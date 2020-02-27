Организаторами
регионального этапа выступили Спортивная школа «Ленинградец» и Федерация
футбола Ленинградской области. За путевку на межрегиональный этап соревнований
боролись ресурсные центры из нескольких районов Ленинградской области. Призовые
места распределились так: 1 место завоевал Выборгский ресурсный центр; вторую
ступень пьедестала почета занял Толмачевский ресурсный центр; 3 место досталось
команде Кингисеппского ресурсного центра.
Директор
областной Федерации футбола Сергей Галактионов отметил большую
отдачу от всех юных участников и выразил уверенность, что футбольные состязания
среди сирот пройдут в нашем регионе еще не раз, сообщает пресс-служба ФК «Ленинградец».
«Соревнования
прошли в праздничной и дружеской обстановке. Ребята не только поиграли в
футбол, но и полюбовались шоу футбольного фристайла и получили призы от наших
друзей из футбольного клуба «Ленинградец», – рассказал Галактионов.
Директор
спортивной школы «Ленинградец» Игорь Наумов в свою очередь
уверен в том, что юные игроки хорошо проявят себя на следующих этапах
соревнований.
«Скоро
победители смогут защитить цвета Ленинградской области на соревнованиях
Северо-Западного федерального округа. Будем надеяться, что наши юные футболисты
смогут поучаствовать и во всероссийских турнирах», – сказал Наумов.
Футбольные
соревнования среди детей-сирот в рамках всероссийского проекта «Будущее зависит
от тебя» проводятся в нашем регионе первый раз после долгого перерыва.
Футболисты ФК «Ленинградец» Станислав Уткин и Никита Розманов,
принимавшие участие в награждении юных спортсменов, высказали уверенность в
том, что такие события должны происходить почаще.
«Мы сегодня видели настоящий футбол и
потрясающую отдачу от игроков! Очень здорово, что в Ленинградской области
ребята из детских домов могут принять участие в таком событии. Может быть, они смогут
потом заняться спортом профессионально», – уверен полузащитник «областных»
Станислав Уткин.