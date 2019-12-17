ФК «Ленинградец» продлил контракт с Будачевым

Иван Будачев сыграл за ФК «Ленинградец» 15 матчей (из них 10 – на «ноль»), проведя на поле 1306 минут. В этом году Иван успешно выступал за сборную России U-19 в качестве основного вратаря команды. Всего за сборную он провел 14 матчей.