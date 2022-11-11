Курсы, займы, консультации - поддержка начинающих предпринимателей и не только

- Александр Сергеевич, на протяжении нынешнего года мы рассказываем о гатчинцах, которые решились превратить свое хобби в бизнес – зарабатывать, занимаясь любимым делом. Вы можете помочь таким людям?

- Конечно, это наш профиль. И для начала посоветовал бы пройти курс «Введение в предпринимательство».

- Но этому курсу, насколько помню, уже много лет. Не устарел?

- Курс «Введение в предпринимательство» появился в 2004 году, когда Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства возглавлял Аркадий Аркадьевич Александров. Он же и начинал историю с курсом для начинающих предпринимателей, и преподавал до 2018 года. Но этот вовсе не значит, что за эти годы курс не меняется.

Я начал работать в фонде в 2011 году. С 2015 года стал помогать на курсах, вел отдельные занятия. Мы со слушателями говорили о генерации бизнес-идеи, как понять, под какую идею можно открывать бизнес. С 2018 года преподаю курс самостоятельно. Но на самом деле курс – это больше, чем мои лекции. Там участвуют специалисты нашего фонда. Они рассказывают про регистрацию бизнеса, о различных аспектах налогообложения, как вести бухгалтерию. Мы стараемся охватить все, что может быть полезно для начинающего предпринимателя. Привлекаем к преподаванию коллег, а также действующих предпринимателей с опытом.

Меняется жизнь, законодательство, поэтому изменения претерпевают как форма и меры поддержки, так и наш обучающий курс. Из года в год его актуальность сохраняется. Но раньше он был более теоретическим – мы предлагали свою концепцию построения бизнеса. Сейчас стараемся привлекать практиков, которые имеют свое дело и готовы делиться опытом.

- Практиков – из числа гатчинцев? Всегда интересно узнать про тех, кто рядом.

- Конечно, стараемся гатчинских. Например, руководитель студии «Аура» Алина Воробьева очень интересно и обстоятельно рассказала свою личную историю - как стала предпринимателем, как получила поддержку в нашем фонде.

Есть и другая причина, почему мы привлекаем действующих предпринимателей. Многие начинающие не верят, что государство их может поддержать. Они думают, что это не реально, большой конкурс, придется собирать кучу бумаг. А когда слышат от действующих предпринимателей, что все не так сложно, и их пример – реальный, это мотивирует.

Государство с каждым годом расширяет возможности поддержки и делает процедуру ее получения проще для предпринимателя. В этом свою роль играют новые цифровые каналы коммуникаций. Сейчас половина бумаг готовится государством, потому что есть межведомственные каналы коммуникаций. Никуда ехать не нужно: зашел в компьютер, с помощь электронной подписи заверил необходимые документы и подал их со своего рабочего места.

- Кто они – слушатели курсов для начинающих предпринимателей?

- Мы изучали контингент нашего курса. Это, как правило, женщины 35-45 лет, проживающие в Гатчине и районе. Они либо вышли из декрета, либо какое-то время не работали и теперь хотят заняться бизнесом. Таких 60 процентов, а остальные проценты приходятся на мужчин и женщин другого возраста.

Хочу отметить, что слушателями курса становятся не только начинающие, но и действующие предприниматели. Приходят те, у кого что-то не получилось, и они хотят начать снова. Зачастую вижу на курсах людей, которых учил несколько лет назад. Опытные предприниматели приходят послушать курс, потому что им интересно пообщаться.

Например, в прошлую группу пришел предприниматель Вадим – он занимается производством деревянных лестниц. Вадим был одним из первых моих клиентов в фонде. И сейчас, уже имея больше 10 лет опыта предпринимательской деятельности, он пришел на курс, активно в нем участвовал и остался доволен.

Ведь даже если ты не нашел на курсах что-то полезное в плане информации – ты нашел полезные знакомства. У нас приходят люди, которые делают рекламу, сайты. В каждой группе найдутся потенциальные клиенты, партнеры.

Бизнес – это всегда про новые идеи. И когда на курсах собираются предприниматели и люди, которые хотят стать предпринимателями – всегда рождаются какие-то интересные проекты.

- А за финансовой поддержкой кто чаще обращается?

- За финансовой поддержкой в фонд чаще обращаются начинающие предприниматели-женщины. Мы проводили опрос - почему так. Оказалось, что женщины больше верят, что государство может их поддержать, и поэтому чаще обращаются за поддержкой.

- Вы даете консультации некоммерческому сектору – НКО, АНО?

- Да, но только в общих чертах. Как фонд мы занимаемся поддержкой малого и среднего предпринимательства. По нашей линии финансовую поддержку НКО получить не могут. Но мы можем рассказать, как правильно зарегистрироваться, сдавать отчетность и платить налоги.

У нас есть много организаций НКО, которые получают различные гранты по линии других структур, а мы их обслуживаем по налогообложению. Также по некоторым направлениям мы работаем с самозанятыми.

- Вы консультируете бесплатно?

- Все категории заявителей любые консультации получают у нас бесплатно. Любой предприниматель, физическое лицо, коммерческая организация, если они зарегистрированы в Ленобласти – могут проконсультироваться не только по поддержке государства, но и по налогообложению, по срокам сдачи отчетности. Часто спрашивают, как правильно оформить сотрудника на работу. Могут получить у нас и юридическую консультацию. Например, по составлению договора с партнерами.

Также бесплатно мы оказываем помощь в открытии ИП. Потенциальный предприниматель приходит в фонд, мы заполняем ему заявление и либо сами регистрируем (некоторые банки позволяют это делать через свои ресурсы), либо он с заявлением обращается в МФЦ.

- Насколько востребованы микрозаймы, которые выдает фонд?

- Мы работаем только с предпринимателями Гатчинского района. Каждый год выдаем 20-30 новых займов. А обращений поступает около 40, поэтому шансы получить заем достаточно велики. В настоящее время действующих заемщиков в фонде около 80 человек. Но у нас такая специфика, что один заемщик может иметь несколько микрозаймов.

Кредитный портфельу нас не слишком большой: мы даем заем из тех денег, что возвращают предыдущие заемщики. Поэтому есть некоторый период ожидания. Сейчас предприниматели затихли, ждем, что ситуация в экономике нормализуется. Очередь на займы есть, но небольшая. Если нужно – обращайтесь.

Чтобы получить заем, можно прийти в фонд, можно позвонить, можно написать нам ВКонтакте. Мы отправляем пакет документов на почту потенциальному заемщику. Он заполняет формы, лично приносит заявку, мы рассматриваем ее и через несколько дней даем ответ.

Процентная ставка - льготная по сравнению с банковскими кредитами. Мы для ИП стали практически единственной возможностью получить кредиты на развитие по льготной процентной ставке.

Заем – это не субсидия, а возвратные средства. Причем, ответственным за предоставленные государством средства является фонд. Как следствие, фонд не можем дать средства на любой проект и любому соискателю. Мы должны убедиться, что проект стоящий и его нужно поддержать. Но, как показывает практика, количество отказов по займам минимально.

- А как часто проходят курсы?

- Курс проходит раз в два месяца. Когда к нам обращаются, мы подсказываем ближайшую дату занятия.

Курс включает шесть занятий, которые проходят на протяжении 2-3 недель. Раньше курс проходил только очно. Сейчас стараемся для удобства слушателей сделать его очно-заочным. То, что можно узнать без визита в фонд, стараемся транслировать через удаленные каналы коммуникации. Примерно половина занятий проходит в фонде, половина – дистанционно.

- Как бы вы обрисовали работу фонда в цифрах.

- Каждый год в фонд обращаются тысяча с небольшим уникальных клиентов, субъектов малого и среднего предпринимательства. Это только действующие предприниматели, зарегистрированные на территории Ленобласти. Но 95 процентов из них – предприниматели Гатчины и Гатчинского района. На оказание бесплатных услуг мы получаем областную поддержку – она не делит нас по районам.

У нас есть контакты в соцсети, и нам часто звонят предприниматели из других регионов. Получается, что теперь уже наши бывшие слушатели рекомендуют наш курс знакомым. Мы никому не отказываем.

И еще в фонд обращается примерно 400-500 физических лиц. Они или хотят стать предпринимателями, или получить информацию о регистрации бизнеса. В результате регистрируется около 100 новых предпринимателей. Это хорошая цифра.

В прошлом году у нас было 120 слушателей курса. В этом году уже около 140 участников. И мы ожидаем, что за год будет около 200 человек.

- Сейчас не самое простое время для малого бизнеса?

- Как мне кажется, сейчас сложно тем, кто бизнес ведет. А для тех, кто начинает бизнес в новых условиях, чуть проще. Они уже готовы к тому, что их ждет, и сразу под это подстраиваются. Допустим, снимут недорогое помещение, наймут меньше сотрудников или сэкономят на чем-то другом.

Кризис плох, с точки зрения масштабного бизнеса, и ведет к его сокращению. Но если искать какие-то плюсы, их можно найти в том, что выживают сильнейшие. На рынке остаются и развиваются те, кто грамотно подходит к организации своего бизнеса.

- Спасибо за разъяснения!

Татьяна Можаева

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО «Город Гатчина»

Виды поддержки:

- Субсидии для развития бизнеса

- Займы под 10% годовых

- Бесплатные консультации

- Услуги в области бухгалтерского учета

- Юридические услуги

- Аренда производственных и офисных помещений

- Аренда конференц-зала

- Организация тренингов, семинаров, круглых столов

Адрес фонда: Ленинградская область, г.Гатчина, проспект 25 Октября, д.28А, 2 этаж.

Телефон: 8-813-71-33-8-44, 89967642896

Email: mspfond-gtn@yandex.ru