В Ленинградской области проснулись гадюки

Он отметил, что в субботу, 9 апреля, потеплело до плюс 10 градусов. Это идеальная погода для пробуждения гадюк. Змей биолог заметил на побережье Ладоги, в природном заказнике «Коккоревский».

«Обследовал высокий песчаный край верхового болота – характерное место зимовки змей: ведь сейчас скопления гадюк можно обнаружить именно в том месте, где они перезимовали. Повезло! Нашел проснувшихся змей!!!» – рассказывает в своем блоге Глазков.

Змеи, заметив незваного гостя, не стали шипеть или убегать. После зимовки они для этого еще слишком вялые и слабые.

Глазков напомнил, что гадюки в Ленобласти не агрессивны и при возможности стараются уползти от опасности.

«Не провоцируйте гадюк, и они вас не тронут. По статистике в России до 90 процентов укушенных гадюками – мужчины. Делайте выводы сами», – высказался биолог.

Когда окончательно установится теплая погода, в этом месте можно одновременно встретить до нескольких десятков этих змей! Хочу напомнить, что наши гадюки не агрессивны, и при возможности стараются уползти от опасности. Не провоцируйте гадюк – и они Вас не тронут. По статистике в России до 90% укушенных гадюками – мужчины. Делайте выводы сами.

В Ленинградской области встречается два вида змей: гадюка обыкновенная и уж обыкновенный. Уж обыкновенный занесен в Красную книгу Ленинградской области.

Гадюка обыкновенная – одна из самых распространённых ядовитых змей на территории России. Гадюки – некрупные змеи: редко встречаются особи длиннее 70 см. Хотя гадюка и ядовитая змея, но к счастью, не агрессивная. При встрече с человеком пытается уползти, или сворачивается в кольцо и начинает громко шипеть. Все случаи укусов происходят чаще всего по вине самого человека. Змея пытается укусить человека, если к ней неожиданно приблизились.

Человек не представляет интереса для змеи. Питаются гадюки мышевидными грызунами, лягушками и мелкими птенцами.

В свою очередь, гадюк едят хищные птицы: совы, аисты, а также ежи, лисицы, барсуки, и даже кабаны.

В дикой природе гадюка может прожить до 15 лет.





Фото Павла Глазкова