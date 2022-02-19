Думать, верить, мечтать и рисковать! – это девиз дизайнера Людмилы Никифоровой

Опираясь на собственный опыт, Людмила предложила алгоритм действий – как хобби сделать бизнесом. И вот ступени её успеха.

1. Определить свое любимое дело, которое доставляет радость и приносит удовлетворение. Это занятие, которым бы вы продолжали заниматься, даже став богачом.

Профессиональное образование будущего дизайнера одежды Людмилы Никифоровой начиналось в электротехническом институте. В школе она хорошо училась, рисовала, шила. Точнее, сначала шить начала сестра. Причина тому простая: обе девочки высокого роста, поэтому на них было сложно подобрать одежду. В какой-то момент сестра сказала: «Все, хватит, шей сама». И Людмила потихоньку втянулась. Потом поняла, что ей нравится создавать образы целиком.

В Санкт-Петербургский государственный электротехнический институт поступила по инерции, потому что школа была связана именно с этим вузом. Все писали контрольные работы, потом дружно поступали в вуз, а потом также успешно переучивались. Окончив электротехнический институт, Людмила стала дипломированным инженером. Но еще во время учебы она поняла, что это не ее дело. Девушке хотелось попасть в другой мир. Ее тянуло в творчество, туда, где создаются модели одежды.

2. Начать действовать! Шить, мастерить, вязать, лепить - все что угодно, но учиться, развиваться, совершенствоваться.

Еще будучи студенткой, получая профессию инженера, Людмила стала пробовать себя в любимом деле и учиться. Она окончила несколько годичных курсов Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна: по моделированию, конструированию и изготовлению женской одежды на индивидуальную фигуру, по конструированию мужской одежды и по дизайну одежды.

3. Рискните – поменяйте вуз, уйдите с нелюбимой работы. Временные трудности помогут собраться и перейти от мечты к действию.

Людмила получила хороший опыт, работая заместителем начальника костюмерного производства в театральных мастерских «Возрождение», где отвечала за выпуск костюмов к спектаклям. Здесь она с головой окунулась в новую среду и поняла, что это и тяжело, и очень интересно. А главное, ей это точно нужно.

С 2010 года Людмила стала активно участвовать в конкурсах. Как-то раз на конкурсе получила брошюру Университета технологии и дизайна. Оказалось, можно поступить сразу в магистратуру, и она с удовольствием воспользовалась этой возможностью.

- Когда начала учиться, почувствовала разницу, настолько было интересно и легко! – делится эмоциями Людмила. – Это было великолепно! Искренне благодарна всем своим преподавателям, особенно Елене Ивановне Петровой, моему дипломному руководителю.

В 2012 году Людмила успешно защитила диплом и получила степень магистра дизайна по специализации дизайн костюма. Она занялась производством одежды под собственным брендом LN (Liudmila Nikiforova). Это разработка и создание одежды по индивидуальным заказам, весь путь от эскиза до конечного продукта - женская, мужская, детская одежда, одежда pret-a-porter, костюмы для театра и шоу, одежда для спорта и танцев, корпоративная одежда. У нее сформировался свой круг заказчиков - известные петербургские коллективы: театральные, танцевальные, в том числе детские.

4. Ищите единомышленников, сотрудничайте с близкими по духу.

Людмила – светлый человек. Встречает с улыбкой. В общении быстро создает вокруг себя положительную атмосферу. У нее характер такой: обо всем с позитивом, а где и с юмором. И, кажется, чем труднее ей в жизни приходится, тем крепче стоит на ногах.

В конкурсной деятельности молодой дизайнер успешно сотрудничает с гатчинскими коллективами. Несколько интересных проектов создано Людмилой совместно со Школой парикмахерского искусства Натальи Гасан. Ее костюмы можно было увидеть в Гатчине на конкурсе парикмахерского искусства «Мир красоты»: они дополняли образ, созданный молодыми мастерами-парикмахерами. Костюмы Людмилы Никифоровой помогли гатчинским парикмахерам выигрышно представить свои работы на Международном фестивале красоты «Невские берега».

- Радостные для меня годы совместного творчества с Натальей Николаевной Гасан пролетают, как один день. Сейчас даже и не вспомнить, сколько мы уже сотрудничаем. Вроде бессонные ночи, переживания, аврал, а когда вижу результат – счастлива. И это прекрасно, - говорит Людмила.

5. Найдите свои источники вдохновения. Кто-то ходит в театр или на модные показы, кто-то смотрит фильмы или передачи о путешествиях. В жизни много всего вдохновляющего!

Людмила активно участвует в конкурсах – это и обмен опытом, и возможность самореализации, и новые идеи. Первая коллекция - в стиле аниме, за которой последовало приглашение в Москву в Дом мод Вячеслава Зайцева. На первый приз купила швейную машинку.

Людмила – победитель таких престижных творческих состязаний, как «Кутюрье года», «Российская неделя искусств», «Дыхание весны», «Бархатные сезоны в Сочи», «Фестиваль этнической моды», биеннале дизайна «Модулор». Работая с коллекцией, она полностью создает образ, делает грим.

На XVI областном открытом конкурсе молодых модельеров «Золотая нить – 2018» Людмила Никифорова завоевала целую коллекцию наград в разных номинациях. В июле 2019 года в Гатчине состоялся Первый форум потребительского рынка Ленинградской области, в рамках которого прошел конкурс «Лучший по профессии». Людмила Никифорова стала призером в номинации «Лучший художник-конструктор одежды». В числе лучших в своем деле лично ее поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2020 году Людмила представила свою коллекцию в музее современного искусства АРТМУЗА на фестивале уличной культуры и моды Street Fashion Show.

В 2021 году участвовала в фестивале технологического творчества «Технокультура» в Петербурге, в нескольких творческих фестивалях на сиверской земле. Этот список можно продолжать.

6. Обязательно рассказывать о своем деле и делиться результатами своего труда - размещать в интернете, показывать на выставках, продавать, дарить… Но не хранить у себя дома. Освобождайте место для новых творений, запускайте энергию движения!

Людмила не только участвует в фестивалях и конкурсах, но и активна в соцсетях. Она – специалист широкого профиля: делает детскую одежду, женскую, мужскую. Сама конструирует, сама кроит и рассказывает подписчикам о своих успехах.

Когда объем заказов увеличился, Людмила взяла для пошива помощницу. Мини-мастерская Людмилы Никифоровой размещалась на ул. Красной в Гатчине. А потом случилась пандемия. Первый год переживала особенно тяжело, как и весь малый бизнес. Проблематичной стала аренда большого помещения. Но швейное дело продолжается, как и сотрудничество с Натальей Николаевной Гасан и другими творческими людьми.

В непростое время санитарных ограничений у нее появилось, как ответвление от коллекций, новое направление - одежда для спорта и танцев.

- Меня потянуло в трикотаж - спортивные топики, купальники, лосины. Многое пока еще и в разработке, но кое-что уже есть. Идеи, логотипы, эмблемы. Тем более это сейчас популярно – как и все, что связано со здоровым образом жизни. А мое оборудование позволяет эту тему развить, - рассказывает Людмила.

Она продолжает заниматься тем, что ей по душе, расширяя грани своего таланта. Ее хобби развивается не только как бизнес. В прошлом году Людмилу пригласили работать художником по костюмам в муниципальное учреждение - Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный».

- Работаю в «Юбилейном» недавно. У нас новый директор, новый молодой, но уже сплоченный коллектив. И сама обстановка располагает к творчеству. Я уже реализовала несколько интересных проектов – сделала костюмы к Дню Нептуна и новогоднему спектаклю, а также новогодние арт-объекты, которые украсили площадь. Все равно у меня все крутится вокруг швейной темы. Я бы, наверное, не стала работать, если бы мне не было так интересно, - признается Людмила.

О чем сейчас мечтает дизайнер Людмила Никифорова?

- Главное, продолжать трудиться в этой сфере, - говорит Людмила. - Раз так судьба распорядилась, что я работаю в родном крае, – хочу возродить костюмы, что-то обновить и что-то создать новое под будущие проекты. Мне было бы интересно оформить детский спектакль, привнести новые идеи.

Мои планы по ателье больше связаны с онлайн развитием. Хочу сместить акцент с индивидуальных заказов и больше внимания уделять мини-коллекциям. Шить для жизни – хорошо, а еще хочу создать новую творческую коллекцию. Без этого мне никак.

Думать, верить, мечтать и рисковать! – это девиз дизайнера Людмилы Никифоровой. Попробуйте последовать её примеру, и вы сами почувствуете, как меняется жизнь.

Так же, как и она, вы начнете браться только за то, что вызывает энтузиазм. Так же будете полны энергией, потому что реализуетесь в творчестве. У вас будет хорошее настроение, потому что вы занимаетесь любимым делом, и вы почувствуете, что жить и творить - это счастье.

Татьяна Можаева

Плоды творческой фантазии Л. Никифоровой можно увидеть на снимках в соцсетях (@liudmilanikiforova).