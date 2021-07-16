Туристы на инвалидных колясках: что доступно

А есть ли он – туризм для инвалидов?

На официальном сайте Музейного агентства Ленинградской области сказано, что в некоторых музеях региона уже реализуется проект по внедрению необходимой инфраструктуры и разработке инклюзивных программ. Партнерами проекта являются Мультицентр социальной и трудовой интеграции и Ассоциация родителей детей-инвалидов.

Так, для музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» купили инвалидные кресла, установили телескопический пандус и кнопку вызова помощи, а также обустроили санузел в соответствии с необходимыми нормами. В Тосненском музее есть инвалидное кресло. В Музее истории Волхова и Сланцевском историко-краеведческом музее переоборудовали санузел, установили поручни и кнопку вызова помощи. В музее-усадьбе «Рождествено» и музее-крепости «Корела» теперь есть туалетные модули для людей с ограниченными возможностями. В Лужском и Лодейнопольском историко-краеведческих музеях, музее «Кобона» и в Домике няни А.С. Пушкина установлены телескопические пандусы. Кроме этого, доступными для колясочников стали Ивангородская и Копорская крепости.

Учитывая, что музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» оказался самым оснащенным, туда мы и отправились. С собой пригласили жителя Гатчины Романа Федоренко, который после производственной травмы стал инвалидом. Для транспортировки нашего гостя в город Кировск Ленинградской области мы заказали специально оборудованный автомобиль, так как в регионе не предусмотрена услуга по бесплатной перевозке инвалидов-колясочников к местам культурного досуга.

Первые, но единственные трудности

Первые трудности возникли сразу по прибытии в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». Путь от парковки до центрального входа Роман преодолел без труда, а вот перед входом выяснилось, что пандус находится сбоку и подъехать к нему невозможно. Роману пришлось буквально спрыгивать на коляске с поребрика, чтобы доехать до пандуса.

- Мы еще на пути к созданию полноценной доступной среды для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Всегда внимательно относимся к нашим гостям данной категории, сотрудники помогают им в передвижениях, проходят соответствующее обучение по работе со слабовидящими, слабослышащим посетителями, а также с людьми, у которых есть нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, - рассказал заведующий музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылёв.

В 2018 году на территории музейного комплекса открылся новый музей-панорама «Прорыв». Новое здание и территория вокруг него были спроектированы и построены с учетом нужд посетителей с ограниченными возможностями здоровья, благодаря средствам, выделенным правительством Ленинградской области. В большей степени на пути движения таких гостей предусмотрен плавный перепад высот и соответствующая комфортному передвижению коляски установка поребриков.

Кроме этого, было закуплено два инвалидных кресла, которые находятся в гардеробе. В первую очередь они предназначены для постоянных посетителей – ветеранов, блокадников. Все они – люди преклонного возраста, которым порой трудно передвигаться по обширной территории музейного комплекса или стоять во время рассказа экскурсовода. Также сотрудники всегда предлагают таким гостям присесть на стул, но в большинстве случаев они отказываются. Как сказал Денис Пылёв, характер у ветеранов слишком сильный для этого.

В 2020 году специалисты по инклюзии провели техническое обследование музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и разработали паспорт доступности для инвалидов, который включает в том числе оборудование музея и территории вокруг него специальной навигацией. Причем, речь идет не только о табличках и указателях, но и об оборудовании путей следования специальными плитками с подогревом, чтобы они были видны и удобны в любое время суток и при любых погодных условиях.

Что касается внутренних помещений музея-панорамы «Прорыв», то здесь действительно все полностью оборудовано для инвалидов-колясочников. Это подтвердил Роман Федоренко, который без труда перемещался по залам.

Музей-панорамы «Прорыв» – интерактивная экспозиция, в которой можно потрогать любой элемент, что так важно для слабовидящих посетителей. Она посвящена Невскому пятачку – плацдарму на левом берегу Невы, удерживаемому советскими войсками в битве за Ленинград. Историко-художественная трехмерная панорама воссоздает фрагмент боя, который ведет на плацдарме 13 января 1943 года 45-я гвардейская стрелковая дивизия, наступающая на правом фланге 67-й армии ленинградцев. Разведчики, стрелки, пулеметчики, связисты и санитары представлены в драматических мизансценах во время атаки на левобережные укрепления немцев. Почти каждый образ имеет своего прототипа – реального участника операции «Искра». Панорама дополнена ночным боем, атмосфера которого создается с помощью аудиосветовой инсталляции в формате 3D-mapping.

Также в вводном зале размещена мультимедийная экспозиция. На экранах демонстрируется документальный фильм о жизни блокадного города, а трехмерная световая карта-схема представляет собой иллюстрацию пяти попыток прорыва блокады, в четырех из которых был задействован Невский плацдарм.

В холле музея расположены большие сенсорные киоски, также доступные для инвалидов, с помощью которых можно более подробно узнать о воссозданном сражении, его участниках, работе поисковиков на территории Ленинградской области. В витринах размещены эскизы проекта и благодарность президента России Владимира Путина, которую он оставил во время посещения музея в 2018 году.

Весь музейный комплекс будет доступен для инвалидов

Соседнее здание – диорама «Прорыв блокады Ленинграда», также посвященная событиям января 1943 года, пока не может похвастаться доступной средой для инвалидов. Диораму открыли в 1985 году – в год 40-летия Великой Победы. С этого момента музей работал непрерывно с одним выходным в неделю. Архитектурный памятник – единственный в своем роде находится в пандусе моста, а его фасад напоминает амбразуру ДОТа, поэтому необдуманно устанавливать там пандус и прочие атрибуты доступной среды невозможно.

Сегодня доступность диорамы обеспечивают ее сотрудники, да и сами посетители помогают другим гостям с ОВЗ чувствовать себя внутри музея комфортно.

- Диорама на пороге капитального ремонта и реставрации. Сегодня продолжается обследование здания и инженерных коммуникаций. В ходе разработки проекта будет учтена необходимость доступности диорамы для посетителей всех категорий, в том числе специальные пандусы, подсветка, указатели, - рассказал Денис Пылёв.

На преддиорамной площади установлена уникальная мемориальная экспозиция военной техники: экспозиция танков Великой Отечественной войны «Танки прорыва», оборонительных сооружений и экспозиция современных танков «Наследники Героев». Все они также должны стать доступными как минимум для того, чтобы человек на коляске мог свободно к ним подъехать. Сейчас колясочники могут прикоснуться только к экспозиции «Танки прорыва», добравшись до них прямо от центрального входа, с прилегающих территорий, в том числе с парковок музейного комплекса. От «Наследников Героев» инвалидов-колясочников отделяет поребрик, «перешагнуть» который можно только с помощью сопровождающего или экскурсовода.

Впечатления от поездки

Роман Федоренко остался в восторге от поездки.

- Музей на 90 % отвечает требованиям колясочников, не считая пандуса при входе. Внутри музея все полностью приспособлено для свободного передвижения. Перепады между полами – минимальные, даже на ручной коляске можно без труда заехать, - сказал Роман.

Денис Пылёв подчеркнул, что музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» всегда открыт для общения и готов принять в комфортных условиях посетителей любых категорий.

- Внутри музейного комплекса наши гости получат всю необходимую помощь и поддержку. Но лучше заранее написать нам ВКонтакте о предстоящем визите, чтобы сотрудники были готовы. Мы рады всем гостям, - добавил он.

Открыт ли Гатчинский дворец для инвалидов?

Гатчинский дворец, к сожалению, мы сразу же не стали рассматривать для нашего эксперимента. Если прогуляться по парку еще можно, то попасть во дворец - проблематично. Объект культурного наследия, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, невозможно полностью оснастить пандусами или лифтами для колясочников. Тем не менее, руководство дворца постаралось сделать музей максимально открытым для всех посетителей.

Так, автомобиль можно оставить на парковке на специальном месте, обозначенном знаком «инвалид». Попасть во дворец на инвалидной коляске можно с центрального пандуса, но для этого необходимо связаться с сотрудниками музея, предварительно позвонив по телефону, указанному на сайте. Чтобы преодолевать лестницы, инвалидам необходима помощь сопровождающего. На втором этаже Гатчинского дворца имеются в наличии сменные коляски, которыми можно воспользоваться для посещения парадных залов Центрального корпуса. Для передвижения на коляске необходимо надеть на колеса специальные бахилы.

Для удобства посетителей с нарушениями слуха кассы и стойка администратора музея оборудованы индукционными системами. Посетителям с ограничениями по зрению рекомендуют экскурсию «Ощущение дворца», с ограничениями по слуху – обзорную экскурсию по Гатчинскому дворцу на русском жестовом языке. Обе экскурсии можно заказать по предварительной записи.

Доступна ли Гатчина?

Также мы попросили Романа оценить столицу Ленинградской области с точки зрения создания доступной среды для инвалидов:

- Почтовое отделение на улице Урицкого оснащено лифтом, это очень удобно. Во взрослой поликлинике установлен пандус. Пенсионный Фонд – относительно доступен, но там есть кнопка вызова охранника, который может помочь. Нет проблем с доступом в сетевые продуктовые магазины. На коляске можно легко попасть только в два кафе, расположенные на улице Соборной, – «Буше» (но там очень крутой пандус) и кафе-пиццерия, где на входе установлены большие фигуры вилки и ложки. Доступен кинотеатр «Победа», сотрудники устанавливают специальный пандус для заезда в зрительный зал.

А вот Фонд социального страхования РФ на улице Карла Маркса не доступен абсолютно, хотя как раз-таки инвалиды должны иметь в него беспрепятственный доступ. Там лестница – на две ступеньки, пандуса нет, хотя техническая возможность есть.

В целом, Гатчина меняется, при ремонте поребриков оставляют места для заезда колясок. Понимаю, что город – исторический и оборудовать все здания невозможно, но хотелось бы, чтобы в данном направлении работа шла более интенсивно, - сказал Роман.

Социальное такси

«Социальное такси» и другие государственные программы по транспортировке инвалидов предусмотрены на бесплатных или льготных условиях только для доставки в медицинские и социально значимые учреждения. Посещение музеев, театров и прочих культурных мест оплачивается инвалидом отдельно. Хотя такие выезды однозначно имели бы позитивный эффект и положительно влияли на эмоциональное состояние человека, позволяя ненадолго отвлечься от повседневной монотонной реальности. Для инвалидов – это целое событие, впечатлений от которого хватит на несколько месяцев.

Хорошо, если бы в правительстве Ленинградской области предусмотрели финансовые средства на посещение инвалидами музеев хотя бы пару раз в год. Серьезный терапевтический эффект будет гарантирован.





#РавныеСредиРавных #ГатчинскаяПравда



