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Спортивный клуб «Защитник»

Дмитрий Ткаченко, оставшись во время пандемии без работы, по рекомендации Гатчинского центра занятости открыл ИП – спортивный клуб «Защитник» и уже третий год ведет занятия стрельбой. Организовать и развить дело предпринимателю помогли субсидии, а желающих научиться стрелять из пистолета в Гатчине оказалось много.

Рубрики:  Хобби как бизнес