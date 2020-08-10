Новый сезон «Ленинградец» начал с победы

Матч первого тура Первенства России по футболу завершился со счётом 5:2.

К зрителям и болельщикам, собравшимся на стадионе «Рощино-Арена» присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Надеюсь, в этом году «Ленинградец» сможет проявить себя. Мы ставим задачу выхода в ФНЛ для того, чтобы играть уже с более серьезными командами. Очень важно, что в «Ленинградце» играют ребята из Ленинградской области, несколько ребят из Петербурга, из других областей Северо-Запада — это свой, родной клуб, который здесь очень любят. Уже есть свои болельщики, свои кричалки, свои песни», — поделился глава региона.

«Ленинградец» — это не просто клуб, который играет в футбол. Это клуб, у которого уже целая линейка детских команд — они уже имеют свои филиалы, отделения в нескольких городах Ленинградской области», — добавил он.

Отметим, что новый сезон «Ленинградец» начал с обновленным тренерским штабом, который возглавил Денис Бушуев, и новобранцами в основном составе. Полузащитник Максим Астафьев, завершивший игровую карьеру, теперь работает с командой в качестве тренера.