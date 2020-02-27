«Будущее зависит от тебя»

«Будущее зависит от тебя»

В среду, 26 февраля, в городе Коммунаре прошли региональные со-ревнования по футболу среди детских домов и школ-интернатов региона.

Рубрики : ФК "Ленинградец"     27 Feb 2020

Организаторами регионального этапа выступили Спортивная школа «Ленинградец» и Федерация футбола Ленинградской области. За путевку на межрегиональный этап соревнований боролись ресурсные центры из нескольких районов Ленинградской области. Призовые места распределились так: 1 место завоевал Выборгский ресурсный центр; вторую ступень пьедестала почета занял Толмачевский ресурсный центр; 3 место досталось команде Кингисеппского ресурсного центра.

Директор областной Федерации футбола Сергей Галактионов отметил большую отдачу от всех юных участников и выразил уверенность, что футбольные состязания среди сирот пройдут в нашем регионе еще не раз, сообщает пресс-служба ФК «Ленинградец».

«Соревнования прошли в праздничной и дружеской обстановке. Ребята не только поиграли в футбол, но и полюбовались шоу футбольного фристайла и получили призы от наших друзей из футбольного клуба «Ленинградец», – рассказал Галактионов.

Директор спортивной школы «Ленинградец» Игорь Наумов в свою очередь уверен в том, что юные игроки хорошо проявят себя на следующих этапах соревнований.

 «Скоро победители смогут защитить цвета Ленинградской области на соревнованиях Северо-Западного федерального округа. Будем надеяться, что наши юные футболисты смогут поучаствовать и во всероссийских турнирах», – сказал Наумов.

Футбольные соревнования среди детей-сирот в рамках всероссийского проекта «Будущее зависит от тебя» проводятся в нашем регионе первый раз после долгого перерыва. Футболисты ФК «Ленинградец» Станислав Уткин и Никита Розманов, принимавшие участие в награждении юных спортсменов, высказали уверенность в том, что такие события должны происходить почаще.

 «Мы сегодня видели настоящий футбол и потрясающую отдачу от игроков! Очень здорово, что в Ленинградской области ребята из детских домов могут принять участие в таком событии. Может быть, они смогут потом заняться спортом профессионально», – уверен полузащитник «областных» Станислав Уткин.

 

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+