Организаторами регионального этапа выступили Спортивная школа «Ленинградец» и Федерация футбола Ленинградской области. За путевку на межрегиональный этап соревнований боролись ресурсные центры из нескольких районов Ленинградской области. Призовые места распределились так: 1 место завоевал Выборгский ресурсный центр; вторую ступень пьедестала почета занял Толмачевский ресурсный центр; 3 место досталось команде Кингисеппского ресурсного центра.

Директор областной Федерации футбола Сергей Галактионов отметил большую отдачу от всех юных участников и выразил уверенность, что футбольные состязания среди сирот пройдут в нашем регионе еще не раз, сообщает пресс-служба ФК «Ленинградец».

«Соревнования прошли в праздничной и дружеской обстановке. Ребята не только поиграли в футбол, но и полюбовались шоу футбольного фристайла и получили призы от наших друзей из футбольного клуба «Ленинградец», – рассказал Галактионов.

Директор спортивной школы «Ленинградец» Игорь Наумов в свою очередь уверен в том, что юные игроки хорошо проявят себя на следующих этапах соревнований.

«Скоро победители смогут защитить цвета Ленинградской области на соревнованиях Северо-Западного федерального округа. Будем надеяться, что наши юные футболисты смогут поучаствовать и во всероссийских турнирах», – сказал Наумов.

Футбольные соревнования среди детей-сирот в рамках всероссийского проекта «Будущее зависит от тебя» проводятся в нашем регионе первый раз после долгого перерыва. Футболисты ФК «Ленинградец» Станислав Уткин и Никита Розманов, принимавшие участие в награждении юных спортсменов, высказали уверенность в том, что такие события должны происходить почаще.

«Мы сегодня видели настоящий футбол и потрясающую отдачу от игроков! Очень здорово, что в Ленинградской области ребята из детских домов могут принять участие в таком событии. Может быть, они смогут потом заняться спортом профессионально», – уверен полузащитник «областных» Станислав Уткин.