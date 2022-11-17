Спортивный клуб «Защитник»
Дмитрий Ткаченко, оставшись во время пандемии без работы, по рекомендации Гатчинского центра занятости открыл ИП – спортивный клуб «Защитник» и уже третий год ведет занятия стрельбой. Организовать и развить дело предпринимателю помогли субсидии, а желающих научиться стрелять из пистолета в Гатчине оказалось много.
Рубрики: Хобби как бизнес
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.