Органические продукты «Веси»: еда как лекарство

Что значит органическая ферма, в чем особенность ее продукции, почему она так популярна и как понимать девиз: «Еда как лекарство»? Об этом мы узнали, побывав на ферме «Веси», где всегда рады гостям, волонтерам и всем, кто интересуется здоровым питанием.

Название фермы «Веси» происходит от финно-угорского «вода» и точно отражает особенность этого места: по территории хозяйства протекает множество ручьев с чистейшей родниковой водой, которая питает эту землю и позволяет воплощать множество проектов. Вода – это источник жизни и основа сельского хозяйства. И, конечно же, в названии фермы - дань истории пудостьской земли, где по сей день проживают потомки ингерманландских финнов, хранящие традиции своих предков.

Миссия выполнима

Команда проекта - группа единомышленников, которых объединил предприниматель Владимир Епешин.

- Все началось с опыта на личном дачном участке, где на протяжении нескольких лет я практиковал выращивание чистых овощей – без химии, - рассказывает руководитель проекта. – Основательно погрузившись в тему органического земледелия, я понял, что мы можем создать уникальный проект. В Ленобласти нет официальных органических ферм. Есть хозяйства, заменяющие химию навозом. Но это не есть органическое земледелие. Неизвестно, чем этих коров кормили. Это могут быть антибиотики и что угодно. Мы пошли по пути чистой органической фермы, который подразумевает соблюдение очень жестких правил. Это сложно, но результат того стоит.

В этом году проект «Органическая ферма «Веси» получил поддержку со стороны государства: стал победителем конкурса на предоставление грантов правительства Ленинградской области. Хозяйство получило 5 млн рублей на приобретение техники.

- Мы очень этому рады, так как нам необходима сельскохозяйственная техника, а в частности навесное оборудование для трактора: копалки, сажалки, сеялки и многое другое - рассказывает Владимир Епешин.

И репа, и виноград

Сейчас основное направление фермы - растениеводство. На полях хозяйства выращиваются ключевые органические овощные культуры: репа, морковь, редька, дайкон, брюква, капуста кейл, топинамбур, свекла, тыква, кабачок. Для переработки – томаты, огурцы, патиссоны, белокочанная капуста. Есть пряные и лекарственные травы: мята, чабрец, амарант, мелисса, шалфей, эстрагон, душица, иссоп, розмарин, тмин.

На своей мельнице ферма производит органическую муку. Био-зерно – пшеница, полба, рожь, спельта, кукуруза, овес поступает от сертифицированных производителей из Ростовской области и Краснодарского края.

Еще одна гордость хозяйства прячется от ветра на склоне. Здесь на площади 0,5 га заложен экспериментальный виноградник – 28 сортов винограда амурского и европейского происхождения. Всего 800 лоз. Сейчас они прекрасно укоренились и в ближайшие годы смогут дать первый урожай.

Занимаются на ферме и пчеловодством. В 2022 году количество ульев достигло 50 штук. Питанием для пчел служат сидераты-медоносы и травы из собственного аптекарского огорода.

На проточной родниковой воде создается уникальная рыбная ферма на открытом воздухе. Это совместный проект с известным фермером Антоном Алексеевым.

А еще ферма пробует себя в птицеводстве. В передвижном опытном курятнике со свободным выпасом кур уже сейчас отрабатывается технология производства био-яйца.

Основные принципы органического хозяйства тверды, как камень: минимальные технологии обработки почвы, тщательно спланированный севооборот и мониторинг почвенного плодородия, а также смешанные посевы, посевы сидеральных культур (фацелия, горчица, люпин) и применение исключительно органических семян. Запрещается любое применение пестицидов, синтетических минеральных удобрений, ГМО, стимуляторов роста и антибиотиков. Перед запуском проекта проводился тщательный анализ земель.

Благодаря живой и здоровой почве органические продукты содержат больше витаминов и минеральных веществ, у них естественный, яркий вкус. В них отсутствуют пестициды и нитраты. Поэтому преимущество органических продуктов для всех, кто реализует этот проект, неоспоримо. Они готовы расширять ассортимент, популяризировать здоровое питание и делиться опытом.

Мы постоянно учимся!

Агроном фермы «Веси» Дмитрий Мариничев – известный специалист, со стажем и образованием, осознанно выбравший органическое земледелие и занимающийся этим уже много лет. Что привело Дмитрия на ферму «Веси»?

- Меня привлекает, что мы можем вырастить без химии достаточно большие объемы продукции. И, конечно, сам процесс. Мы оттачиваем технологию бесконечно. И мы постоянно учимся! Часто люди не понимают, почему нет урожая. А так может быть. Как сложится год – не все в наших руках. И погода, и растения все время ведут себя по-разному. Это понимание живой системы. Один год семена хорошо всходят, а в другой те же семена всходят плохо. Возможно, тут и космические энергии тоже влияют, - считает Дмитрий Мариничев.

Как же без химии бороться с вредителями? Оказывается, бабочек, откладывающих гусениц на капусте, можно обмануть. Посадить, например, капусту вместе с фацелией – и они уже дезориентированы. Кто-то и отложит яйца, а кто-то решит: нет, мне здесь не нравится. Так же с репой, брюквой.

- В нашей системе хозяйствования сорняки – основная проблема, мы не можем их химией убивать, только ручные прополки, - говорит Дмитрий. - Результата можно достигать, высаживая в открытый грунт рассаду. Более взрослые растения имеют преимущество над сорняками, за счет этого они развиваются быстрее и подавляют сорняки. Есть еще смешанные посевы, когда для достижения эффекта подавления сорняков мы смешиваем различные виды сидератов, медоносов и овощных культур. Высаживая, к примеру, фацелию, мы боремся с сорняками, получаем необходимую медоносную базу и одновременно улучшаем почву. Как только у нее закончится цветение, ее нужно убрать и закопать зеленую массу в грунт. Позже или раньше – нельзя. Очень важно все сделать вовремя. Также боремся агротехническими приемами - это дискование, культивация, боронование.

Органическая сертификация

Органическая ферма «Веси» прошла добровольную сертификацию и получила документ, подтверждающий соответствие требованиям органических стандартов. Статус «БИО» уже имеют мангольд, морковь, патиссон, свекла, тыква. Статус «БИО в конверсии» – мед, брюква, пряно-ароматические травы, капуста, картофель, лук и другие культуры. Поэтому, как считают фермеры, КФХ «Органическая ферма «Веси» уже имеет право называться первой органической фермой Ленобласти.

Два года назад в нашей стране выпустили ГОСТ на органическую продукцию. Получить его не просто. Первыми прошли сертификацию около 120 ферм со всей страны. Вступила на этот путь и ферма «Веси». Пройдя школу частного сертификатора (по мнению фермеров, более жесткого, чем ГОСТ), уже боятся ничего. В прошлом году ферма «Веси» получила от официального сертификатора ГОСТа (Роскачество) документ, подтверждающий, что ее поля находятся в стадии конверсии – это переходный период, и он завершается. В этом году есть уверенность, что у продукции фермы «Веси» будет уже ГОСТовский сертификат.

Цена и качество

Органическая продукция дороже обычной, и это неспроста: она требует очень большого труда. Есть множество нормативов, которые нужно выполнять, чтобы получить настоящую органическую продукцию. Нельзя экономить на зеленых удобрениях – сидератах. Не все поля задействуются в севообороте. Что-то должно отдыхать, что-то быть под сидератами. Никуда от этого не деться. Поэтому себестоимость высокая.

- Считаем, что мы – не только то, что едим, но и то, чем питалась наша еда, - уверен Владимир Епешин. - Все, чем удобряют и обрабатывают овощи, а в современном земледелии это огромное количество химии, неминуемо становится их частью, а, значит, и частью нас. Очень важно оградить от таких продуктов прежде всего детей. Мы создаем чистые полезные продукты, ищем и выкладываем в соцсетях интересные рецепты обогащения рациона детей овощами, к примеру, репой, которая забыта и большинству из нас уже не знакома.

«Открытая ферма»

На ферме «Веси» реализуются интересные проекты в области сельского туризма. Тому в подтверждение счастливые фотографии в соцсетях. Многие едут семьями, с маленькими детьми, с бабушками и дедушками.

Несколько раз в месяц, в зависимости от погоды, на ферму приезжают волонтеры - от 10 до 30 человек. Работа в хозяйстве есть всегда. Кто-то камни убирает. Кто-то молотком работает. Волонтеры могут сами выбрать, что им больше нравится. Всем, конечно, интересно поработать и получить свежие овощи. В прошлом году фермеры сразу раздавали часть собранного волонтерами урожая: «50 на 50».

Сейчас людей приглашают на прополку. На ферме всего три сотрудника – нужны помощники. А урожай можно будет забрать потом, когда он вырастет. Один час работы оценивается в 250 рублей.

- Открытость фермы – это необходимость. Как еще доказать, что ферма действительно органическая, - говорит Владимир Епешин. - Мы всегда рады, когда к нам приезжают люди. Мы рассказываем о наших принципах, проводим экскурсию по ферме, получаем отзывы, которые стимулируют развиваться дальше.

Проект «Открытая ферма» - это не только традиционные волонтерские встречи, но и экскурсии, мастер-классы для детей и школьников, возможность поработать с землей для людей с ментальными особенностями (совместно с проектом инклюзивных мастерских «Простые вещи»).

Людей, которые интересуются этой темой и потребляют органическую продукцию, оказалось немало. Ферма «Вести» двигается вперед. В прошлом году произвели около 35 тонн овощей. Продажа шла через социальные сети, сетевые магазины, магазины органической продукции, заинтересовались ею и рестораторы.

А недавно на территории фермы открылся магазин с органической продукцией. Всего десять минут на машине от Гатчины, заезжайте – сможете все оценить сами!

Татьяна Можаева