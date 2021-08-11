«СеРДЦе» для ленинградских детей

- Все начиналось семь лет назад с маленького семейного клуба Михаила и Светланы Лытко, которые оказались неравнодушными людьми и решили развивать не только конный спорт, но и иппотерапию, – отметил глава региона. – Сегодня этот клуб вырос до межрегионального центра, где разрабатываются уникальные реабилитационные методики, которые будут тиражироваться на всю Россию. Я очень благодарен президенту Владимиру Путину, который поддержал наш проект.

Глава государства взял реализацию проекта под особый контроль после встречи с участниками акции «Мы вместе», откликнувшись на просьбу помочь некоммерческой организации в достройке социально-реабилитационного центра для особенных детей. В рамках поручения президента в этот процесс включился Общественный народный фронт. Собрали ресурсы, необходимые для строительства, подключили социально ответственный бизнес. Вместе с областным правительством был найден застройщик, выделены дополнительные земельные участки.

В новом центре «СеРДЦе» могут получить помощь не только маленькие пациенты, но и их родители. В распоряжении детей 17 лошадей.

Большинство реабилитационных программ центра будут проходить на бесплатной основе за счет средств президентского гранта и других социально-направленных региональных программ. Как пояснил губернатор Ленинградской области, комитет по соцзащите ежегодно выделяет средства на иппотерапию, в этом году выделено 3,5 млн рублей.

Кроме того, для детей в центре работает кабинет ЛФК, неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты, дефектологи, психологи, а для родителей проводятся психологические тренинги и занятия релаксотерапией. Также для детей здесь есть музыкальная гостиная и арт-терапевтическая мастерская, где будут проводиться праздники и творческие вечера.

Вместе с открытием центра «СеРДЦе» 6 августа уже в восьмой раз прошел областной фестиваль равных возможностей «Лето в Новополье».

Организаторы мероприятия – Дом народного творчества Ленинградской области и региональный комитет по физической культуре и спорту – провели для ребят конноспортивные состязания, творческие мастер-классы, анимационную программу и красочное шоу мыльных пузырей.

Накануне в ТАСС Санкт-Петербурга состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная открытию реабилитационного центра.

Как рассказал руководитель регионального исполкома Общественного народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь, в создании центра участвовало Агентство стратегических инициатив России, задействованы были личные средства сотрудников Администрации президента. Одна из крупнейших строительных компаний «Пик» взяла на себя строительство центра вместе с благоустройством прилегающей территории. И, конечно, большой вклад внесло правительство Ленинградской области, которое создало все условия для реализации проекта.

Эксперт национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта Светлана Лытко – создатель конноспортивного клуба «Новополье» рассказала, как возникла идея такого реабилитационного центра.

- Верите ли вы в чудеса? А они случаются, и наш центр – тому подтверждение. Это настоящее чудо: доброта, неравнодушие, проявленное к нам. Огромное спасибо всем, кто участвовал в создании этой сказки. Именно сказка возникла на нашей территории: доступная среда, удобные тропинки, где можно спокойно заниматься с ребенком иппотерапией и не бояться, что рядом проедет мотоцикл или машина. Все огорожено, есть специальная детская площадка.

…Изначально это был наш семейный клуб, который стал делом всей нашей семьи. Тот самый случай, когда хобби перерастает в работу. Наш маленький клуб был зарегистрирован в 2004 году. Постепенно к нам стали приходить люди за помощью. Я по профессии логопед, и я поняла, что детям с особенностями развития нужна такая реабилитация. И вот из нашего маленького конного клуба вырос центр.

В этом году иппотерапии в нашей стране исполнилось 30 лет. Но до сих пор она не внесена в официальные списки реабилитационных методов. Мы сейчас вместе с ОНФ добиваемся, чтобы иппотерапию внесли в реестр социальных услуг.

О реабилитационных программах, которые представлены в центре, рассказала директор по развитию конноспортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе.

- Чем наш центр отличается от классических реабилитационных центров: мы уделяем внимание семьям, воспитывающим особых детей. Для них важен досуг, так как большинство находятся в замкнутом пространстве. Мы создаем условия, чтобы им было комфортно и интересно. Мы организовываем для них праздники, творческие вечера, мастер-классы, приглашаем интересных артистов, музыкантов. Это все будет доступно в центре.

Оксана Могучая – мама ребенка с аутистическим расстройством, который много лет занимается иппотерапией, поделилась своим мнением о результатах реабилитации.

- Мы уже давно в «Новополье», с пяти лет, – говорит Оксана. – Основная проблема таких детей – сложности контактирования и поведения. Нежелание взаимодействовать с психологами. На иппотерапии все по-другому: ребенок не боится лошади, спокоен, быстро привыкает, у него позитивный эмоциональный настрой, который позволяет проводить иппотерапевту занятия по координации, развитию мышления, внимания, памяти. Все это трудно было организовать в учебной комнате. Лошадь выступает отдельным терапевтом. Но, конечно, это упорные занятия, годами. Я очень благодарна иппотерапевтам. Ребенок продвинулся в развитии всех навыков. Сейчас он уже начинает самостоятельно управлять лошадью и справляется лучше меня.

Участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов. В частности: как происходил отбор специалистов? кто будет работать в центре?

- У нас сложившийся коллектив, – пояснила Светлана Лытко, – четыре основных иппотерапевта, которые работают с детьми по разным программам. У всех наших иппотерапевтов специализированное высшее образование, у двоих – два профильных высших образования, плюс у всех – курсы повышения квалификации по иппотерапии. У меня – высшее педагогическое образование и курсы. По грантам у нас работают логопед и психологи. Все наши специалисты прошли тщательный отбор.

- На какое количество детей рассчитан центр?

- На сегодняшний день реабилитацию по различным программам у нас проходят около 140 детей. С открытием центра увеличится не количество детей, а качество услуг. Если до этого у нас была только иппотерапия, то теперь будут занятия с психологом, с логопедом, дефектологом, дети будут получать курс массажа. Также вместе с ребенком реабилитацию будет проходить вся семья.

- Реабилитационные программы бесплатные?

- Программа реабилитации методом иппотерапии в Ленинградской области работает с 2013 года в разных районах. Если бы активизировались родители и обратились в свои комитеты соцзащиты, может быть, районов, вовлеченных в эту программу, стало бы больше. У нас по программе Ленинградской области бесплатно занимается 70 детей, по 40 занятий в год. Это много.

Светлана Лытко ответила также на вопросы «Гатчинской правды».

- С какими диагнозами показана иппотерапия? Есть ли противопоказания?

- На заре нашей деятельности первый ребенок к нам пришел с синдромом Дауна. И такие дети очень часто приходят на иппотерапию. Но не всем показана иппотерапия. У 2-3% этих детей очень слабые шейные позвонки, и поступательные движения им вредны. Поэтому, прежде чем идти на иппотерапию, дети с синдромом Дауна должны проконсультироваться с неврологом и сделать рентген шейного отдела позвоночника. Только после этого их принимают на занятия.

Но в основном иппотерапия показана с различными диагнозами. Например, аутисты: ребенок, который боится кошки и собаки, с удовольствием садится на лошадь. У нас очень много детей с аутистическими расстройствами. Очень хороша иппотерапия при умственной отсталости. Как логопед могу сказать, что на лошади замечательно отрабатываются различные звуки – у меня дети верхом быстрее начинают говорить, чем в кабинете.

- Насколько эффективна иппотерапия при ДЦП?

- Это зависит от тяжести заболевания. Никто не обещает, что ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата слезет с лошади и самостоятельно пойдет. Здесь используются двигательные возможности лошади. Когда лошадь правильно шагает (важно, чтобы она имела правильный шаг), она включает в работу мышцы, которые у ребенка с ДЦП не работают. И ребенок, сидя верхом, имитирует ходьбу.

Иппотерапия помогает даже с тяжелыми диагнозами. Инструктор садится на лошадь, берет ребенка, который даже не держит спинку. В таких случаях после иппотерапии родители отмечают улучшение физиологических функций: налаживается сон, аппетит, начинают хорошо работать внутренние органы.

- Планируете ли вы заниматься подготовкой специалистов? Может быть, проводить мастер-классы?

- Наш центр по согласованию с многими регионами признан ресурсным центром, и мы будем очень активно взаимодействовать с коллегами. Плюс уже сейчас очень активно обучаются работе с детьми волонтеры.

- Лошади тоже проходят специальную подготовку?

- Для иппотерапии отбираются лошади, прежде всего, с хорошей психикой. Отбор и подготовка ведутся очень серьезно, по конкретным параметрам. Обычно лошадь готовится к такой работе около года. Конечно, хорошо бы включить это направление в программу подготовки лошадей на федеральном уровне.





#РавныеСредиРавных #ГатчинскаяПравда



