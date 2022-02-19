Думать, верить, мечтать и рисковать! – это девиз дизайнера Людмилы Никифоровой

Опираясь на собственный опыт, Людмила предложила алгоритм
действий – как хобби сделать бизнесом. И вот ступени её успеха.
Профессиональное образование будущего дизайнера одежды Людмилы
Никифоровой начиналось в электротехническом институте. В школе она хорошо
училась, рисовала, шила. Точнее, сначала шить начала сестра. Причина тому
простая: обе девочки высокого роста, поэтому на них было сложно подобрать
одежду. В какой-то момент сестра сказала: «Все, хватит, шей сама». И Людмила
потихоньку втянулась. Потом поняла, что ей нравится создавать образы целиком.
В Санкт-Петербургский государственный электротехнический
институт поступила по инерции, потому что школа была связана именно с этим
вузом. Все писали контрольные работы, потом дружно поступали в вуз, а потом
также успешно переучивались. Окончив электротехнический институт, Людмила стала
дипломированным инженером. Но еще во время учебы она поняла, что это не ее
дело. Девушке хотелось попасть в другой мир. Ее тянуло в творчество, туда, где
создаются модели одежды.
2. Начать действовать! Шить, мастерить, вязать, лепить -
все что угодно, но учиться, развиваться, совершенствоваться.
Еще будучи
студенткой, получая профессию инженера, Людмила стала пробовать себя в любимом
деле и учиться. Она окончила несколько годичных курсов Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна: по моделированию,
конструированию и изготовлению женской одежды на индивидуальную фигуру, по
конструированию мужской одежды и по дизайну одежды.
3. Рискните – поменяйте вуз, уйдите с нелюбимой работы.
Временные трудности помогут собраться и перейти от мечты к действию.
Людмила получила хороший опыт, работая заместителем
начальника костюмерного производства в театральных мастерских «Возрождение»,
где отвечала за выпуск костюмов к спектаклям. Здесь она с головой окунулась в
новую среду и поняла, что это и тяжело, и очень интересно. А главное, ей это
точно нужно.
С 2010 года Людмила стала активно участвовать в конкурсах.
Как-то раз на конкурсе получила брошюру Университета технологии и дизайна.
Оказалось, можно поступить сразу в магистратуру, и она с удовольствием
воспользовалась этой возможностью.
- Когда начала учиться, почувствовала разницу, настолько
было интересно и легко! – делится эмоциями Людмила. – Это было великолепно!
Искренне благодарна всем своим преподавателям, особенно Елене Ивановне
Петровой, моему дипломному руководителю.
В 2012 году Людмила успешно защитила диплом и получила
степень магистра дизайна по специализации дизайн костюма. Она занялась
производством одежды под собственным брендом LN (Liudmila Nikiforova). Это
разработка и создание одежды по индивидуальным заказам, весь путь от эскиза до
конечного продукта - женская, мужская, детская одежда, одежда pret-a-porter,
костюмы для театра и шоу, одежда для спорта и танцев, корпоративная одежда. У
нее сформировался свой круг заказчиков - известные петербургские коллективы:
театральные, танцевальные, в том числе детские.
4. Ищите единомышленников, сотрудничайте с близкими по
духу.
Людмила – светлый человек. Встречает с улыбкой. В общении
быстро создает вокруг себя положительную атмосферу. У нее характер такой: обо
всем с позитивом, а где и с юмором. И, кажется, чем труднее ей в жизни приходится,
тем крепче стоит на ногах.
В конкурсной деятельности молодой дизайнер успешно
сотрудничает с гатчинскими коллективами. Несколько интересных проектов создано
Людмилой совместно со Школой парикмахерского искусства Натальи Гасан. Ее
костюмы можно было увидеть в Гатчине на конкурсе парикмахерского искусства «Мир
красоты»: они дополняли образ, созданный молодыми мастерами-парикмахерами.
Костюмы Людмилы Никифоровой помогли гатчинским парикмахерам выигрышно
представить свои работы на Международном фестивале красоты «Невские берега».
- Радостные для меня годы совместного творчества с Натальей
Николаевной Гасан пролетают, как один день. Сейчас даже и не вспомнить, сколько
мы уже сотрудничаем. Вроде бессонные ночи, переживания, аврал, а когда вижу
результат – счастлива. И это прекрасно, - говорит Людмила.
5. Найдите свои
источники вдохновения. Кто-то ходит в театр или на модные показы, кто-то
смотрит фильмы или передачи о путешествиях. В жизни много всего вдохновляющего!
Людмила активно
участвует в конкурсах – это и обмен опытом, и возможность самореализации, и
новые идеи. Первая коллекция - в стиле аниме, за которой последовало
приглашение в Москву в Дом мод Вячеслава Зайцева. На первый приз купила швейную
машинку.
Людмила – победитель таких престижных творческих
состязаний, как «Кутюрье года», «Российская неделя искусств», «Дыхание весны»,
«Бархатные сезоны в Сочи», «Фестиваль этнической моды», биеннале дизайна
«Модулор». Работая с коллекцией, она полностью создает образ, делает грим.
На XVI областном открытом конкурсе молодых модельеров
«Золотая нить – 2018» Людмила Никифорова завоевала целую коллекцию наград в
разных номинациях. В июле 2019 года в Гатчине состоялся Первый форум
потребительского рынка Ленинградской области, в рамках которого прошел конкурс
«Лучший по профессии». Людмила Никифорова стала призером в номинации «Лучший
художник-конструктор одежды». В числе лучших в своем деле лично ее поздравил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В 2020 году Людмила представила свою коллекцию в музее
современного искусства АРТМУЗА на фестивале уличной культуры и моды Street
Fashion Show.
В 2021 году участвовала в фестивале технологического
творчества «Технокультура» в Петербурге, в нескольких творческих фестивалях на
сиверской земле. Этот список можно продолжать.
6. Обязательно рассказывать о своем деле и делиться
результатами своего труда - размещать в интернете, показывать на выставках,
продавать, дарить… Но не хранить у себя дома. Освобождайте место
для новых творений, запускайте энергию движения!
Людмила не только участвует в фестивалях и конкурсах, но и
активна в соцсетях. Она – специалист широкого профиля: делает детскую одежду,
женскую, мужскую. Сама конструирует, сама кроит и рассказывает подписчикам о
своих успехах.
Когда объем заказов увеличился, Людмила взяла для пошива
помощницу. Мини-мастерская Людмилы Никифоровой размещалась на ул. Красной в
Гатчине. А потом случилась пандемия. Первый год переживала особенно тяжело, как
и весь малый бизнес. Проблематичной стала аренда большого помещения. Но швейное
дело продолжается, как и сотрудничество с Натальей Николаевной Гасан и другими
творческими людьми.
В непростое время санитарных ограничений у нее появилось,
как ответвление от коллекций, новое направление - одежда для спорта и танцев.
- Меня потянуло в трикотаж - спортивные топики,
купальники, лосины. Многое пока еще и в
разработке, но кое-что уже есть. Идеи, логотипы, эмблемы. Тем более это сейчас
популярно – как и все, что связано со здоровым образом жизни. А мое
оборудование позволяет эту тему развить, - рассказывает Людмила.
Она продолжает заниматься тем, что ей по душе, расширяя
грани своего таланта. Ее хобби развивается не только как бизнес. В прошлом году
Людмилу пригласили работать художником по костюмам в муниципальное учреждение -
Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный».
- Работаю в «Юбилейном» недавно. У нас новый директор,
новый молодой, но уже сплоченный коллектив. И сама обстановка располагает к
творчеству. Я уже реализовала несколько интересных проектов – сделала костюмы к
Дню Нептуна и новогоднему спектаклю, а также новогодние арт-объекты, которые
украсили площадь. Все равно у меня все крутится вокруг швейной темы. Я бы,
наверное, не стала работать, если бы мне не было так интересно, - признается
Людмила.
О чем сейчас мечтает дизайнер Людмила Никифорова?
- Главное, продолжать трудиться в этой сфере, - говорит
Людмила. - Раз так судьба распорядилась, что я работаю в родном крае, – хочу
возродить костюмы, что-то обновить и что-то создать новое под будущие проекты.
Мне было бы интересно оформить детский спектакль, привнести новые идеи.
Мои планы по ателье больше связаны с онлайн развитием. Хочу сместить акцент с индивидуальных заказов и больше внимания уделять мини-коллекциям. Шить для жизни – хорошо, а еще хочу создать новую творческую коллекцию. Без этого мне никак.
Думать, верить, мечтать и рисковать! – это девиз дизайнера Людмилы Никифоровой. Попробуйте последовать её примеру, и вы сами почувствуете, как меняется жизнь.
Так же, как и она, вы начнете браться только за то, что
вызывает энтузиазм. Так же будете полны энергией, потому что реализуетесь в
творчестве. У вас будет хорошее настроение, потому что вы занимаетесь любимым
делом, и вы почувствуете, что жить и творить - это счастье.
Татьяна Можаева
Плоды творческой фантазии Л. Никифоровой можно увидеть на
снимках в соцсетях (@liudmilanikiforova).