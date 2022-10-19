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«Братья кофеманы» – бренд гатчинского частного предприятия по обжарке кофе

Друзья-кофеманы Дмитрий Куликов и Павел Степанов превратили увлечение в бизнес. Освоили процесс, приобрели оборудование и профессионально жарят кофе. Кофе свежей обжарки, под брендом «Братья-кофеманы», производят на заказ!

Рубрики:  Хобби как бизнес

Подробности: https://vk.com/gtnpravda?w=wall-6774815_53232