ФК «Ленинградец» продлил контракт с Будачевым

Иван Будачев сыграл за ФК
«Ленинградец» 15 матчей (из них 10 – на «ноль»), проведя на поле 1306 минут. В
этом году Иван успешно выступал за сборную России U-19 в качестве основного
вратаря команды. Всего за сборную он провел 14 матчей.
Восемнадцатилетний голкипер юношеской сборной России Иван Будачев продлил контракт с ленинградским футбольным клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Иван Будачев сыграл за ФК
«Ленинградец» 15 матчей (из них 10 – на «ноль»), проведя на поле 1306 минут. В
этом году Иван успешно выступал за сборную России U-19 в качестве основного
вратаря команды. Всего за сборную он провел 14 матчей.
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