Новый сезон «Ленинградец» начал с победы

Матч
первого тура Первенства России по футболу завершился со счётом 5:2.
К
зрителям и болельщикам, собравшимся на стадионе «Рощино-Арена» присоединился
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Надеюсь,
в этом году «Ленинградец» сможет проявить себя. Мы ставим задачу выхода в ФНЛ
для того, чтобы играть уже с более серьезными командами. Очень важно, что в
«Ленинградце» играют ребята из Ленинградской области, несколько ребят из
Петербурга, из других областей Северо-Запада — это свой, родной клуб, который
здесь очень любят. Уже есть свои болельщики, свои кричалки, свои песни», —
поделился глава региона.
«Ленинградец»
— это не просто клуб, который играет в футбол. Это клуб, у которого уже целая
линейка детских команд — они уже имеют свои филиалы, отделения в нескольких
городах Ленинградской области», — добавил он.
Отметим,
что новый сезон «Ленинградец» начал с обновленным тренерским штабом, который
возглавил Денис Бушуев, и новобранцами в основном составе. Полузащитник Максим
Астафьев, завершивший игровую карьеру, теперь работает с командой в качестве
тренера.