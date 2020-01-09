«Ленинградец» ¬– 2019. Главное

Наблюдая за играми и жизнью «Ленинградца» вне футбольного поля, я бы выделил десять ключевых эпизодов в уходящем году.

1. Летом в число акционеров клуба вошло правительство Ленинградской области. Это важный момент. Изначально «Ленинградец» позиционировал себя как областная команда. Нельзя существовать по принципу «государство в государстве». Хотим мы этого или нет, отрицательный пример «Тосно» был поучительным. При этом важно, что ФК «Ленинградец» остается частным клубом, а не дотационным. Конечно вхождение Ленинградской области в состав акционеров не обошлось без личного участия губернатора Александра Дрозденко, который искренне болеет за новую команду и не раз присутствовал на матчах в этом сезоне.

2. СШ «Ленинградец», которая базируется в Гатчине, функционирует не на бумаге, а на футбольном поле. 20 декабря школа отметила год со дня рождения. Наивно думать, что уже в ближайшее время ее выпускники потекут в главную команду стройными рядами. Даже при неограниченных ресурсах Академии «Зенита» за десять лет ни один из ее воспитанников не заиграл в первой команде. Акцент я бы делал на том, что в Ленинградской области появилась структура, способная объединить талантливых мальчишек всего региона. Кстати, СШ «Ленинградец» добилась определенных успехов – второе место на Кубке РФС среди юношеских команд и выход в полуфинал Кубка МРО «Северо-Запад».

3. Летом в межсезонье «Ленинградец» провел учебно-тренировочный сбор в поселке Рощино, а осенью клуб организовал там недельный цикл подготовки к игре с «Зенитом»-2. Все, с кем довелось общаться из команды, были в восторге от «Рощино-Арены». Действительно, условия там шикарные. Побывал лично и могу засвидетельствовать. Уже в ближайшие месяцы, если УЕФА не станет рассматривать «Рощино-Арену», как тренировочную базу для одной из команд-участниц Евро-2020, «Ленинградец» – представитель Ленинградской области – может стать полноправным хозяином этого комплекса. Остальное – прерогатива руководства. Даже несмотря на определенные нюансы с логистикой, собственный дом для профессионального клуба – большое подспорье для дальнейшего развития.

4. У «Ленинградца» есть свой болельщик. Кто-то усмехнется, мол, и сколько их на такой огромный регион? Во-первых, мы не забыли, что клубу полтора года от роду. Во-вторых, на правах журналиста, больше четверти века следившим за командами низших лиг в Питере и области, могу сказать, что не всегда количество болельщиков переходило в качество. В этом смысле, футбольные традиции Ленинградской области дают определенную надежду, что интерес к «Ленинградцу» будет расти.

5. Следующий пункт – продолжение предыдущего. Осенью на канале Лен ТВ24 были запущены прямые трансляции матчей «Ленинградца» в ПФЛ. Насколько мне известно, рейтинг (а куда в XXI-м веке без него) превзошел ожидания профессионалов в области телевидения. При этом продолжаются качественные трансляции на Youtube.Телевидение или интернет – альтернатива для болельщиков разных поколений и социальных групп. Это, на мой взгляд, правильный подход.

6. Теперь, собственно, о делах команды. В феврале «Ленинградец» завоевал первый в своей короткой истории трофей, одержав пять «сухих» побед в матчах XX-го Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы Полномочного представителя Президента России в СЗФО. Мелковато? Смотря для кого. В феврале 2020-го у команды будет возможность пополнить коллекцию трофеев. Кстати, по предварительный информации на турнире МРО «Северо-Запад» планирует сыграть «молодежка» «Зенита» Константина Зырянова.

7. В «Ленинградце» появились игроки сборных России. 18-летний вратарь Иван Будачев буквально за год ворвался и в «основу» областной команды, и выиграл конкуренцию в сборной России 2001 года рождения, которая в предстоящем году продолжит борьбу за путевку на Евро (U-19). В команду годом старше приглашались Егор Корцов и Андрей Анисимов. Вызов игроков в юношеские сборные– это не только престиж клуба, но и головная боль для тренерского штаба – кем заменить уехавших? Впрочем, как мне кажется, это приятная головная боль.

8. Летом генеральный директор Игорь Левит на встрече с болельщиками говорил, что задача-минимум в Кубке России для «Ленинградца» сыграть с представителем ФНЛ. И команда ее решила. Игра 1/32 финала с «Балтикой» – еще один пункт с жирным плюсом в истории «Ленинградца». 1300 зрителей на стадионе NOVA Arena – ответ на вопрос, как привлечь болельщиков на трибуны.

9. На второй год своего существования клуб сохраняет верность философии – комплектоваться исключительно воспитанниками петербургского или областного футбола. СШОР «Зенит», не путать с Академией ФК «Зенит», продолжает оставаться главной кадровой базой для «Ленинградца». В заявке команды в осенней части было 30 футболистов, из них 90 процентов получили начальное футбольное образование в стенах школы на улице Бутлерова. Это уникальный случай для ПФЛ. Поверьте мне на слово или проанализируйте заявки 62 команд второго дивизиона. Вы не найдете таких, чтобы полностью состояли из игроков одного региона. Да, в определенной степени подобный принцип комплектования ограничивает выбор. Однако, на мой взгляд, путь привлечения шабашников, а он имеет право на жизнь, тоже не всегда гарантирует решение задачи. Надо смотреть хотя бы на шаг вперед. Выиграл в прошлом сезоне ивановский «Текстильщик» группу «Запад» и что дальше? Поменял шабашников одних на других и борется за выживание в ФНЛ.

10. К положительным моментам 2019-го стоит отнести прогресс молодых футболистов, воспитанников СШОР «Зенит» 1999-2001 годов рождения. Форвард Никита Хлусов забил 7 мячей и делит первую строчку в споре бомбардиров на «Западе». Здорово прибавил опорный полузащитник Владислав Шепелев. Если бы не травмы, уверен, прогрессировали бы Руслан Баширов, Максим Петров, тот же Корцов. Что бы я пожелал этим и другим ребятам в канун Нового года, когда принято загадывать желания и с горящими глазами забирать подарки из-под елки? Пройти свой собственный путь становления вместе с «Ленинградцем». Случаются в жизни предложения, от которых нельзя отказываться. Но это явно не «Нижний Новгород» и ему подобные… Ну а руководству и тренерскому штабу – терпения и фарта.

Фото: https://fc-leningradec.ru



