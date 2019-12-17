ФК «Ленинградец» продлил контракт с Будачевым

ФК «Ленинградец» продлил контракт с Будачевым

Восемнадцатилетний голкипер юношеской сборной России Иван Будачев продлил контракт с ленинградским футбольным клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Рубрики : ФК "Ленинградец"     17 Dec 2019

Иван Будачев сыграл за ФК «Ленинградец» 15 матчей (из них 10 – на «ноль»), проведя на поле 1306 минут. В этом году Иван успешно выступал за сборную России U-19 в качестве основного вратаря команды. Всего за сборную он провел 14 матчей.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2019 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+