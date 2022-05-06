Фермер из Гатчинского района развивает бизнес – кормит, строит и двигает науку

Алексей Садов - выпускник Коммунарской школы №2 и основатель фермерского хозяйства «Жили-Растили», специализирующегося на производстве свежей зелени и овощей. А еще он аспирант Всероссийского института растениеводства им. Вавилова. Его диссертация будет посвящена редактированию генома голубики. До аспирантуры Алексей семь лет учился в Санкт-Петербургском Аграрном университете (окончил два факультета), в котором сейчас работает научным сотрудником и участвует в реконструкции учебно-опытных полей. О других не менее интересных и важных проектах, с точки зрения продовольственной безопасности и здорового питания, мы попросили рассказать самого Алексея Садова.

Алексей – активный пропагандист всего, что касается культуры растениеводства, с удовольствием согласился пообщаться, но вопросы пришлось задавать ему на ходу, за рулем автомобиля, который вез его к строящемуся объекту. Весна и хорошая погода – золотое время для фермера.

- О вашей первой фермерской столовой в Коммунаре, которую вы открыли в апреле, уже много положительных отзывов. В чем ее фишка?

- На нашей кухне мы готовим из свежих отборных продуктов - продукции с фермы «Жили-Растили» и других ферм Гатчинского района. В меню – всеми любимые борщ и солянка (120 рублей), котлетки домашние (110 рублей), пюре (55 рублей), салаты (50-80 рублей), морс (50 рублей) и компот из сухофруктов (30 рублей).

Итоги первых дней работы столовой нас порадовали. Мы встретили более 300 гостей. Продали более 150 котлет, 40 литров супа и еще много всего очень вкусного. От наших гостей мы услышали много слов благодарности и поддержки. Нас просили не повышать цены, держать качество, расширить ассортимент, добавить рыбу, выпечку. Спасибо всем за обратную связь - не стесняйтесь оставлять комментарии и отзывы о нашей работе в соцсетях. Мы не боимся конструктивной критики - обсудим любые ваши пожелания и замечания.

Наша столовая находится у «Пятерочки» на выезде из Коммунара в Гатчину (у автобусного кольца). Ждем в гости на завтраки, обеды и ужины с понедельника по пятницу с 8:30 до 20:00 и в субботу с 8:30 до 17:00 по адресу: улица Строителей, д. 4.

В связи с большим количеством посетителей, мы поняли, что нам нужны еще работники - открыты вакансии повара, работника кухни, мойщицы. Кто ищет работу - пишите Алексею Садову.

- Откуда к вам поступает экологически чистая продукция?

- От местных фермеров. Их знают все гатчинцы. Например, у Антона Алексеева, который занимается аквакультурой, мы берем набор для ухи, осетрину и форель. У Ларисы Николаевны Пухляковой – мясо, кости для бульона. У Нины Романовны Клепко – молоко, говядину на котлеты, у Татьяны Кузьмич – творог. Мы делаем запеканки, сырники, используем фермерское молоко для наших блинов. Оно стоит не дороже магазинного. Приезжал еще один фермер, который готов домашнюю курицу поставлять для супов.

Мы стартовали не в овощной сезон. Сейчас картошку и свеклу берем у соседей-фермеров, а что-то на базе. Когда пойдут свои салаты, они будут поступать к нам на производство по оптовым ценам. Что-то, например, брокколи, будем морозить, чтобы оно тоже стало доступнее.

Наша столовая объединяет местные фермерские продукты. Идея не в том, чтобы помочь фермерам со сбытом (у тех, кого я назвал, проблем со сбытом нет), а популяризировать, сделать более доступной еду, которая приготовлена из фермерских продуктов. Это не всегда дорого. И это не обязательно какие-то ресторанные блюда.

- У вас прямо-таки клуб фермерский организуется!

- Ну, да. Но они до момента открытия фермерской столовой даже не подозревали, что будут в этом клубе. Так складывается. И это правильно.

- В этом же здании, в соседнем помещении, вы реализуете еще какой-то интересный спецпроект. Что это за теплицы? Что вы там выращиваете?

- Мы называем этот проект – фитотрон. Там мы выращиваем рассаду. На данном этапе тестируем овощную. И заодно идет параллельный опыт по моей диссертации: проращиваются черенки голубики. Для них это как раз идеальные условия. Потом будем вырезать листья и выращивать их в пробирках до взрослых растений (10-15 см) с последующей высадкой в грунт. Это называется - микроклональное размножение. Оно позволяет получать здоровые, высококачественные растения для использования в промышленных и частных хозяйствах. Защищать диссертацию буду в институте им. Вавилова.

- Где еще у вас теплицы строятся?

- Недалеко от деревни Коргузи мы будет накрывать две пробные теплицы. Их уже видно с дороги. Теплицы сделаны по так называемой антикризисной технологии. Хотя технология-то китайская. Проект теплицы очень экономичный: она обходится раза в три дешевле, чем обычная классическая теплица со сваями. Эта теплица строится просто: из бревна, пленки и проволоки. Никаких реек и гвоздей. Будем выращивать томаты, перцы, зелень. Сейчас редиску посеем, шпинат для салатов. В середине мая соберем первый урожай.

- Когда пригласите на День поля? И где он будет проходить в этом году?

- На этом месте, где мы строим теплицы, рядом с Коргузи, мы оборудуем место для размещения нашего традиционного субботнего фестиваля День поля. В планах – принимать каждую субботу по 500-1000 человек. У людей будет возможность приехать и пособирать урожай. Пособирать – это значит сам собираешь и сам покупаешь то, что собрал. День поля - это фермерская ярмарка и интересный досуг, культмассовое мероприятие на свежем воздухе. У нас будут еда, диджей, музыка. Отличие нашей ярмарки от других в том, что она на нашей ферме и происходит. Плюс мы поставим палатки для торговли. К нам будут приезжать наши друзья-коллеги с салом, яйцами и другим фермерским товаром.

Планируем начать Дни поля с 1 - 15 июня. В начале лета именно овощей будет не много, но это будет интересный субботний променад. Более масштабные фермерские ярмарки стартуют с 1 июля – добро пожаловать!

- Спасибо за приглашение!

Татьяна Можаева