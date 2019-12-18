Легенда ленинградского футбола рассказал о «Ленинградце»

–
Михаил Алексеевич, какие главные выводы сделали для себя, посмотрев матчи
«Ленинградца»?
– Прежде всего, уже второй год клуб
стабилен. Здесь нужно отдать должное руководству. Главное, чтобы у них хватило
терпения. На мой взгляд, «Ленинградец» помог некоторым игрокам продлить свою
жизнь в футболе, а мальчишкам из зенитовской школы не потеряться после выпуска.
–
Кто-то из футболистов областной команды по ходу сезона вас приятно удивил?
– Пока я не вижу игроков, созревших для
РПЛ. На мой взгляд, Иван Обляков в том возрасте выглядел сильнее. Хотя ему
повезло, что попал в команду Премьер-лиги, где получил игровую практику и
заматерел. Мне нравится стиль игры Никиты Хлусова. Он постоянно в движении.
Бывают такие игроки, которые включают мотор и работают все 90 минут. Мне про
него рассказывали, что парень скромный, работящий. Эти качества помогают не
заболеть «звездной болезнью». Руслан Казаков – умный игрок, пожалуй, главный
созидатель из этого состава.
–
Команда не так много забивает, исключение – пять голов в игре с «Казанкой»
(5:4). Как вы думаете, в чем причина?
– До того момента, пока не восстановился
после травмы Ризван Умаров, в атаке играл один Хлусов. Умаров – хороший
нападающий, уровня ФНЛ. Но, повторюсь, бывают машины класса «люкс», а бывают
для обычных граждан…
–
Вратарь Иван Будачев в свои 18 лет твердый первый номер в «Ленинградце», играет
за юношескую сборную России. Наверное, не просто так к нему проявлял интерес ФК
«Зенит»?
– В нашей школе всегда выпускалось много
вратарей. Это работа Алексея Поликанова. Видно, что парень очень уверен в себе.
Сейчас в разных командах «Зенита», наверное, половина вратарей из нашей
спортивной школы. Гойло, Одоевский… Кержаков – младший только в 32 года пробился
в «основу». С моей точки зрения, Будачеву стоит поиграть за «Ленинградец», а не
идти в «Зенит», даже если такое предложение поступит.
–
Для тренеров СШОР «Зенит» большой плюс появление на футбольной карте России
«Ленинградца»?
– Конечно! Раньше мы пытались всеми
правдами и неправдами устроить ребят в дубль, потом в молодежный состав
«Зенита», потом их перестали приглашать, решили, что обойдутся воспитанниками
академии. Надеюсь, что родители перестанут отдавать наших ребят в Москву. В
последние годы много наших игроков туда переехало. Последний пример – Карпов,
который в 17 лет в «основе» ЦСКА играет. В «Спартаке» – перспективный парень
Даня Денисов. Сейчас у СШОР «Зенит» появилась своя команда. Думаю, со временем
«Ленинградец» должен стать узнаваемым и известным. А если команда выйдет в ФНЛ,
то воспитанники нашей школы и их родители будут понимать, что это хороший
вариант для начала карьеры.