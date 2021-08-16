Как наладить «Диалог поколений»

Как завязался «Диалог поколений»

Основателем и председателем сообщества является Надежда Балуева. Она работала в системе образования, а на рубеже веков перешла в социальную сферу. В то время как раз начали открывать социальные приюты для детей. Один из них, созданный в здании бывшего детского сада, она и возглавила.

- В городе и районе было много детей, оставшихся без попечения родителей. В приюте временного пребывания они находились, пока решалась их дальнейшая судьба. Сегодня в нем открыт реабилитационный центр для подростков, - рассказала Надежда Ивановна.

Во время работы вместе с коллегами она успела побывать в Финляндии, Швеции, где познакомилась с опытом работы в социальной сфере европейских коллег. Полученные знания пригодились и в дальнейшем, когда работа «Диалога поколений» только зарождалась.

- Когда мы открывали общественную организацию, долго думали, как себя позиционировать. В результате, выбрали пример Дании и создали Высшую народную школу, так как наша основная цель – не образовательная, а информационно-просветительская, мы помогали организовывать досуговую деятельность для людей старшего возраста, - говорит Надежда Балуева.

Сначала, когда в общественной организации «Диалог поколений» работало всего лишь два сотрудника, деятельность строилась только на добровольческих началах – до грантовой поддержки было еще далеко. Вместе с коллегой Надежда Ивановна открывала различные курсы для пенсионеров, они выступали лекторами, проводили мастер-классы. Уже потом администрация Всеволожского района начала выделять небольшие средства на существование общественной организации. В течение года в центре занимались до 150 человек. Первые компьютерные курсы открылись на базе Всеволожского агропромышленного техникума. Данное направление было самым востребованным среди подопечных центра.

- Мы учили ветеранов и пенсионеров работать на компьютерах, хотя у многих даже не было полноценного среднего образования, но им было очень интересно, - говорит Надежда Ивановна.

Первая помощь и первый успех

Первые гранты «Диалог поколений» получал от Центра развития некоммерческих организаций Санкт-Петербурга при поддержке фонда Тимченко. Благодаря этому штат сотрудников удалось расширить, появилась первая заработная плата. Именно тогда, по словам Надежды Балуевой, сформировался костяк некоммерческих организаций Ленинградской области, куда вошли Сиверская автономная НКО «Планета добра», АНО Ресурсный центр «Анна» в Ломоносовском районе, АНО «Творческие проекты Кайкино» в Волосовском районе, Ресурсный центр «Профи» в Кировском районе. Руководители организаций вместе проходили обучение в Центре развития некоммерческих организаций, сегодня продолжают поддерживать друг друга и помогать в реализации социальных проектов.

На первый грант, полученный от правительства Ленинградской области, центр «Диалог поколений» организовал «Деревенский разгуляй», куда были приглашены представители семи районов Ленинградской области, чтобы продемонстрировать, чем живут люди старшего поколения.

Как продолжается «диалог»

Сегодня в Школе для взрослых общественной организации «Диалог поколений» открыто девять просветительских курсов: компьютерные и по психологии, краеведение, фото клуб, ЗОЖ, «серебряное» волонтерство, курсы художественного творчества и другие. Кстати, художественное направление стало настолько востребованным, что курсисты продолжают ходить на занятия и самостоятельно, оплачивают работу педагога уже после завершения проекта. Стоит также отметить, что каждый новый курс открывается по запросу подопечных организации.

Что касается краеведения, то это направление развивается в рамках проекта «Возвращение утраченного» на средства президентского гранта.

- К сожалению, во Всеволожске и районе осталось мало исторических достопримечательностей, но на территории есть парки, сохранились известные имена владельцев усадеб. Благодаря взаимодействию с Еленой Эргардовной Андреевой, сотрудником литературно-художественного музея-усадьбы «Приютино», у нас был создан цикл занятий и экскурсий «Пешком по Всеволожску», которые пользуются популярностью. С заместителем главы администрации по социальному развитию Светланой Валерьевной Хотько мы обсуждали возможности установки скульптур и памятников знаменитых людей, проживавших на территории Всеволожска, - рассказала Надежда Балуева.

Она отдельно отметила, что в перспективе – проведение экскурсий для всех желающих, в том числе для маломобильных групп населения, их будут проводить «серебряные» волонтеры, которые являются активными курсистами и готовы принимать участие в любых мероприятиях.

«Серебряные» волонтеры с золотым сердцем

Направление «серебряное волонтерство» появилось в «Диалоге поколений» в 2014 году, благодаря опыту коллег из Санкт-Петербурга, с которыми Надежда Балуева познакомилась в Центре развития НКО. На средства гранта она открыла обучающие курсы по организации работы с «серебряными» волонтерами для трех районов Ленинградской области.

- После выхода на пенсию большинство людей имеют большой жизненный багаж навыков, умений, которыми готовы делиться с другими. «Серебряное волонтерство» – это хорошая возможность продолжать быть нужным, полезным. Мы занимаемся обучением «серебряных» волонтеров, которые являются неотъемлемыми участниками всех мероприятий Всеволожска и района, - рассказала Надежда Ивановна.

Надежда Балуева убеждена в необходимости всестороннего развития «серебряного волонтерства» в Ленинградской области. Так, сегодня «серебряных» волонтеров поздравляют только в День пожилого человека. Сотрудники центра «Диалог поколений» решили исправить это и начали проводить районный фестиваль для людей старшего возраста. Второй год подряд центр выигрывает на его проведение гранты.

- «Серебряным» волонтерам работа добровольцами дает очень сильное чувство собственной важности и значимости. К нам приходят те, кто хочет поделиться своими знаниями, научить других. Также благодарю Ресурсный добровольческий центр Ленобласти, который занимается налаживанием взаимодействия межу молодыми и «серебряными» волонтерами. Это здорово! - говорит Надежда Балуева.

Кстати, в центр «Диалог поколений» приезжала делегация из администрации города Ханты-Мансийска, чтобы познакомиться с опытом работы с «серебряными» волонтерами. Это говорит об актуальности темы по всей России.

Новый дом для «Диалога поколений»

Два года назад благодаря помощи местной администрации общественная организация переехала в новое здание, и у курсистов появился свой дом – просторный, уютный, светлый. На первом этаже открыта большая аудитория и коворкинг-центр, на втором – еще один большой зал, кабинеты и переговорная, которая часто используется и как мастерская.

В планах у центра «Диалог поколений» – увеличение количества курсистов, в том числе за счет открытия новых отделений в поселениях Всеволожского района. Сегодня у центра открыты три филиала, в следующем году появится еще два, а общее количество подопечных будет увеличено до 400.

- Мы хотим развивать нашу школу таким образом, чтобы ее могли посещать инвалиды. Для этого нам необходимо изучить программы для проведения онлайн курсов, а также подружить людей с ограниченными возможностями здоровья с компьютерами. Здесь нам пригодится помощь «серебряных» волонтеров, которые станут наставниками для наших новых курсистов, - рассказала Надежда Ивановна.

Кстати, в «Диалоге поколений» работают инвалиды, для оснащения их рабочих мест Центр занятости населения выделяет соответствующие субсидии, также в декабре 2020 года «Диалог поколений» стал поставщиком социальных услуг.

Круговорот помощи

В 2021 году «Диалог поколений» выиграл грант на создание собственного Ресурсного центра, в котором они обучают некоммерческие организации вести свою деятельность и помогают налаживать взаимодействие с органами власти. В рамках проекта в центре разработаны различные «пакеты» помощи, в том числе «экономический», в который входят бухгалтерские услуги. Также центр является одним из учредителей молодежной некоммерческой организации «Семейное молодежное сообщество», в котором есть семейный клуб «Смузи». Сейчас туда приходят молодые мамочки со своими малышами. Сначала «Смузи» были в составе «Диалога поколений», а сейчас они уже выросли в отдельную полноценную общественную организацию.

- Мы не только берем, но и готовы отдавать. Мы уже развились до такого состояния, что готовы сами обучать и направлять. Получился такой круговорот помощи и взаимовыгодного сотрудничества, - говорит Надежда Ивановна.

Одним из главных ноу-хау центра «Диалог поколений» является «Бюро бабушкиных и дедушкиных услуг». В ходе реализации проекта сотрудники центра готовят помощников семьям с детьми и обучают их оказывать услуги по присмотру и уходу. Такими помощниками могут выступать бабушки, дедушки, тетушки и другие родственники семьи, но обязательно – пенсионеры.

- Мы придумали этот проект сами. В год трудоустраиваем от 20 до 60 человек, которые присматривают за своими же внуками за отдельную плату в случае отсутствия свободного места в детском саду. Таким образом, мы решаем сразу две проблемы: мамочка может выйти на работу, а пожилые граждане – трудоустроиться, - рассказала Надежда Ивановна.





Председатель Общественной организации «Диалог поколений» Надежда Балуева:

- Для меня добровольчество – это уже привычная жизнь, я даже родилась в День комсомола – 29 октября, а, значит, общественная работа была заложена во мне изначально. Я умею работать без зарплаты: проводить мероприятия, организовывать встречи и праздники. Добрые люди всегда мне помогут. Конечно, при наличии денег сделать мероприятие проще. Для меня важно помогать курсистам центра, не дать им затухнуть в одиночестве и скуке. Пока есть силы, буду работать и развивать «Диалог поколений».





Фото: центр «Диалог поколений»





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