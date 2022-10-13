«Если есть идея – значит, мы можем помочь»

Обратиться в Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района за консультацией или пройти обучающий курс рекомендуют всем начинающим предпринимателям, но особенно тем, кто еще только собирается открывать свой бизнес. Личное общение с командой профессионалов фонда, информационная, методическая и ресурсная поддержка помогут избежать ошибок и сориентируют в правильном направлении

Уже почти десять лет фонд возглавляет Павел Лукин. По мнению Павла Александровича, бизнес-климат в районе вполне благоприятный.

- Кто к вам чаще обращается?

- К нам обращаются люди, либо уже имеющие конкретную идею, либо чем-то уже занимающиеся. В коммерцию идут все – и пенсионеры, и молодежь. А мы подбираем им варианты привлечения финансирования. Сотрудничаем с областным комитетом агропромышленного комплекса, с региональным фондом культурных инициатив, с другими организациями. Словом, используем все возможности. Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем людей, которые хотят не просто получить деньги, а тех, кто стремится к развитию бизнеса.

- Какие направления более востребованы у гатчинцев?

- В основном, популярны бытовые услуги, грузоперевозки, торговля, общепит, абсолютно все услуги в сфере индустрии красоты. У нас рядом находится Санкт-Петербург, который тоже помогает в реализации любых товаров и услуг. Если говорить о социальном бизнесе, то у нас активно развиваются образовательные и оздоровительные проекты, медицинские и творческие центры.

На базе нашего фонда организован проект «Город мастеров» - площадка, где могут продемонстрировать свои навыки и умения предприниматели, действующие в статусе самозанятых.

- Вы работаете с каждым индивидуально. К вам пришел человек с идеей и…?

- Первое – определить, как человеку лучше работать. Есть понятие самозанятый, но, например, при получении нестационарных торговых объектов, то есть получении места, законодательство еще не поменялось под самозанятых, и во многих моментах еще изменений не произошло. Соответственно, нужно получать статус индивидуального предпринимателя. А самозанятость в обиходе – есть специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». И на него может перейти как ИП, так и физлицо. Разницы особой нет. Сохранятся те же условия – отсутствие платежей в Пенсионный фонд и соцстрах, отсутствие наемных работников и оборот до 4 млн в год.

Прорабатываем это с каждым. Сразу смотрим, под какие программы и гранты человек может попадать. Начинаем с социального контракта, который сейчас очень популярен.

Очень обидно, когда человек буквально за неделю до обращения в органы соцзащиты на заключение социального контракта регистрируется как ИП или самозанятый. Тогда он сразу теряет возможность заключить соцконтракт на открытие дела, а может только на его развитие. При этом разница в сумме существенная: на открытие дается 350 тысяч рублей, на развитие деятельности – 100 тысяч рублей.

Поэтому рекомендуем сначала обратиться в фонд. Мы бесплатно все расскажем, покажем, проведем оценку бизнес-идеи, можно ли ее реализовать, каким способом, на каких площадях, какие мощности потребуются, какое финансирование, где его можно взять.

Многие, кто работает самостоятельно - своими руками производит деревянные, гончарные, кованые изделия, рисует картины - подходят под категорию «народные художественные промыслы». Это одно из перспективных направлений, которое развивается в Гатчинском районе. На оборудование, материалы можно ежегодно получать до 700 тысяч рублей.

Мы прорабатываем каждый проект, и каждый стараемся вывести на рынок.

- Какие услуги сейчас наиболее востребованы?

- Услуги фонда делятся на три блока: экономика, бухгалтерия и правовые вопросы. Помогаем во всех трех.

К вопросам правового характера относится заключение договоров аренды, трудовых договоров, внесение изменений и другие нюансы, а также работа с контролирующими органами, подача отчетности.

Специалисты-бухгалтера помогают заполнить декларации, ведется работа с налоговой инспекцией.

Что касается экономики, в первую очередь, помогаем с привлечением финансирования, начиная от безвозмездных безвозвратных средств, заканчивая микрозаймами, которые предоставляются городским и областным фондами поддержки предпринимателей.

Естественно, с каждым годом размер помощи растет, потому что времена меняются. Меняются и ключевые ставки, и документы. Получить микрозайм под 5% годовых – это сейчас вполне реально.

Также мы сотрудничаем с банками. Причем, со всеми. Рассматриваем, у кого какие линейки продуктов, советуем людям, как оптимизировать свои затраты. Это очень важно, потому что большинство областных субсидий исключают возможность ведения бизнеса с использованием наличных средств. Все должно проходить официально через расчетный счет.

Мы проводим выездные акции, семинары, мастер-классы. У нас активно работает мобильный консультационный центр, что очень удобно для районных предпринимателей, которые не всегда могут приехать в Гатчину.

- Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Какие ошибки чаще всего не позволяют предпринимателю или самозанятому получить поддержку?

- Всегда в большей степени речь идет о времени и финансировании. Все субсидии идут на условиях возмещения затрат. Возмещается как текущий финансовый год (те затраты, которые были и будут произведены в текущем финансовом году), так и затраты прошлого года. На сегодня все субсидии по районному и областному бюджетам уже распределены. Мы советуем приходить в начале года, в январе, и уточнять, есть ли шанс реализовать данный проект и получить возмещение или нет.

Конечно, положения действуют не первый год, но время от времени вносятся в них небольшие корректировки, поэтому посоветоваться и заранее все просчитать будет нелишним.

- Чем бы вы рекомендовали заняться в Гатчине и районе новичкам? Где еще пока нет жесткой конкуренции?

- Мы живем в рыночной экономике, где востребовано все. Приведу такой пример. В 2009 году в фонд обратились две девушки. Они были соискателями стартовой субсидии, и у них был одинаковый бизнес – пошив и ремонт одежды. Два одинаковых бизнес-плана, два одинаковых проекта. Одна точка располагалась на въезде, другая – на Аэродроме. В принципе, конкурентности не было. Но у одной сейчас более 25 сотрудников и большой цех. А вторая до сих пор работает сама на себя.

Или другой пример. Человек занимается народным художественным промыслом, работает с деревом, производит очень красивые изделия, но для него это только хобби. Появилось время – поработал. Ему не интересно участие в выставках, общественное признание. Когда захотел, выложил в интернет несколько фотографий, кому понравилось - тот купил.

Получается, все зависит от самого человека, его идеи, желания ее реализовать и ожидаемого результата.

Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района расположен по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д. 2. Телефон - 8 (81371) 3-07-70, факс: 8 (81371)2-00-73. Открыто: понедельник – пятница 9:00 - 18:00, перерыв - 13:00 – 14:00.

Телефон горячей линии: 8(921) 655 80 81.

Консультацию (экспертную поддержку специалистов фонда, других экспертов) по вопросам порядка и условий получения услуг, предоставляемых фондом, можно получить по электронной почте. Направьте заявление на электронный адрес mfpmpgr@yandex.ru. Вопрос можно направить в свободной форме, с указанием контактного телефона.

В течение трех дней специалисты проконсультируют вас или сообщат вам о статусе заявления, если его необходимо будет направить для рассмотрения специалистам другого ведомства.

Татьяна Можаева