От старого «Москвича» до транспортной компании

Транспортная компания «Кинг-Лайн» хорошо известна в северо-западном регионе и в соседней Финляндии. Ее услугами уже пользовались многие знаменитости, спортсмены, актеры. Стены офиса компании украшены дружескими фотографиями, вырезками из газет, дипломами и грамотами. На стеллажах – победные кубки и сувениры, рассказывающие об интересной спортивной и общественной жизни коллектива.

Родители школьников, учителя, туристы пишут в соцсетях искренние слова благодарности: «С нами всегда очень вежливые и корректные водители. Эта компания нас никогда не подводила».

Такие отзывы дорогого стоят.

- Игорь Анатольевич, у вас репутация надежной фирмы. Это, безусловно, помогает, потому что свои возможности вы уже доказали на деле. А с чего начался ваш путь в профессию?

- Все начиналось примерно в 14 лет. У меня был гараж в кооперативе «Чайка» и старенький «Москвич». Этот «Москвич» стал моей первой машиной, которую я собственноручно собрал в гараже.

Я – рациональный человек. И образование у меня правильное: всему научился сам. Сначала гараж, а потом пошел учиться на механика в профессиональное училище №233. К этому времени уже красил машины. И учил этому своих одногруппников. По профессии автомеханика новых знаний получил не много, но окончил училище с красным дипломом, а также получил корочки газоэлектросварщика.

С математикой и физикой у меня все было в порядке, но решил не получать высшее образование. Учебу продолжил, когда почувствовал в этом необходимость. Окончил академию при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Причем, также с красным дипломом. Это образование, действительно, дало мне многое и для развития, и в плане полезных знакомств. Подружился со многими интересными людьми, учеными, преподавателями.

- Как гаражная история превратилась в бизнес?

- Сначала я купил соседние гаражи и построил большой ангар. Кстати, я до сих пор дружу с председателем гаражного кооператива. Состою в правлении.

Отдельная история о том, как я уехал работать в Финляндию. Мы с партнерами купили автосервис и начали развивать это направление. У меня был вид на жительство, планировал остаться в Финляндии. А потом понял, что я там чужой и буду чужим всегда.

Вернулся на родину. Благодаря наработанным связям, раскрутил пассажирские перевозки в Финляндию.

- С какой техникой вы работаете? Что выгоднее?

- Я покупал в Германии грузовики и переоборудовал их в автобусы. Это было интересно и выгодно. И все, что я делал своими руками, делал только очень хорошо: тщательно проектировал салон, расположение полок, устройство освещения, чтобы все было удобно и безопасно для пассажиров. В специальных инстанциях получил необходимые лицензии.

Сначала работал только для себя, а потом - как ателье по переоборудованию автобусов.

Как транспортная компания мы начинали работать на маленьких 8-местных автобусах. Сейчас, спустя годы, понимаю, что по молодости поставил дело не совсем правильно: большие пробеги, расходы на масло и топливо, риски, серьезная конкуренция с «дикими» частниками. Доходность была низкая, а сил и затрат уходило очень много.

Потом осознал: чтобы стать более рентабельным, нужно брать большую технику. Она сложнее в ремонте, это простому обывателю непосильно. Большой автобус – как самолет! Там нужно полностью переучиваться и вникать в устройство. Это можно было сделать на собственной базе или, купив новые автобусы. Сейчас, к примеру, новые китайские автобусы стоят порядка 11 млн рублей. А немецкий MAN – уже 30 млн рублей. Сколько раз нужно подумать при нашей несовершенной системе страхования, чтобы купить новый автобус?!

Имея руки и опыт, мы поступили по-другому. Сначала взяли один самый простой автобус, а потом потихоньку, без кредитов и лизингов, которые работают только при сверхприбыли, стали покупать б/у технику, в которой я видел потенциал, и увеличивать автопарк.

У нас до сих пор много автобусов с тех времен. Они работают, и наши клиенты довольны.

- На чем вы выигрываете?

- Мы выигрываем на том, что так качественно сделать сложную работу своими руками, как мы, больше никто не сможет. А у меня этот стержень с детства. Он развился благодаря многолетнему опыту покупки б/у автобусов в Германии, когда я, как рентгеном, безошибочно сканировал фотографии, выбирал, что могу отремонтировать, вкладывался и, хорошо поработав, получал результат. Автобус, как новый, внешне и внутренне, выходил на линию. При этом его стоимость вырастала вдвое. И это, в моем случае, залог доходности.

- А в чем залог успеха?

- Я обожаю свою работу. Наверное, в этом и есть залог успеха. И сейчас, имея возможность вырываться в, так называемые, «высокие круги», все равно приезжаю в гараж и залезаю под автобус. Может быть, теперь сильно не гружусь физически, но мне нравится, когда есть динамика. Когда ты понимаешь, что взял гайку, закрутил, и автобус поехал, повез людей. Это совсем другое: видеть результат своих трудов в столь короткие сроки.

- Много ли у вас сейчас автобусов?

- Мы располагаем собственным автопарком, состоящим из больших автобусов вместимостью до 60 мест и микроавтобусов вместимостью до 20 мест. Парк наших транспортных средств регулярно пополняется и на данный момент состоит из более двух десятков автобусов разных марок, есть и грузовики. Важный нюанс: все наши автобусы – класса «люкс» и «суперлюкс», при этом стоимость развозки – в рамках рынка и ниже. Управление автопарком и его техническое обслуживание производится практически круглосуточно.

- Какие направления деятельности есть у вашего предприятия?

- Наша компания предлагает услуги служебной и корпоративной развозки сотрудников и персонала для больших и малых организаций в Ленинградской области, в том числе в Гатчинском районе, в Санкт-Петербурге и его пригороде. Есть отдельные заказы по России.

У нас много добросовестных партнеров, надежных и стабильных. Это очень помогает в работе. Часть направлений – это развозки для гатчинских предприятий и обслуживание комитетов и отделов администрации Гатчинского района. Нашими услугами пользуются учреждения культуры, образования, спорта.

- У вас есть и школьные автобусы – вы возите учеников?

- Да, в рамках оказания услуг комитету образования. Основной объем услуг – по Гатчинской школе №4. В зданиях школы идет ремонт. Каждый день три автобуса возят школьников в новое место учебы и обратно.

С перевозкой детей сейчас очень сложно. Много, на мой взгляд, спорных ситуаций. Мы долго боролись с законопроектом, запрещающим перевозку детей на автобусах старше 10 лет. Это абсурд. Мой MAN переживет новый ЛИАЗ в десять раз. Сначала начните делать хорошие автобусы, и тогда мы начнем их покупать. В итоге в очередной редакции эту поправку убрали. Но осталось множество согласований и списков, которые никому не нужны, потому что не влияют на безопасность.

Должен быть жесткий контроль. Если контролирующий орган остановил автобус на линии, а он неисправен, при этом неделю назад техслужба выдала документ, что у него все в порядке, наказание должно быть вплоть до уголовной ответственности.

- С кем еще работаете в Гатчине?

- Начиная с пандемии и закрытия границ, на наш рынок хлынули крупные «залетные» перевозчики. Было тяжело отстоять свою нишу. Выстояли и продолжаем работать с гатчинскими предприятиями. К примеру, обслуживаем «Баррикаду», гатчинский «Водоканал», 218-й АРЗ (автобус идет от Войсковиц в Гатчину и обратно), наша развозка перевозит магазин «Петрович». Есть много других направлений.

- Сколько у вас сотрудников?

- Порядка 30 человек. Много опытных сотрудников. Уже около 15 лет у нас работают логисты Наталья и Елена. В гараже трудятся Дмитрий Павлов, Алексей Буланов, Игорь Лахно – они с нами уже больше 20 лет. Это настоящие профессионалы. Они не только водители, но отличные специалисты в ремонтной зоне. Между рейсами работают как механики.

Конечно, ротация кадров происходит. Тот, кто по здоровью не может выходить в рейс, работает в гараже. У нас много новых водителей. Люди разные. Стараюсь учитывать индивидуальные особенности: кому-то лучше по городу работать на развозке, кому-то на выезде.

- Как относятся к вашей работе в семье?

- Мои сыновья, Артем и Кирилл, пока еще маленькие. Старшему 10 лет, и он уже проявляет интерес к тому, что я делаю. Недавно старший сын нашел на «Авито» прекрасный автобус по очень выгодной цене. Конечно, в этом есть доля везения, но в результате мы купили машину, которой сейчас все восхищаемся.

- Не так давно вы сменили площадку - переехали на новую в районе поселка Новый Свет, удобную для развития предприятия и с точки зрения логистики. Это очередной серьезный шаг. Что дальше?

- Мы успели переехать до кризиса. Сделали это с прицелом на развитие международного туризма. Это очень приятная работа. Но данное направление закрылось. Наше будущее – за трезвыми головами в руководстве страны, которые поднимут нашу экономику. Я твердо уверен, что у нас огромный потенциал. Сделайте хороший отечественный автобус – я куплю отечественный. Но пока туристическая ниша обделена техникой катастрофически.

Туристические поездки мы не организуем, но автобусы у нас заказывают и турфирмы. Возможно, со временем придем к тому, что будем сами развивать внутренний туризм. Например, поставим экскурсионный павильон и организуем автобусные экскурсии по Гатчине и району. Это будет удобно и не дорого для туристов, а для водителей - дополнительный заработок.

Татьяна Можаева