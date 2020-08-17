Без архивов – нет истории

История образования и развития архива связана с историей становления и развития советского и российского Военно-Морского Флота. Архив был создан в 1942 году. С 1961 года располагается в историческом комплексе Дворцовых конюшен в Гатчине. До 2012 года именовался Центральный архив ВМФ, а в сентябре 2012 года был реорганизован путем присоединения к федеральному бюджетному учреждению «Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации» в качестве филиала.

Как архив борется за объективное знание о прошлом? Как рассекречиваются военные документы? Какие открытия сделаны в год 75-летия Победы? Рассказывает начальник научно-исследовательского отдела архива Лариса Александровна Барканова.

- Лариса Александровна, какие документы хранит гатчинский филиал Центрального архива Министерства обороны?

- Наш архив предназначен для хранения законченных делопроизводством документов органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Военно-Морского Флота с 1941 года по настоящее время.

В архиве сейчас находится около 2 млн единиц хранения. Это документальные материалы Наркомата ВМФ, органов управления Главнокомандующего ВМФ, научно-исследовательских учреждений, военно-морских учебных заведений, соединений, частей и учреждений центрального подчинения, а также Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, озерных и речных флотилий.

В документах представлены все рода сил ВМФ: надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации, морской пехоты, береговой и противовоздушной обороны, тыла, гидрографической, аварийно-спасательной, медико-санитарной и других служб.

На хранении в архиве также находятся документы по учету личного состава: личные дела офицеров, вольнонаемных, послужные карты офицеров, послужные и алфавитные карточки старшинского и рядового состава.

Основными задачами архива является обеспечение сохранности архивных документов, находящихся на хранении, и своевременное, качественное исполнение ответов на поступающие письма и запросы от воинских частей и учреждений Министерства обороны Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, организаций и граждан.

- С какими запросами обращаются в архив чаще всего?

- Особое значение имеет исполнение архивом запросов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот в соответствии с законодательством.

В течение года сотрудниками архива подготавливаются ответы в среднем на 20 тысяч запросов. В количественном соотношении преобладают запросы о подтверждении заработной платы, денежного довольствия, службы, трудового стажа. По-прежнему граждане, организации интересуются установлением судьбы, информацией о награждении, месте захоронения погибших участников Великой Отечественной войны.

- Какие документы вызывают у вас особую гордость?

- В нашем архиве одна из богатейших коллекций документов Военно-Морского Флота по истории Великой Отечественной войны. Огромный интерес представляют документы по обороне Либавы (Лиепаи), Таллина, Одессы, Севастополя, Керчи, Сталинграда, Новороссийска, Ханко и других городов и военно-морских баз, о десантных операциях: Керченско-Феодосийской, Моонзундской, Петсамо-Киркенесской и других.

В фондах архива сосредоточено большое количество документальных материалов о боевых походах, подвигах матросов и офицеров, адмиралов и генералов, материалы по награждению личного состава ВМФ орденами и медалями, присвоении званий Героя Советского Союза.

- XXI век – век информации. Изменилась ли миссия архива?

- В архивах живет история. Живет молча и аккуратно – по полкам, стеллажам, коробкам. Без архивов – нет истории, без архивов – нет защитницы нашей общей истории. Безусловно, роль архивов, как важнейших информационных ресурсов, продолжает расти.

В 2015 году, по поручению Президента Российской Федерации и согласно решению Российского оргкомитета «Победа» Управлением Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, был создан интернет-портал «Память Народа», объединивший данные о безвозвратных потерях в Великой Отечественной войне из ОБД «Мемориал» (создан в 2007 г.) и информацию о награждениях из ОБД «Подвиг народа» (создан в 2010 г.). На сайтах представлены документы нашего архива, причем ранее созданные банки данных постоянно уточнялись и дополнялись. В этом году портал дополнен – это 1,7 млн карточек участников войны из картотек ВМФ.

Представленные документы позволяют установить судьбу родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, найти информацию о награждениях, ознакомиться с подлинными архивными документами, содержащими информацию об участнике войны.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне Минобороны России был запущен новый уникальный проект — «Дорога Памяти». Другого такого в мире нет. Это и музей, в котором 34 тематических зала, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны, и хранилище военных раритетов, и не имеющий аналогов банк информации, призванный увековечить память о десятках миллионов фронтовиков и тружеников тыла.

Наша ближайшая работа – выявление архивных дел военного периода, содержащих фотоматериалы, для последующего размещения в базе данных «Дорога Памяти».

Создание доступных и удобных баз данных позволяет всем желающим самостоятельно проводить исследование и установить судьбу своего родственника.

- А если информации на сайтах недостаточно?

- Если нужен дальнейший поиск, пользователи обращаются непосредственно в архив. Одни используют полученную информацию для пополнения семейных архивов, проведения генеалогических исследований. Другие ищут материал для подготовки монографий, книг, очерков, статей, диссертаций и дипломных работ, выявляют документы для создания музейных экспозиций и увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Сегодня к нам приезжают из самых разных регионов - от Калининграда до Владивостока и Сахалина.

Надо отметить, что за последние пять лет количество пользователей, работавших в читальном зале, и посещений увеличилось в полтора раза, а выдача дел – в два раза. В 2019 году в архиве работало более 200 пользователей. Это около 2 тысяч посещений. Для работы с документами выдано более 7 тысяч дел.

Чтобы оценить эти цифры, нужно понимать, что работа в архивах на самом деле не быстрая, на это уходят годы. Каждый день ты должен пересматривать множество архивных дел, чтобы подобрать тот массив документов, который тебе нужен для исследования. Поиск очень затягивает, нередко случается так: приходит человек узнать что-то про своего родственника и потом становится нашим постоянным посетителем читального зала. Самому возрастному пользователю наших архивных документов – почти 90 лет, самому молодому – 17.

- Как архив противостоит попыткам искажения истории?

- Одним из приоритетных направлений использования архивных документов является привлечение их в качестве доказательной базы в борьбе с попытками пересмотра и искажения истории. Пользуясь тем, что многие архивные документы рассекречиваются, их стало возможно пускать в научный и исторический оборот, на них можно опираться в доказательстве, как было на самом деле в тот или иной момент войны.

С 2018 года архив участвовал в историко-документальном проекте «Ленинград. Война. Блокада». Это пятитомное издание, в подготовке которого приняли участие 68 исследователей, сотрудники архивов, музеев и библиотек. В июне вышла пятая книга «Победные залпы». В каждом томе опубликованы документы из фондов нашего архива, которые могут послужить отправной точкой для изучения значимых аспектов истории блокады Ленинграда.

Также в июне вышел из печати сборник архивных документов «Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941–1942)». Готовится опубликование документов за 1943-1945 годы. Это серьезное научное издание, в нем представлены документы 8 крупнейших архивов России. В нашем архиве работа по выявлению и отбору документов была начата еще в 2016 году.

Выход в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне этих изданий является вкладом наших архивистов в создание доступной источниковой базы для изучения истории нашей страны.

В этом году стартовал новый проект. Сотрудники нашего архива подключились к работе по подготовке сборников документов «Оперативные сводки Главного морского Штаба ВМФ в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) и советско-японской войны (1945г.)». Планируется издание 10 томов. Наш архив представляет оперативные сводки. Это будет обобщенный, систематизированный свод документов для дальнейшего исследования истории Великой Отечественной войны, Военно-Морского Флота, для противодействия фальсификации истории Отечества.

Совместно с Центральным архивом Министерства обороны осуществляем тематический подбор архивных документов к памятным датам, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны России.

На официальном сайте Росархива и отраслевом сайте «Архивы России» 27 апреля открылась виртуальная выставка «Сталин – Черчилль – Рузвельт: совместная борьба с нацизмом». Документы нашего архива представлены в двух разделах. Они касаются Ялтинской конференции «Большой тройки» и поставок по ленд-лизу (в частности, конвой «PQ-17»).

Выявленные архивные документы включены в буклет «Главный Военно-морской парад России», а также в ежегодный календарь знаменательных и юбилейных дат «Военно-морской флот. День за днем», который издается с 2015 года.

В этом году в планы архива вмешалась пандемия. Мы готовились к нескольким выставкам: «Гвардейский эскадренный миноносец «Стойкий» (Вице-адмирал Дрозд») Балтийского флота», «Разные судьбы – одна Победа» и научно-практическим конференциям. Они не отменены, а перенесены на более позднее время.

- Многие годы обсуждается переезд архива в новое современное здание. Когда начнете «паковать чемоданы»?

- Для строительства нового здания архива администрацией Гатчинского района выделен земельный участок площадью около 27 тысяч кв. м на въезде в Гатчину. В феврале 2019 года ему был присвоен кадастровый номер. В сентябре 2019 года подписан государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта. Выполнен полный комплекс инженерных изысканий, согласованы архитектурно-планировочные решения и расстановка технологического оборудования для архивохранилищ. Дальнейшие работы пока приостановлены из-за отсутствия финансирования. Министерству обороны Российской Федерации пришлось пересмотреть запланированные на 2020 год финансовые планы и в первую очередь выделить средства на строительство госпиталей для размещения больных с COVID-19. Но мы надеемся, что строительство нового здания архива, отвечающего всем современным требованиям хранения документов, будет продолжено.

- Получается, переезд планируется в пределах Гатчины. Что связывает архив с городом?

- Прежде всего, большинство сотрудников - жители города Гатчины и Гатчинского района. Многие работают в архиве не один десяток лет и являются профессионалами своего дела. Передислокация в другой город могла поставить под угрозу сохранение нашего коллектива.

Архив внес определенный вклад в подготовку положительного решения о присвоении городу Гатчине почетного звания «Город воинской славы».

Наши сотрудники принимают участие в общественной жизни города, в работе Гатчинского Морского собрания. В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, архив много лет дружит с морскими кадетскими классами Гатчинской школы №11. Когда в 2006 году в школе организовывался музей Военно-Морской Славы, мы тесно сотрудничали с его создателем, капитаном I ранга в отставке Борисом Ивановичем Махневым. Сейчас готовим тематические доклады, выступаем на встречах со школьниками.

Беседовала Татьяна Можаева