой семье чем-то заняты все дети – от мала до велика. Им все интересно: спорт, рукоделие, выжигание, конструирование – даже в телефоне некогда посидеть. Самый маленький, двухлетний Арсений, тоже занят, потому что ходит в детский садик.

Кто в семье главный?

Оба! Обязанности в этой семье не разделяются на мужские и женские: кто свободен, тот и делает. Готовят оба родителя в зависимости от ситуации, и у обоих это отлично получается (Алина подтвердила).

- Мы все делаем вместе – по-другому никак, – говорит Аркадий Владимирович. – Какого-то особого режима дня у нас нет. Встаем в пять утра. Собираем детей, развозим их по школам и детским садам. К ужину все собираются в разное время – в зависимости от занятости.

- Свободного времени у меня нет вообще, – признается Любовь Константиновна. – А если есть, шью Алине купальник для выступлений. Обычно требуется по четыре-пять купальников на сезон.

Пожалуй, единственная проблема в семье Васильченко-Окрущенко связана с недостаточным количеством финансов. Но и к этому многодетные родители относятся с мудрым спокойствием.

- Денег всегда не будет хватать, сколько бы их ни было, – говорит глава семейства. – Чем больше средств, тем больше запросов. Мы сейчас живем в четырехкомнатной квартире. Хотим построить дом, но пока копим. У наших детей есть все, что нужно. Единственное, что пока выглядит нереальным – совместные поездки на отдых. Поэтому мы отпуск, выходные и каникулы проводим на даче. Там у нас все свое: огурцы, помидоры, ягоды. Детям нравится, они помогают нам по возможности.

«Они всегда помнят о других»

Многодетная семья – это целое маленькое государство, где абсолютно все связаны и, в то же время, все очень разные. Дети в таких семьях, как правило, смотрят и равняются друг на друга. Они не эгоистичны и отличаются вниманием и заботой о близких. Здесь понимают друг друга с полуслова.

- Своим детям мы стараемся объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, а что нельзя, – говорит Аркадий Владимирович. – Дети дома – одни, в школе – совсем другие, на улице – третьи, и все это приходится учитывать. Конечно, у всех есть свои «хотелки», свои пожелания. Когда ездим по магазинам, понимаем: надо взять там хоть что-то каждому. Это дети, и конфеты они любят, как все дети. Но если что-то берешь в магазине, они всегда помнят о других: «А вот Кристине, а вот Милане взяли?» Они молодцы в этом плане, всегда думают обо всех сразу. Даже маленький Арсений готов все отдать, может последней конфеткой поделиться. Они дружат, вместе играют, помогают делать друг другу уроки.

- Конечно, всем хочется иметь свой маленький внутренний мир, иногда отгородиться от чего-то, побыть в тишине, – признается глава семейства. – А тебя теребят, пристают с вопросами. Но... вот ты приходишь домой. Они сначала к окнам все прилипают, смотрят во двор. Потом открываешь дверь, а они все бегут тебе навстречу.

- Я ни разу не пожалела о том, что у нас так много детей, – признается Любовь Константиновна. – Для меня быть мамой – это и любимая работа, и призвание.

На вопрос, что такое идеальная семья, оба чуть ли не в один голос отвечают: «Как у нас!»

Юлия Лысанюк