Гатчинский сувенир: и хобби, и гордость, и бизнес

Самобытная «сувенирка»: кому и зачем это нужно?

Напомним, социальный проект «Из рукодельницы - в производителя сувениров» реализует САНО РСП «Планета добра» на грантовые средства. Участие в нем принимают жительницы Сиверского, Дружногорского и Кобринского поселений Гатчинского района, увлеченные различными видами рукоделия. Главная цель проекта — изготовление качественной сувенирной продукции для гостей Гатчинского района и Ленинградской области.

Для любителя путешествий поездка – это не только незабываемые впечатления, новые знания и открытия, но и желание порадовать себя и близких приятными сувенирами. Выбор правильного сувенира – непростая задача, ведь ищут, как правило, то, что в полной мере отражает дух места и его историю.

Как напомнила руководитель «Планеты добра» Любовь Ржеусская, в столь богатом на туристические места Гатчинском районе очень мало наших, местных сувениров, которые можно было бы предложить туристам. И проект «Из рукодельницы - в производителя сувениров» направлен на заполнение этого пробела.

Еженедельные занятия в рамках этого проекта начались в январе 2022 года. На протяжении нескольких месяцев мастерицы слушали лекции, участвовали в информационных семинарах, мастер-классах и стажировочных поездках. Участники проекта познакомились с яркими представителями туристической индустрии Ленинградской области и продавцами сувенирной продукции, узнали, чем сувениры отличаются от произведений искусства, как рассчитать стоимость сувенира и организовать продажу своих изделий. Квалифицированные преподаватели провели для них мастер-классы по сухому валянию, лоскутному шитью и другим направлениям ручного творчества.

Сувениры по осени считают

Осень — время собирать плоды, и для участниц проекта наступило жаркое время подведения итогов пройденного и создания своей собственной сувенирной линейки. Одним из важных этапов практической части проекта стала так называемая соучастная форсайт-сессия по разработке сувенирной линейки для культурного пространства «КупринЪ-ЦентрЪ» в Гатчине.

Напомним, начало новому культурному пространству «КупринЪ-ЦентрЪ» было положено летом 2022 года. Для этих целей администрация Гатчинского района выделила помещение на первом этаже дома №3 на улице Соборной. Созданием «КупринЪ-Центра» занимается команда АНО культурных и туристских инициатив «Борей». Предполагается, что «КупринЪ-ЦентрЪ» станет знаковым местом встреч для горожан и гостей города. Здесь разместятся выставочный центр и музейные экспозиции, будут проводиться различные культурные мероприятия.

- В сегодняшнем мероприятии на самом деле слились два проекта — создание «КупринЪ-Центра» и проект «Из рукодельницы - в производителя сувениров», - говорит директор АНО «Борей» и руководитель «КупринЪ-Центра» Ирина Лидзарь. - Действительно, у нас есть общие точки соприкосновения. Для каждого туристического места или бренда должна быть своя сувенирная продукция. Ведь это не только возможность заработать, но и важный инструмент продвижения туристических возможностей, популяризация культурного наследия региона. Сегодня мы пытались разработать такую продукцию для нашего центра. Для нас эта встреча важна еще и тем, что проходит в рамках стажировки АНО «Борей» в Ассоциации волонтерских центров.

Погружение в купринскую тему

Выездная форсайт-сессия началась с погружения в купринскую тему. Мастерицы приняли участие в экскурсии по купринским местам Гатчины, заглянули в библиотеку им. А.И. Куприна, где пообщались с куприноведами.

Вернувшись в «КупринЪ-ЦентрЪ», участники проекта разделились на тренировочные команды и начали представлять свои концепции сувенирных линеек. Идеи, связанные с купринским садом и огородом, купринский чай, куклы из текстиля, ватные и вязаные крючком игрушки в виде персонажей произведений Куприна, литературные раскраски и открытки, чайная и кофейная посуда в технике декупаж... И сама жизнь Куприна, и атмосфера его произведений оказались очень благодатной почвой для самых разных интересных предложений.

Каждая такая идея обсуждалась «всем миром», причем непосредственное участие в этом принимали и наставники мастериц - опытные производители сувенирной продукции Ольга Костюкова и Татьяна Володина.

Оба наставника уже хорошо знакомы участницам проекта по тематическим лекциям. Татьяна Володина - владелец торговой марки «В традициях Приневья», генеральный директор ООО «Фолькформ», основным видом деятельности которой является производство изделий народных художественных промыслов и сувенирной продукции. На занятиях проекта она рассказывала женщинам о народно-художественных промыслах, региональных сувенирах и дизайн-мышлении в сувенирном производстве.

Ольга Костюкова - успешный гатчинский предприниматель, владелица мыловаренной мануфактуры «Поташный промысел» и сувенирной «Лавки ремёсел», победитель Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Для участниц проекта она проводила информационный семинар «Виды домашнего рукоделия: сувенирные перспективы», делясь с ними собственным опытом организации сувенирного производства.

Дорогу осилит идущий!

- Приятно смотреть, как все активно включились, как у женщин сразу загорелись глаза, появились новые мысли, - поделилась своими впечатлениями о встрече Татьяна Володина. - Это значит, процесс пошел. Есть идеи, которые реально можно реализовать, и уже сейчас я вижу возможности для коллаборации самых разный идей и направлений.

- Путь от рукодельницы до производителя сувениров не прост, - предупредила мастериц Ольга Костюкова. - Чтобы ваша продукция действительно продавалась, нужно делать все на совесть, красиво, «вкусно», используя самые качественные материалы. По своему опыту могу сказать: чтобы начать зарабатывать на этом, надо изначально затратить достаточно средств. Купринская тема очень интересная сама по себе и дает много идей для сувенирной продукции. Сегодня я услышала несколько очень хороших идей, которые, надеюсь, «выстрелят» в свое время.

Некоторые идеи, особенно подходящие для «КупринЪ-Центра», выделила и Ирина Лидзарь.

- Лучшие сувениры — это, как правило, какие-то небольшие предметы, понятные каждому, - говорит она. - Мне понравилась идея набора елочных игрушек в виде овощей и фруктов из «купринского огорода». Интересна также «цирковая» идея с детскими игрушками в виде животных из рассказов Куприна. Главное — все это правильно подать, включая историю их происхождения.

Участники сессии соучастного проектирования расходились усталые, но довольные и насыщенные очередной порцией важной для них информации.

Из отзывов участниц:

Наталья Ерёменко: «Оказалось, что идеи-то нескончаемые — только нужно вместе подумать!»

Елена Урусова: «...Вы понимаете, что мы участвуем в рождении «КупринЪ-Центра»? То, что мы видели, на наших же глазах будет превращаться... Будет превращаться... А вот это и есть наше будущее. С нуля, представляете! И наши сувениры будут одними из первых. Нам быть творцами и законодателями...»

Юлия Лысанюк