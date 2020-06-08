В ФК «Ленинградец» - новый главный тренер

Руководство футбольного клуба приняло решение не продлевать истекающий 15 июня контракт с Борисом Рапопортом. Специалисту предложена другая должность в структуре «Ленинградца».

Новым главным тренером футбольного клуба «Ленинградец» назначен Денис Бушуев, известный по работе с юношеской сборной России. 38-летний специалист возглавит обновленный тренерский штаб, в который войдут Геннадий Бондарук, Илья Наумов и Максим Астафьев, завершивший карьеру игрока. В связи с истечением контракта тренерский штаб покидает Александр Булыгин. Он продолжит работу с молодежной командой СШОР «Зенит».

Денис Дмитриевич Бушуев родился 15 февраля 1982 года в Ленинграде, выступал на позиции полузащитника.

Карьера игрока:

1992 - 1994 гг. - ФК «Кировец» (Санкт-Петербург);

1994 - 1999 гг. - СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург);

1999 - 2003 гг. - ФК «Герта-2» (Германия);

2003 - 2004 гг. - ФК «Оберхаузен» (Германия);

2004 - 2005 гг. - ФК «Мюнхен 1860» (Германия).

Карьера тренера:

2005 - 2007 гг. - старший тренер команды U-16 ФК «Мюнхен 1860» (Германия);

2007 - 2009 гг. - старший тренер команды U-17 ФК «Мюнхен 1860» (Германия);

2009 - 2010 гг. - старший тренер команды U-19 ФК «Мюнхен 1860» (Германия);

2010 - 2011 гг. - тренер по индивидуальной подготовке футболистов, скаут ФК «Мюнхен 1860» (Германия);

2011 - 2013 гг. - ассистент главного тренера первой команды «Мюнхен 1860» (Германия), 2 Бундеслига;

2013 г. - тренер ФК «Мюнхен 1960 2» (Германия);

2015 г. - скаут ФК «Мюнхен 1860» (Германия);

2015 - 2017 гг. - тренер ФК «Мюнхен 1960 2» (Германия);

2016 г. - тренер первой команды ФК «Мюнхен 1860» (Германия);

С апреля 2018 г. - тренер юношеской сборной России по футболу (игроки 2001 г.р.).

Фото: из архива Дениса Бушуева