КатикоСАП: активный отдых, туризм и незабываемые впечатления

- Прогулки на сапе – дело ответственное. Где вы учились, и как пришли к идее начать свое дело?

- Наша компания – Алексей и Ольга Гавриловы, я и мой муж Илья Заровкин. Всем немного за тридцать.

Мы все работаем в разных сферах. Я по образованию юрист и соцработник, сейчас работаю в рекламном бизнесе. У супруга свое дело в сфере строительства. Алексей работает водителем. Ольга по специальности агроном.

- То есть физкультурный институт вы не оканчивали.

- Нет. И все-таки спорт нас объединил. Причем, нас с мужем уже давно. Я из поселка Высокоключевого. Занималась волейболом в школе. Когда Илья организовал спортивную площадку, я стала приходить играть, и там мы познакомились. Наши друзья даже сложили песню об этой судьбоносной волейбольной встрече и исполнили ее на нашей свадьбе.

Потом мы общались вчетвером, с Алексеем и Ольгой. Вместе отдыхали, занимались спортом. Вместе решили попробовать новый вид спорта – сап-серфинг, и нам понравилось.

- Как произошла ваша первая встреча с сапом?

- Первая наша встреча была на Оредеже. Мы обратились в питерскую сап-школу и катались с этой группой. Это было здорово. Здесь мы обучились технике и стали вместе с ними ездить по другим маршрутам, рекам, озерам и каналам, в том числе в Петербурге. Это реально затянуло. Мы с Алексеем устроились в их команду инструкторами – и это тоже было интересно, как некое расширение кругозора.

Все прошлое лето мы проработали вместе с ними. В конце года купили себе доски. И в сезон 2022 года уже стали кататься самостоятельно, семьями. Потом пришла мысль, что в нашем краю это не особо распространено. Очень захотелось поделиться этой радостью с людьми. Мы решили организоваться – пока как самозанятые. Наполняемость групп хорошая: по 10-20 человек.

Так новое хобби случайно переросло в дополнительный заработок. В проекте – выйти на новый уровень предпринимательской деятельности. Но это пока только обсуждается. Сейчас сап-серф – это в первую очередь наше хобби, которое приносит удовольствие. Мы каждые выходные плаваем вместе с детьми. Детям очень нравится. А мне очень нравится быть с ними вместе, проводить активный досуг на свежем воздухе. Это интересное и полезное семейное времяпрепровождение.

- Что должно быть в комплекте для безопасной поездки?

- Доска, весло, насос, потому что доски надувные. Для взрослых – спасательные жилеты по желанию. Для детей - обязательны. Ребенок сидит на доске у родителей. Каска обязательна в Петербурге, на Оредеже такого жесткого требования нет. Река там, где мы катаемся, спокойная.

Мы стартуем от Сиверской ГЭС и плывем до Белогорской ГЭС – это самый популярный маршрут. Он безопасный, спокойный и мелкий. Глубокое место одно – ближе к Белогорке. Девонские песчаники сменяются лесами – это прекрасно. Я столько раз плаваю и не перестаю восхищаться. Глядя на эту красоту, представляю картины, которые рисовали здесь художники.

- Есть ли ограничения по возрасту?

- Детей берем от 5 лет на одной доске с родителем. Опять-таки, дети тоже разные. Если ребенок не усидчив, гиперактивный, своевольный, ему будет не комфортно. Лучше взять его на водную прогулку, когда он подрастет. А так - очень замечательно, что родители приходят с детьми. Что касается самых старших по возрасту, то тут ограничений нет. Сап выдерживает 150 килограммов. Но человек должен сам соотнести свои возможности. У нас была пара в возрасте около 70 лет и в хорошей физической форме. Они себя на сапе очень уверенно чувствовали.

- Что самое сложное?

- Самое сложно для новичка, увидев сап, побороть страх, неуверенность и успокоиться. Перед сплавом мы обязательно проводим инструктаж: что делать, если упал с сапа, как залезть на него из воды. Сопровождают, как правило, два инструктора: один впереди группы, второй – замыкающим.

«Каньон реки Оредеж» - это идеальный маршрут для новичков. Если устал, то садишься и плывешь по течению. Только чуть подправляешь веслом. Умение управлять сапом, «чувство весла» приходит интуитивно. Это тоже большая радость.

Сап у нас универсальный, устойчивый и комфортный. Чтобы почувствовать его, состыковаться – достаточно полчаса. Я на нем мостик делала. Есть и йога на сапах.

Плавать уметь не обязательно. На этом маршруте практически везде можно достать до дна. На вас жилет, и инструктор всегда рядом. Мы сразу спрашиваем, кто не умеет плавать, и стараемся за такими особо присматривать.

- Случались ли нестандартные ситуации?

- Совсем страшных ситуаций не было. Одна женщина выбила палец на руке, и инструктору пришлось везти ее и ее супруга на сапе против течения к месту старта.

А как-то пришел к нам мужчина и стал хвалиться, что он очень спортивный: занимается плаванием, борьбой, что равновесие и баланс – это его конек, и он никогда не упадет с сапа. Так вот он падал чаще всех на прогулке. Это было весело.

- На Оредеже работает много достаточно крупных школ из Санкт-Петербурга. В выходные на реке, как на Невском проспекте. Как вы составляете расписание?

-У нас общий чат, где мы общаемся. Желающих, действительно, много. Все хотят попробовать. Видим, как много новичков, с новыми сапами. Конечно, небольшие коллапсы случаются, но мы всегда находим решение, как урегулировать ситуацию. Мы не конфликтные люди и настраиваем наших гостей на хорошее настроение и доброжелательное отношение к местным жителям. И, кстати, мусор не оставляем. Для меня это невозможно, и за другими я слежу.

Тех, кто хочет расслабиться, послушать природу, мы стараемся катать утром, в будни или в выходные дни, но вечером. Мы договариваемся и встречаемся. Есть люди, которые так проводят время постоянно, после работы. Бывает, специально приезжают на закат или на восход. Это очень красиво.

- Татьяна, вы – романтик. Что движет другими людьми?

- Думаю, многим интересно узнать новое. Это любопытно. Люди хотят испытать себя. И еще это полезно. Во время водной прогулки на сапе задействованы все группы мышц, и плюс приятная обстановка.

Наверное, мы притягиваем жизнерадостных, благодарных и отзывчивых людей. Мы много общаемся, пока плывем. Круг знакомств расширяется. И это тоже очень хорошо. Маршрут проходим за 2,5-3 часа. Посередине делаем пикник. Угощаем фруктами или сладостями с чаем. Люди ходят по суше и говорят: «Как классно!».

Наши поездки познавательные. Мы сотрудничаем с музеем «Дачная столица». Наши гости остались довольны экскурсией. Думаю, когда-нибудь настоящий экскурсовод будет сопровождать нас в пути на сапе.

Есть желающие сплавляться подальше и подольше. Мы предлагаем теперь и такой маршрут. С остановкой, сытным обедом и отдыхом на природе.

Мы организуем корпоративные праздники на воде. Коллектив бронирует у нас день, выбирает направление, мы обговариваем время мероприятия и место праздничного обеда. Если нужно, делаем шашлык. И получаем много слов благодарности.

В рамках социального проекта «Доступный САП-серфинг», который реализуется АНО «Академия детского спорта» при поддержке администрации Гатчинского района, мы провели для наших земляков несколько бесплатных тренировок, чтобы показать и рассказать, как хорошо можно провести свободное время. Участвовали в празднике День Кобринского поселения. Впечатлений была масса. Желающих научиться кататься на сапе тоже.

Сейчас мы предлагаем маршруты «Каньон реки Оредеж» и «Усадьба Сиворицы». В стоимость входит: инструктаж, оборудование, прогулка 2,5 - 3 часа, сопровождение инструктора, фото на память, на середине маршрута – пикник: вода без газа, яблоко и банан, возращение к месту старта. Наша группа вконтакте: https://vk.com/katikosup. Добро пожаловать.

- Большое спасибо за приглашение.

Татьяна Можаева