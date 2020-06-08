В ФК «Ленинградец» - новый главный тренер

Руководство футбольного клуба приняло
решение не продлевать истекающий 15 июня контракт с Борисом Рапопортом.
Специалисту предложена другая должность в структуре «Ленинградца».
Новым главным тренером футбольного клуба
«Ленинградец» назначен Денис Бушуев, известный по работе с юношеской сборной
России. 38-летний специалист возглавит обновленный тренерский штаб, в который
войдут Геннадий Бондарук, Илья Наумов и Максим Астафьев, завершивший карьеру
игрока. В связи с истечением контракта тренерский штаб покидает Александр
Булыгин. Он продолжит работу с молодежной командой СШОР «Зенит».
Денис Дмитриевич Бушуев родился 15 февраля
1982 года в Ленинграде, выступал на позиции полузащитника.
Карьера
игрока:
1992 - 1994 гг. - ФК «Кировец»
(Санкт-Петербург);
1994 - 1999 гг. - СШОР «Зенит»
(Санкт-Петербург);
1999 - 2003 гг. - ФК «Герта-2» (Германия);
2003 - 2004 гг. - ФК «Оберхаузен»
(Германия);
2004 - 2005 гг. - ФК «Мюнхен 1860»
(Германия).
Карьера
тренера:
2005 - 2007 гг. - старший тренер команды
U-16 ФК «Мюнхен 1860» (Германия);
2007 - 2009 гг. - старший тренер команды
U-17 ФК «Мюнхен 1860» (Германия);
2009 - 2010 гг. - старший тренер команды
U-19 ФК «Мюнхен 1860» (Германия);
2010 - 2011 гг. - тренер по индивидуальной
подготовке футболистов, скаут ФК «Мюнхен 1860» (Германия);
2011 - 2013 гг. - ассистент главного
тренера первой команды «Мюнхен 1860» (Германия), 2 Бундеслига;
2013 г. - тренер ФК «Мюнхен 1960 2»
(Германия);
2015 г. - скаут ФК «Мюнхен 1860»
(Германия);
2015 - 2017 гг. - тренер ФК «Мюнхен 1960
2» (Германия);
2016 г. - тренер первой команды ФК «Мюнхен
1860» (Германия);
С апреля 2018 г. - тренер юношеской
сборной России по футболу (игроки 2001 г.р.).
Фото: из архива Дениса Бушуева