Цвет настроения – лиловый

Она окончила финансово-экономический институт и работала бухгалтером. Но шесть лет назад решила поменять профессию – на более романтичную и творческую. Елена занялась флористикой. Работала в цветочных салонах, прошла курсы флористов и, в итоге, открыла собственный флористический салон «ЦветNастроения».

Легко ли быть флористом, как продлить жизнь цветам в вазе, и чем отличается мужской букет от женского, Елена Васильева рассказала как раз накануне 8-го Марта.

- Флористикой я занялась неожиданно для себя. Сначала увлеклась изготовлением бумажных цветов, – призналась Елена. – Потом пошла работать в цветочный салон, поднялась по «карьерной лестнице» до управляющего и решила открыть свой собственный бизнес.

- Елена, флорист и цветочница – это не синонимы?

- Нет. Цветочница – это продавец. А флорист – тот, кто составляет букеты и композиции. Флорист должен знать цветовую гамму, как подбирать цветы для букета, и как его оформлять, как ухаживать за цветами – срезанными и комнатными. Например, формы букетов бывают разные: вертикальные, горизонтальные. Составление композиции идет по цветовому кругу – по спектру. Есть контрастные букеты, а есть, наоборот, из близких по цвету составляющих. Нюансов много.

- Вы руководствуетесь этими рекомендациями?

- Конечно. Но тенденции меняются. В этом году в моде минималистические букеты, состоящие из небольшого количества цветов практически в одной цветовой гамме. Раньше были популярны, наоборот, букеты-гиганты. Сейчас еще в тренде моно-букеты – состоящие из одинаковых цветов одной гаммы: например, только красные розы или только розовые пионы. Конечно, мы составляем и сборные букеты.

- Есть какие-то классические сочетания?

- Сейчас уже нет строгих правил. Каждый флорист решает сам. Это может быть и классическое сочетание – розы, хризантемы, а могут быть экзотические цветы, которые редко встречаются. К обычным цветам можно добавлять сухоцветы, полевые цветы. Каждый салон старается проводить свою линию.

- Вы учитываете при составлении букетов значения цветов? Например, есть такой стереотип: желтый – цвет разлуки и измены…

- Предрассудки. Желтый – цвет солнца, тепла, радости, в некоторых странах он символизирует богатство. Хотя белый по-прежнему считается символом невинности. Более яркие цвета принято использовать в мужских букетах…

- А букеты делятся по гендерному признаку?

- Да, есть различия. Мужские букеты обычно собираются вертикально. В них могут использоваться более интересные по фактуре цветы, необычные. Это может быть и протея, и леукадендрон – экзотические цветы, которых огромное количество на базах. Та же протея бывает абсолютно разных видов. Хотя мужской букет может быть собран из роз, калл. Но он всегда вертикальный и более выдержанный. Часто для мужчин заказывают корзины – букеты с фруктами.

Женский букет – совершенно любой: маленький, большой, сборный, моно-букет, в шляпной коробке или корзине.

- Есть несочетаемые цветы, которые плохо стоят в одном букете – преждевременно вянут?

- В сборном букете цветы друг другу не мешают. Другое дело, что любой букет требует ухода. Если вы заметили, что какой-то цветок начал вянуть, его надо немедленно удалить. Или отдельный листик: вянет – убрать, чтобы не завял весь цветок.

Часть стебля, которая в воде, обязательно очищается от листьев, потому что они-то и вызывают гниение.

В основном, цветы требуют большого объема воды, за исключением полых – тюльпанов, гиацинтов. Герберы ставят в среднее количество воды. Каждый день воду надо менять и подрезать цветы. Есть цветы, которые подрезаются ровно – такие, как тюльпаны, гвоздики, а другие – розы, хризантемы – подрезаются наискось под углом 45 градусов.

Цветы в корзине стоят в губке – во флористическом оазисе. Их нужно поливать – в зависимости от сухости и температуры воздуха. И, конечно, любой букет надо убирать подальше от радиаторов отопления и прямых солнечных лучей. Чем прохладнее, тем лучше.

- Какие цветы самые стойкие?

- Хризантемы, гвоздики, альстромерии. Очень много долго стоящих цветов среди экзотических – та же протея, о которой мы говорили. Она вообще потом может стоять как сухоцвет.

Который год уже в моде долго стоящая гипсофила – в разной цветовой гамме. Раньше ее использовали как гарнир, теперь – как самостоятельный цветок, в разных моно-букетах – маленьких и больших, в том числе в шляпных коробках. Она есть и крашеная, и белая.

Если вы приносите цветы с улицы в холодное время года, надо дать им минут десять согреться и потом ставить в воду – не ледяную. Для продления жизни букета мы предлагаем питательные смеси для срезанных цветов.

- Откуда к вам приходят цветы?

- Мы берем на базах, а туда они поступают из разных стран – из Кении, Эквадора, Колумбии, Голландии, Испании, Италии, Турции. Кто-то выращивает хризантемы, кто-то – розы, кто-то – зелень.

Есть и наши производители. Розы мы получаем из «Новой Голландии», из Краснодарского края, из Калуги. Среди них есть сорта, которые долго стоят. Но самые стойкие розы – эквадорские.

- Интересно, как цветы переживают эти переезды из другого полушария и не вянут?

- Они едут в сухом виде, запакованные. Когда мы их получаем, подрезаем и «отпаиваем». Российские розы, в основном, привозят в баках с водой.

- Какое оформление букета сейчас в моде?

- В этом сезоне мы отходим от корейской упаковки букетов и берем более экологичный вариант – крафтовую бумагу. Что касается цвета оформления, то сейчас модны лиловые оттенки.

- Что бы вы посоветовали подарить на 8 Марта?

- Традиционно наибольшим спросом пользуются весенние цветы: тюльпаны, ирисы, гиацинты, мимоза – абхазская либо итальянская. Мимозу можно ставить либо «на сухую», либо в небольшое количество воды. К празднику у нас будет большой ассортимент роз, тюльпанов.

- Вы принимаете заказы на букеты?

- Конечно. К празднику всегда идет несколько поставок, и многие – и мужчины, и женщины – заказывают букеты заранее. Заказ можно сделать и в течение дня – из тех цветов, что есть в наличии. Если нужен какой-то определенный цветок – например, много одинаковых роз, лучше заказывать загодя, за несколько дней.

Букет невесты – это особый случай. Он, как правило, сложносочиненный, и его нужно заказывать недели за две, а то и за месяц. Обычно нам присылают фотографию того, что хочет невеста, и мы заранее подбираем цветы.

Заказать можно и комнатные растения, и интерьерную композицию из сухоцветов нужной цветовой гаммы – хлопка, лаванды, колосьев. Есть стабилизированные цветы – обработанные глицерином, которые будут долго стоять.

- А цены?

- Цены растут уже с 14 февраля, и это не наша инициатива – к сожалению, базы всегда повышают цены к праздникам. Средняя цена роз сейчас, примерно, 200 рублей. Тюльпаны – по 100-120 р. за штуку.

- Какой цветок самый дорогой? Роза?

- Цена розы зависит от ее роста – чем длиннее, тем дороже. Есть и метровые розы – такой букет будет стоить целое состояние. Но вообще роза – не самая дорогая. Еще дороже лилия, гортензия, протея.

- Елена, скажите, профессия флориста – это призвание?

- Пожалуй, да. Во-первых, это достаточно трудоемкое дело. А во-вторых, без специального обучения и склонности к этой профессии ничего не получится. Тут важна и творческая составляющая, и определенные умения и навыки. Флорист – это как художник, которому цветы заменяют краски…

Екатерина Дзюба

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