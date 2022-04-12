Серые куропатки поселились в Гатчинском районе

Более сотни молодых куропаток выпустили сегодня в поля Лужского и Гатчинского района специалисты комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и Сосновского государственного опытного охотничьего хозяйства

Здоровье птиц проверили специалисты управления ветеринарии Ленинградской области.

Охотоведы ведут наблюдение за птицей, организуют её защиту и подкормку.

В рамках госпрограммы по восстановлению популяции животных, занесённых в Красную книгу Ленинградской области, регион пятый год выпускает в природу специально выращенных в питомнике молодых особей серой куропатки.

В Ленинградской области обитает два вида куропаток: около 4 тысяч особей среднерусской белой и порядка 2 тысяч серой. За пять лет действия программы популяцию серой куропатки в регионе удалось почти удвоить.

Ленинградская область является самой северной границей ареала обитания этого вида.