Легенда ленинградского футбола рассказал о «Ленинградце»

– Михаил Алексеевич, какие главные выводы сделали для себя, посмотрев матчи «Ленинградца»?

– Прежде всего, уже второй год клуб стабилен. Здесь нужно отдать должное руководству. Главное, чтобы у них хватило терпения. На мой взгляд, «Ленинградец» помог некоторым игрокам продлить свою жизнь в футболе, а мальчишкам из зенитовской школы не потеряться после выпуска.

– Кто-то из футболистов областной команды по ходу сезона вас приятно удивил?

– Пока я не вижу игроков, созревших для РПЛ. На мой взгляд, Иван Обляков в том возрасте выглядел сильнее. Хотя ему повезло, что попал в команду Премьер-лиги, где получил игровую практику и заматерел. Мне нравится стиль игры Никиты Хлусова. Он постоянно в движении. Бывают такие игроки, которые включают мотор и работают все 90 минут. Мне про него рассказывали, что парень скромный, работящий. Эти качества помогают не заболеть «звездной болезнью». Руслан Казаков – умный игрок, пожалуй, главный созидатель из этого состава.

– Команда не так много забивает, исключение – пять голов в игре с «Казанкой» (5:4). Как вы думаете, в чем причина?

– До того момента, пока не восстановился после травмы Ризван Умаров, в атаке играл один Хлусов. Умаров – хороший нападающий, уровня ФНЛ. Но, повторюсь, бывают машины класса «люкс», а бывают для обычных граждан…

– Вратарь Иван Будачев в свои 18 лет твердый первый номер в «Ленинградце», играет за юношескую сборную России. Наверное, не просто так к нему проявлял интерес ФК «Зенит»?

﻿– В нашей школе всегда выпускалось много вратарей. Это работа Алексея Поликанова. Видно, что парень очень уверен в себе. Сейчас в разных командах «Зенита», наверное, половина вратарей из нашей спортивной школы. Гойло, Одоевский… Кержаков – младший только в 32 года пробился в «основу». С моей точки зрения, Будачеву стоит поиграть за «Ленинградец», а не идти в «Зенит», даже если такое предложение поступит.

– Для тренеров СШОР «Зенит» большой плюс появление на футбольной карте России «Ленинградца»?

﻿– Конечно! Раньше мы пытались всеми правдами и неправдами устроить ребят в дубль, потом в молодежный состав «Зенита», потом их перестали приглашать, решили, что обойдутся воспитанниками академии. Надеюсь, что родители перестанут отдавать наших ребят в Москву. В последние годы много наших игроков туда переехало. Последний пример – Карпов, который в 17 лет в «основе» ЦСКА играет. В «Спартаке» – перспективный парень Даня Денисов. Сейчас у СШОР «Зенит» появилась своя команда. Думаю, со временем «Ленинградец» должен стать узнаваемым и известным. А если команда выйдет в ФНЛ, то воспитанники нашей школы и их родители будут понимать, что это хороший вариант для начала карьеры.