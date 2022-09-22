«Аура» - для женского тела и души

- Алина, кто Вы по профессии и как стали предпринимателем?

- На самом деле, мой бизнес вырос из хобби. По образованию я экономист. Окончила Международный банковский институт. Но так сложилось, что по профессии никогда и не работала. Но однажды в моей жизни появились занятия йогой.

- Что Вас подвигло заняться именно йогой? Можно же было пойти бассейн или в тренажерный зал.

- От спорта я была всегда очень далека. И, честно говоря, физкультуру в школе прогуливала. Когда выросла, поняла: спортом заниматься нужно и уже хочется. Начала искать себя. Попробовала заниматься групповым фитнесом, но не почувствовала себя в этом виде. Стала искать в интернете, что еще предлагает город Гатчина. Увидела на фотографии 40-летнюю женщину с ногой за головой. Быстренько села на пол и попробовала выполнить то же самое. Убедилась, что не получается, и решила срочно познакомиться с этой чудо-женщиной. Это было семь лет назад. Мне был 21 год.

Когда пришла на занятия, влюбилась в йогу и стала активно заниматься. У меня все очень хорошо получалось. Моя преподавательница увидела во мне потенциал, предложила пройти курс обучения на инструктора йоги и взять группы. Я думала недолго: к этому времени уже сама хотела получать новые знания и делиться ими.

После обучения работала инструктором йоги и инструктором растяжки на гамаках. Поэтому мой настоящий путь в профессию начался там, где я сначала занималась сама.

На курсах я приобрела как раз те знания, которые хотела получить, поэтому нисколько в себе не сомневалась, даже обрадовалась, и с этой радостью стала преподавать. А как по-другому! Я, наконец, нашла дело, в котором могла себя реализовать, которое приносило удовольствие мне и моим клиентам.

- Как Вы решились открыть свое дело?

- Все получилось само собой. У меня были такие большие группы, что мы плохо помещались в зал. И это было на протяжении года. Стали просить руководство как-то расширяться: ведь столько людей, и все хотят заниматься.

Еще одной причиной, побуждающей сделать решительный шаг, стало то, что у нас были недостаточно комфортные условия для проведения спокойных практик. За стенкой занимались мужчины: они громко кидали штанги и гантели, охали и ахали. Девочкам было сложновато в такой атмосфере расслабиться.

Моя мама 15 лет преподает танцы. Мы с ней подумали и решили, что нужно открывать что-то свое. Есть спрос - нужно дать людям предложение.

Открывала студию я самостоятельно, воспользовавшись действующими мерами поддержки начинающих предпринимателей со стороны государства. Мама была моим главным советчиком, который хорошо понимает эту сферу и всегда может подсказать идею.

- Какими видами государственной поддержки малого бизнеса Вы воспользовались?

- Когда задумалась об открытии своего дела, мой молодой человек (у него уже было свое дело) повел меня в «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО «Город Гатчина». Я прошла обучение по курсу «Введение в предпринимательство», и мы стали пробовать подавать документы на государственную поддержку.

Первая поддержка была получена в Гатчинском филиале Центра занятости населения Ленинградской области. Для этого сначала я получила статус безработного. Поддержка была получена в форме субсидии, на которую мы приобрели необходимое для занятий оборудование и кое-что из мебели. Мы нашли помещение на ул.Соборной. И в принципе можно было уже стартовать. В бизнесе это называется - минимальный жизнеспособный продукт. То есть мы были готовы, если что, закрыться. Нам просто нужно было попробовать. И у нас получилось!

Учитывая, что у нас была достаточно обширная база благодарных клиентов, уверенных в нашем опыте и в наших способностях, готовых перейти за нами в другое место, мы начали развиваться.

- Какие еще инструменты господдержки Вы использовали?

- Получив субсидию, мы начали настойчиво узнавать в фонде поддержки предпринимательства, на какую помощь еще можем рассчитывать и что для этого нужно. После необходимых консультаций пошли подавать заявку на социальный контракт через Гатчинский филиал Центра социальной защиты населения. Сумма поддержки по соцконтракту небольшая, но она тоже помогает малому бизнесу держаться на плаву.

В этом году мы получили статус социального предприятия и смогли рассчитывать на региональную поддержку. Успешно защитили свой проект, получили грант от комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти и начали осваивать средства.

- На что Вы направили средства гранта?

- Подавая документы на субсидию, социальный контракт или областной грант, мы обязательно предоставляем бизнес-план, где рассказываем, на что будут потрачены средства. В первую очередь мы закупаем оборудование: то, на чем будут наши клиенты заниматься. При этом мы также заботимся об уюте и комфорте. Закупаем необходимую мебель, чтобы у нас было приятно находиться и во время занятий, и до них, и после.

- «Аура» - это сетевой бизнес?

- Нет, это чисто наша задумка. Все бизнес-процессы я настраивала самостоятельно с нуля, и занимаюсь этим по сей день. У нас одна площадка – улица Соборная, 9. Есть возможность масштабироваться, сделать сеть студий фитнеса. Это все мы учитываем в ходе настройки бизнес-процесса.

И еще хочу отметить, помещение на ул. Соборной нас устроило с первых дней. Мы прекрасно понимаем, что здесь очень высокая арендная плата, но лучше помещения в Гатчине нет. Оно максимально подошло под все наши требования и очень нравится нашим клиенткам.

- Сколько направлений у «Ауры»?

- В настоящее время у нашей студии фитнеса 11 направлений. Среди них пилатес, йога на гамаках, йога на ковриках, танцы на батутах, обычные танцы, растяжка, медитация…

- Студия располагается на втором этаже. Поднимаешься и на ступеньках читаешь: «Женская территория». Мужчинам вход запрещен?

- Изначально это была наша концепция. Студия «your AURA» создана для гармоничного развития женского тела и души. Женщинам, хотя бы на время, нужно место, где нет детей. Куда они могут прийти и отдохнуть. Где нет мужчин, приятно пахнет, и женская атмосфера. И мы такое место им предоставили. Наша миссия – помочь каждой женщине расслабиться, найти гармонию с собой и своим телом.

Наша студия была создана с огромной любовью для женщин нашего города, и мы постарались максимально учесть все потребности наших клиенток: создать для них уютную атмосферу. Здесь их встречают с улыбкой. Для них оборудована комфортная раздевалка со всем необходимым и просторный светлый зал. Вечерние занятия у нас проходят в свете неона. А после занятия всегда можно выпить чая и пообщаться с единомышленниками. Мы больше, чем просто фитнес! У нас регулярно проходят развлекательные и развивающие мероприятия. Также можно посетить наш массажный кабинет.

- Теперь у вас есть и детские группы.

- Дети занимаются йогой в гамаках. Опять-таки, только девочки. Мы первые внедрили это направление. Это очень эстетичный вид занятий. А с другой стороны, йога на гамаках помогает успокоить нервную систему ребенка, расслабиться. Дети работают над балансом, над гибкостью, силой и координацией движения. Укрепляется вестибулярный аппарат. Помимо этого, занятие очень интересное и веселое.

- Предлагаете ли вы занятия для детей с ОВЗ? Сейчас это должно быть востребовано.

- На данный момент у нас таких занятий нет. Все упирается в наличие квалифицированных специалистов. Что касается тренеров, проблема с кадрами в городе есть. Как только найдем тренера, будем готовы внедрять новые направления. Свободные часы в зале еще есть.

- Откуда приходят к вам тренеры? Какое у них образование?

- Тренеры со специальным образованием. Если нет базового образования по этому профилю, можно пройти переквалификацию и получить диплом тренера. В основном, у меня работают те, кого я знаю лично. Раньше мы все занимались в одной группе, а потом начали обучаться на тренеров и тренировать сами. В «Ауре» приветствуется, чтобы тренеры обучались постоянно. Это все на пользу нашим клиенткам. Своей энергией команда «your AURA» вдохновляет на регулярные тренировки, здоровый образ жизни, любовь к себе.

Мы активные пользователи соцсетей, в том числе есть страничка ВКонтакте. Кому интересно, всю информацию о наших занятиях и контактные телефоны можно найти там. Приходите и почувствуйте нашу ауру!

- Спасибо за приглашение!

Татьяна Можаева