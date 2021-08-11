«СеРДЦе» для ленинградских детей

- Все начиналось семь лет
назад с маленького семейного клуба Михаила и Светланы Лытко, которые оказались
неравнодушными людьми и решили развивать не только конный спорт, но и
иппотерапию, – отметил глава региона. – Сегодня этот клуб вырос до межрегионального
центра, где разрабатываются уникальные реабилитационные методики, которые будут
тиражироваться на всю Россию. Я очень благодарен президенту Владимиру Путину,
который поддержал наш проект.
Глава государства взял
реализацию проекта под особый контроль после встречи с участниками акции «Мы
вместе», откликнувшись на просьбу помочь некоммерческой организации в достройке
социально-реабилитационного центра для особенных детей. В рамках поручения
президента в этот процесс включился Общественный народный фронт. Собрали
ресурсы, необходимые для строительства, подключили социально ответственный
бизнес. Вместе с областным правительством был найден застройщик, выделены
дополнительные земельные участки.
В новом центре «СеРДЦе»
могут получить помощь не только маленькие пациенты, но и их родители. В
распоряжении детей 17 лошадей.
Большинство
реабилитационных программ центра будут проходить на бесплатной основе за счет
средств президентского гранта и других социально-направленных региональных
программ. Как пояснил губернатор Ленинградской области, комитет по соцзащите
ежегодно выделяет средства на иппотерапию, в этом году выделено 3,5 млн рублей.
Кроме того, для детей в
центре работает кабинет ЛФК, неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты,
дефектологи, психологи, а для родителей проводятся психологические тренинги и
занятия релаксотерапией. Также для детей здесь есть музыкальная гостиная и
арт-терапевтическая мастерская, где будут проводиться праздники и творческие
вечера.
Вместе с открытием центра
«СеРДЦе» 6 августа уже в восьмой раз прошел областной фестиваль равных
возможностей «Лето в Новополье».
Организаторы мероприятия
– Дом народного творчества Ленинградской области и региональный комитет по
физической культуре и спорту – провели для ребят конноспортивные состязания,
творческие мастер-классы, анимационную программу и красочное шоу мыльных
пузырей.
Накануне в ТАСС
Санкт-Петербурга состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная открытию
реабилитационного центра.
Как рассказал
руководитель регионального исполкома Общественного народного фронта в
Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь, в создании центра участвовало Агентство
стратегических инициатив России, задействованы были личные средства сотрудников
Администрации президента. Одна из крупнейших строительных компаний «Пик» взяла
на себя строительство центра вместе с благоустройством прилегающей территории.
И, конечно, большой вклад внесло правительство Ленинградской области, которое
создало все условия для реализации проекта.
Эксперт национальной
федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта Светлана Лытко – создатель
конноспортивного клуба «Новополье» рассказала, как возникла идея такого
реабилитационного центра.
- Верите ли вы в чудеса?
А они случаются, и наш центр – тому подтверждение. Это настоящее чудо: доброта,
неравнодушие, проявленное к нам. Огромное спасибо всем, кто участвовал в
создании этой сказки. Именно сказка возникла на нашей территории: доступная
среда, удобные тропинки, где можно спокойно заниматься с ребенком иппотерапией
и не бояться, что рядом проедет мотоцикл или машина. Все огорожено, есть
специальная детская площадка.
…Изначально это был наш
семейный клуб, который стал делом всей нашей семьи. Тот самый случай, когда
хобби перерастает в работу. Наш маленький клуб был зарегистрирован в 2004 году.
Постепенно к нам стали приходить люди за помощью. Я по профессии логопед, и я
поняла, что детям с особенностями развития нужна такая реабилитация. И вот из
нашего маленького конного клуба вырос центр.
В этом году иппотерапии в
нашей стране исполнилось 30 лет. Но до сих пор она не внесена в официальные
списки реабилитационных методов. Мы сейчас вместе с ОНФ добиваемся, чтобы
иппотерапию внесли в реестр социальных услуг.
О реабилитационных
программах, которые представлены в центре, рассказала директор по развитию
конноспортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе.
- Чем наш центр
отличается от классических реабилитационных центров: мы уделяем внимание
семьям, воспитывающим особых детей. Для них важен досуг, так как большинство
находятся в замкнутом пространстве. Мы создаем условия, чтобы им было комфортно
и интересно. Мы организовываем для них праздники, творческие вечера,
мастер-классы, приглашаем интересных артистов, музыкантов. Это все будет
доступно в центре.
Оксана Могучая – мама
ребенка с аутистическим расстройством, который много лет занимается
иппотерапией, поделилась своим мнением о результатах реабилитации.
- Мы уже давно в
«Новополье», с пяти лет, – говорит Оксана. – Основная проблема таких детей –
сложности контактирования и поведения. Нежелание взаимодействовать с
психологами. На иппотерапии все по-другому: ребенок не боится лошади, спокоен,
быстро привыкает, у него позитивный эмоциональный настрой, который позволяет
проводить иппотерапевту занятия по координации, развитию мышления, внимания,
памяти. Все это трудно было организовать в учебной комнате. Лошадь выступает
отдельным терапевтом. Но, конечно, это упорные занятия, годами. Я очень
благодарна иппотерапевтам. Ребенок продвинулся в развитии всех навыков. Сейчас
он уже начинает самостоятельно управлять лошадью и справляется лучше меня.
Участники пресс-конференции
ответили на вопросы журналистов. В частности: как происходил отбор
специалистов? кто будет работать в центре?
- У нас сложившийся
коллектив, – пояснила Светлана Лытко, – четыре основных иппотерапевта, которые
работают с детьми по разным программам. У всех наших иппотерапевтов
специализированное высшее образование, у двоих – два профильных высших
образования, плюс у всех – курсы повышения квалификации по иппотерапии. У меня
– высшее педагогическое образование и курсы. По грантам у нас работают логопед
и психологи. Все наши специалисты прошли тщательный отбор.
- На какое количество
детей рассчитан центр?
- На сегодняшний день
реабилитацию по различным программам у нас проходят около 140 детей. С
открытием центра увеличится не количество детей, а качество услуг. Если до
этого у нас была только иппотерапия, то теперь будут занятия с психологом, с
логопедом, дефектологом, дети будут получать курс массажа. Также вместе с
ребенком реабилитацию будет проходить вся семья.
- Реабилитационные
программы бесплатные?
- Программа реабилитации
методом иппотерапии в Ленинградской области работает с 2013 года в разных
районах. Если бы активизировались родители и обратились в свои комитеты
соцзащиты, может быть, районов, вовлеченных в эту программу, стало бы больше. У
нас по программе Ленинградской области бесплатно занимается 70 детей, по 40
занятий в год. Это много.
Светлана Лытко ответила
также на вопросы «Гатчинской правды».
- С какими диагнозами
показана иппотерапия? Есть ли противопоказания?
- На заре нашей
деятельности первый ребенок к нам пришел с синдромом Дауна. И такие дети очень
часто приходят на иппотерапию. Но не всем показана иппотерапия. У 2-3% этих
детей очень слабые шейные позвонки, и поступательные движения им вредны.
Поэтому, прежде чем идти на иппотерапию, дети с синдромом Дауна должны
проконсультироваться с неврологом и сделать рентген шейного отдела позвоночника.
Только после этого их принимают на занятия.
Но в основном иппотерапия
показана с различными диагнозами. Например, аутисты: ребенок, который боится
кошки и собаки, с удовольствием садится на лошадь. У нас очень много детей с
аутистическими расстройствами. Очень хороша иппотерапия при умственной
отсталости. Как логопед могу сказать, что на лошади замечательно отрабатываются
различные звуки – у меня дети верхом быстрее начинают говорить, чем в кабинете.
- Насколько эффективна
иппотерапия при ДЦП?
- Это зависит от тяжести
заболевания. Никто не обещает, что ребенок с нарушениями опорно-двигательного
аппарата слезет с лошади и самостоятельно пойдет. Здесь используются
двигательные возможности лошади. Когда лошадь правильно шагает (важно, чтобы
она имела правильный шаг), она включает в работу мышцы, которые у ребенка с ДЦП
не работают. И ребенок, сидя верхом, имитирует ходьбу.
Иппотерапия помогает даже
с тяжелыми диагнозами. Инструктор садится на лошадь, берет ребенка, который
даже не держит спинку. В таких случаях после иппотерапии родители отмечают
улучшение физиологических функций: налаживается сон, аппетит, начинают хорошо
работать внутренние органы.
- Планируете ли вы
заниматься подготовкой специалистов? Может быть, проводить мастер-классы?
- Наш центр по согласованию
с многими регионами признан ресурсным центром, и мы будем очень активно
взаимодействовать с коллегами. Плюс уже сейчас очень активно обучаются работе с
детьми волонтеры.
- Лошади тоже проходят
специальную подготовку?
- Для иппотерапии отбираются лошади, прежде всего, с хорошей психикой. Отбор и подготовка ведутся очень серьезно, по конкретным параметрам. Обычно лошадь готовится к такой работе около года. Конечно, хорошо бы включить это направление в программу подготовки лошадей на федеральном уровне.
#РавныеСредиРавных #ГатчинскаяПравда