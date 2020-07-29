Среди памятников природы – гатчинские деревья-старожилы

Охранная грамота для старого дерева

Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы» в 2010 году исполняется 10 лет. Она была учреждена в 2010 году Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации ФС РФ по инициативе НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) и Московского государственного университета леса. Цель Программы – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России.

За прошедшие годы на сайт Программы (www.rosdrevo.ru) поступило около тысячи заявок с деревьями, претендующими на включение в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. В результате работы экспертов, по состоянию на июнь 2020 года, сертификационной комиссией программы 536 деревьев внесены в Национальный реестр. 216 экземпляров из них получили всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы». Пять деревьев, обладающих этим статусом, произрастают на территории Ленинградской области.

Главное дерево страны — каждый год!

Начиная с 2017 года, в рамках Программы проводится ежегодный конкурс «Российское дерево года», который является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года» (проводится с 2011 года). В роли организатора российского конкурса выступает НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». На конкурс представляются двенадцать уникальных исторических деревьев, утвержденных сертификационной комиссией Всероссийской программы.

Впервые Россия приняла участие в престижном международном конкурсе в 2018 году и сразу стала призером: третье место было отдано старому дубу из Белгородской области. В 2019 году почетное второе место занял «Абрамцевский дуб» из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево, в 2020 году третье место занял «Одинокий тополь» из Калмыкии.

Гатчинский дуб — памятник живой природы

На территории Гатчинского района находится пока единственное дерево, которому решением сертификационной комиссии Программы, присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». Это знаменитый дуб, который растет на территории дворцово-паркового музея-заповедника «Гатчина» (дуб черешчатый, Quercus robur L.).

Возраст этого дерева — 242 года (по данным заявителя). Памятником природы оно было признано 19 мая 2014 года (№ анкеты: 243). Высота дуба — 21 метр, диаметр ствола на высоте 1,3 м — 0,8 метра. Это мощное, красивое дерево с шатровидной кроной, крепкими сучьями и могучим стволом.

Легенда или обоснование. После передачи земель Гатчины Павлу Петровичу в парке при Гатчинском дворце стали вести большие работы. На Серебряном лугу перед Дворцом появился небольшой дубок, который, как считается, вырастили из нескольких молодых дубов. Именно по этой причине дуб оказался таким большим и могучим. Дуб пережил все события XVIII-XX веков. В 70-е годы XX века в дерево попала молния, расколов его точно посередине. Но остальная часть осталась, и дуб радует посетителей гатчинского парка по сей день.

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Четыре других дерева Ленинградской области, обладающие статусом памятника живой природы, растут во Всеволожском районе (деревня Ириновка, дуб черешчатый, 183 года), в Мартышкино (дуб черешчатый, 250 лет), в Лужском районе (деревня Мерево, вяз шершавый, 116 лет), в Выборге (Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо», сосна кедровая сибирская, 230 лет).

Гатчинские деревья-старожилы

Кроме знаменитого дворцового дуба, на территории Гатчинского района есть еще несколько деревьев, которые включены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Вяз в Приоратском парке

Возраст этого вяза (Ulmus sp.) - 214 лет (по данным заявителя). Дата занесения в реестр — 15 июля 2014 года (№ анкеты: 331). Диаметр ствола на высоте 1,3 м - 1,62 метра. Дерево растет на берегу ручья. Вяз живой – листва распускается каждую весну, но некоторые ветви подгнили и отваливаются.

Легенда или обоснование. Парк, где растет это дерево, начал формироваться в самом конце XVIII столетия под наблюдением садового мастера Дж. Гекета. В начале 1860-х парк был огорожен, и входы в него оформлены типовыми караулками из красного кирпича с углами из грубо обработанного местного известняка. По обочинам дорог были высажены деревья, превратившие «пути следования» в плавно изгибающиеся парковые аллеи. И лиственничная и дубовая аллеи за эти годы «подросли», но хорошо сохранились.

Любопытно, что вяз, о котором идет речь, гораздо старше этих лиственниц и дубов. Это дерево никто не высаживал. Предполагается, что это был дичок-самосев, который «поселился» здесь еще в допарковые времена, когда на необработанной земле размещался Малый Зверинец для царских охотничьих забав.

Лиственница в селе Рождествено

Эта лиственница (Larix sp.) растет на территории музея-усадьбы «Рождествено». Ее возраст - 150 лет (по данным заявителя). Дерево было занесено в Национальный реестр 27 июня 2019 года (№ анкеты: 826).

Высота лиственницы — 20 метров. Диаметр ствола на высоте 1,3 м — 1 метр. Дерево находится в хорошем состоянии. Крупное, живописное, легко доступное, оно расположено напротив входа в главный усадебный дом и привлекательно в любое время года.

Легенда или обоснование. Усадьба Рождествено отсчитывает свою историю с конца XVIII века. Она последовательно принадлежала династиям Ефремовых, Манухиных, купцов Бушей, Дмитриевых, Рукавишниковых. Последним владельцем усадьбы волею судеб оказался всемирно известный писатель Владимир Набоков. В 1987 году на территории усадьбы был создан Государственный Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В.В. Набокова. Сейчас это музей-усадьба «Рождествено».

Вырицкий дуб

Еще один старый гигант находится в поселке Вырица, на берегу реки Оредеж (ул. Береговая). Дерево было занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России 23 октября 2018 года (№ анкеты: 771).

Возраст Вырицкого дуба насчитывает не менее 250 лет. Его высота - 17 метров. Диаметр ствола на высоте 1,3 м - 1,02 метра. Как сообщает заявитель Андрей Степанов, дерево находится в хорошем состоянии.

Легенда или обоснование. По местной легенде, дуб был посажен при Петре I переселенцами, предками некоторых местных жителей Вырицы, бежавшими из Санкт-Петербурга от тяжелых условий труда. Как установил Андрей Степанов, дуб был посажен семьей Кондратия Алексеева, переселенца из деревни Межно, в конце XVIII века при их переселении в пустовавшую до того несколько десятилетий деревню Вырицу.

Кондратий Алексеев - один из предков писателя и ученого Ивана Антоновича Ефремова, уроженца Вырицы. Многие другие коренные жители Вырицы - потомки Кондратия Алексеева. Таким образом, дуб представляет ценность не только природную и историческую, но и культурологическую.

Как присвоить дереву статус памятника

Реализация Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» рассчитана на участие в ней самых широких масс населения. Каждый из нас может принять участие в этой программе, предложив свое дерево для внесения в реестр. Для этого на сайт Программы (www.rosdrevo.ru) нужно подать заявку по конкретному дереву.

Обоснований для этого может быть несколько. С именем дерева могут быть связаны реальные исторические события или предания и легенды. Дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто произрастать в знаковом месте города, посёлка или местности, являясь его украшением.

Сертификационная комиссия по признанию дерева памятником живой природы, в которую входят ведущие специалисты и учёные России – лесоводы и лесопатологи, ботаники и экологи, рассмотрит поданные заявки. Специалисты инструментально обследуют отобранное дерево, установят его точный возраст и выдадут соответствующий сертификат-подтверждение. На каждое дерево составляется анкета-заявка с подробным описанием, которая направляется в сертификационную комиссию Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Далее комиссия принимает решение, исходя из научной и культурной значимости объекта.