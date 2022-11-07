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Флорист - это художник

«Флорист – это художник», – считает хозяйка цветочного салона «ЦветNастроения» в микрорайоне IQ-Гатчина Елена Васильева. Она окончила финансово-экономический институт и работала бухгалтером. Но шесть лет назад решила поменять профессию на более романтичную и творческую - занялась флористикой.

Рубрики:  Хобби как бизнес