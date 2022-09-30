Золотые руки Тамары Сафончик

Взяв навыки шитья еще из раннего детства, из семьи, Тамара Сафончик пронесла эту любовь к «тряпочкам» и рукоделию через всю юность. А потом получила соответствующее профессиональное образование, закрепила его образованием теоретическим, а затем продолжила творить обыкновенные швейные чудеса - поначалу в ателье, а потом уже в качестве «самой себе» мастерицы. Оформила самозанятость, и заказы пошли, причем столько, что впору целый цех мастериц обустраивать. А ведь еще есть дом, любимый муж, две дочки. А все вместе - и родные стены, и надежная опора, и возможность реализовать все самое лучшее и творческое, что заложено в женщине.

«Родилась с любовью к шитью»

Времена ширпотреба заставили многих женщин надолго забыть о возможностях индивидуального пошива. И все же это замечательное ремесло выжило, причем благодаря не только сохранившимся мастерским и ателье, но и замечательной, данной едва ли не каждой женщине от природы страсти к рукоделию и швейному творчеству.

Про таких, как Тамара, говорят - мастерица на все руки. Нет, она, конечно, это отрицает, из присущей ей скромности, утверждая при этом, что находится в постоянном поиске новых швейных и рукодельных секретов и технологий. Но ведь мастер - на то он и мастер, чтобы не останавливаться в своем развитии.

Тамара — родом из города Сарапул Удмуртской республики, там же окончила школу.

- Наверное, я уже родилась с любовью к шитью, - улыбается она. - Как рассказывала моя мама, когда она была беременна, она много шила — и для семьи, и для еще не рожденной меня. Кстати, когда мама была беременна сестрой, они с папой ходили на танцплощадку. В итоге моя сестра стала хореографом, а я — швеей... Сколько себя помню, я все время возилась с тряпочками. Сначала шила одежду для пупсов и куколок, потом научилась обрабатывать края шитья. В девятом классе захотелось научиться строить выкройки, чтобы уже шить по фигуре для себя и для родных. Начала заниматься на курсах кройки и шитья.

Свой самый первый серьезный заказ Тамара получила еще в школе.

- Мамина знакомая попросила сшить для ее дочери брюки, - вспоминает она. - Конечно, это было волнительно, я переживала. Но я настолько тщательно все всегда стараюсь делать, вплоть до последней ниточки в обработанных краях, что все вышло хорошо. Клиентка осталась довольна, а я была вдохновлена...

Закончив школу, Тамара пошла учиться швейное училище в Томске, получив в итоге профессию портного и технолога. Там же, в Томске, познакомилась с будущим мужем. Его ждала практика в ПИЯФ, и Тамара поехала за любимым в Гатчину. Продолжила свое образование в Петербургском институте технологии и дизайна. Работала на швейном предприятии «Элегант» в Гатчине, пройдя путь от швеи и маркировщицы до начальника закройного цеха. А в 2019 году ушла в свободное плаванье, поскольку хотела уделять больше внимания детям.

Выбирая семью, выбираешь всё!

- У нас в семье подрастают две девочки, - говорит Тамара. - Мне было сложно совмещать их воспитание с работой, и передо мной встал вопрос — либо работа, либо семья. И я выбрала семью... Когда уходила с работы, уже понимала, что буду шить дома. И я потихоньку начала — сначала шила для знакомых, потом заработало «сарафанное радио», и заказов стало много. Практически сразу оформила самозанятость, и это придало мне уверенности в том смысле, что я могу теперь свободно работать, предлагать свои услуги, не боясь штрафов. Мне так удобно: я сама могу распоряжаться своим временем, ни от кого не зависеть, заниматься дочерями, любимым делом и, в то же время, зарабатывать...

Как мастер по шитью, Тамара берется практически за все. В ее ассортименте — женская, мужская, детская одежда. Она с удовольствием шьет игрушки, вяжет крючком стильные сумочки и создает целые ансамбли для детских театральных и танцевальных коллективов Гатчины.

- Больше всего мне нравится шить для девочек, - говорит мастерица. - Моим дочерям - восемь и тринадцать лет. Шью обеим. Младшая дочка - мой самый благодарный заказчик: она просто радуется всему новому. Игрушки, куклы, платьица... До сих пор спит с пошитой мною Леди Баг. Со старшей дочерью сложнее: в этом возрасте девочки хотят, чтобы у них было «как у всех». И я стараюсь, хотя и пытаюсь внести что-то свое. Мужу шью, он у меня на очереди...

Тамара сотрудничает с самыми разными клиентами, творческими коллективами и индивидуальными предпринимателями. Так, у нее сложилось замечательное творческое содружество с фотохудожником Ольгой Фирсовой.

- Тамара — очень увлеченный человек, а мне очень нравятся люди, которые с самого детства чем-то таким горят, болеют, живут этим, отдавая все свои силы, чтобы усовершенствовать свои умения и «вытворить» что-нибудь новое, - говорит Ольга. - К ней всегда можно прийти с какой-нибудь творческой идеей, и она непременно подхватит ее. Она не боится браться за самые сложные задачи, причем в ход идет все — и лоскуты, и вязание, и какие-то новые материалы и ткани. Тома чувствует, что нужно другому человеку. Все, что она делает, и носится легко, и душу согревает. При этом у семьи Сафончик — очень уютный и радушный дом, где всегда рады гостям. Это тот самый замечательный случай, когда муж во всем поддерживает жену, помогает ей развиваться, все время подталкивает: давай, начинай, пробуй! В этой семье каждый занимается своим делом, но при этом все слаженно, все спорится.

Рукоделие как женская бытовая магия

В старину девушки собирались вместе и под песни и задушевные беседы вышивали или вязали, влетая свои самые сокровенные мысли в домотканое полотно. Такие занятия были сродни магическим практикам, которые позволяли аккумулировать и усилить глубинную женскую энергию. Магия это или нет, но никто не будет спорить, что женское рукоделие — это такое удивительное занятие, которое способно привносить гармонию во внутренний мир женщины, делая ее спокойнее и счастливее.

- Я не могу сидеть дома просто так, - признается Тамара. - Даже когда с мужем телевизор смотрим, я обязательно вяжу. Мне это нужно — мне так спокойнее, да и время даром не теряется... Наверное, вам знакомо это замечательное ощущение: когда что-то создается и действительно получается. И при этом никогда точно не знаешь, каким будет результат. Когда ты работаешь над вещью, ты представляешь человека, которому шьешь, как эта вещь будет сидеть на нем. Я не ищу легких путей, и в процессе работы обычно все усложняется. Бывает, начинаешь — у тебя в голове одно. Потом тесемочку, пуговку какую-то приложишь, и вещь совершенно по-другому начинает играть.

Повезло, если девочка освоила навыки рукоделия с детства, в семье, благодаря маме или бабушке. Но, как считает Тамара, такие домашние традиции, к сожалению, уходят в прошлое.

- Труд для меня был самым любимым предметом в школе: мы учились шить, готовить, получали навыки домоводства, - говорит мастерица. - Грустно смотреть, что в современной школе все это умирает. На уроках технологии девочек практически ничему не учат. Они может быть и хотели бы научиться готовить или шить, но там в основном дают какие-то теоретические знания, ничем их особенно не подкрепляя... Дочери пока особого интереса к шитью не проявляют. Очень ждала, когда это проснется. Старшая последние года два играет в куклы Барби, возится с тряпочками, что-то создает, шьет для них, пробует вязать. У младшей другие интересы — она любит лепить, что-то конструировать, придумывать, собирать. Как все у них пойдет дальше — посмотрим...

«Это должны быть мои руки...»

- Я часто думаю о том, к чему я иду, что хочу, на чем стоило бы сосредоточиться, - признается Тамара. - Думаю о возможности организовать свою мастерскую по пошиву одежды, но останавливает мысль, что если за меня это будет делать другой человек, то это уже будут не мои руки, не мое качество. Да и пока, с моими школьницами, сложновато заниматься одновременно и тем, и этим: уроки, занятия с девочками, кружки отнимают довольно много времени. С другой стороны, мне все интересно, все хочется попробовать, и я пока не определилась, к чему меня больше всего тянет. Сейчас, например, изучаю технологии пошива нижнего белья. Для меня это необычно и очень интересно. Привлекают технология валяния и лоскутное шитье - пока присматриваюсь, но уже что-то пробую дома. Очень увлекательно, но пока не хватает времени на это.

Умение шить, как и любое другое рукоделие — это не только полезный навык, но и возможность создавать красоту. Когда делаешь своими руками действительно красивую, стильную или просто полезную в быту вещь, это всегда приносит чувство удовлетворения и гордости за свой труд.

Умение шить хорошо может открыть перед женщиной безграничные возможности. Можно придумать и воплотить в жизнь любую модель — для себя, для близких или для клиентов. А это уже важный шаг к мечте каждого, пожалуй, человека — чтобы твое дело стало еще и способом зарабатывания денег, оставаясь при этом любимым и приносящим радость всем.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой