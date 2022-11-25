Коллекционирование: хобби и дело жизни

Считается, что инвестирование – это не главная цель создания коллекции. И у опытных коллекционеров другие мотивы. Так это или нет, и как люди становятся коллекционерами, мы попросили рассказать хозяина антикварного магазина в Гатчине на ул. Урицкого, 25 Игоря Михайловича Ольховика.

- С чего начинается коллекционирование?

- Уверен, каждый собирает что-то. А вот что именно - зависит от человека.

- Но не у каждого хобби перерастает во что-то большее. Вы когда начали собирать коллекции?

- В первом классе собирал спичечные этикетки, затем марки, монеты. А потом много всего.

Коллекционирование – это, конечно, азарт, а также исследовательский, познавательный интерес и вложение денег. Искусство, как правило, не теряет в цене. Но, как и любая инвестиция, требует понимания материала, увлеченности и предполагает, что человек тратит много времени на погружение в тему.

- Вы сразу все раскладываете по коробочкам-полочкам?

- Конечно. Как правило, оформленная коллекция стоит дороже, чем сами экспонаты. Вот, к примеру, жучки-бабочки по сути ничего не стоят, а когда они в красивой упаковке, то уже представляют интерес и определенную ценность. Так же – монеты и марки.

- Вы – гатчинский житель?

- Я приехал в Гатчину из Оренбурга. По профессии инженер-механик. Работал и по своей специальности, и на руководящей работе, и в антикварном салоне. Уже около 10 лет это у меня основная работа. Сейчас ситуация в стране сильно поменялась. Все дорого. Арендую в Гатчине небольшое помещение. Предпочитаю работать сам на себя – как индивидуальный предприниматель.

- Большой ли у вас круг единомышленников?

- В Оренбурге у меня сложился большой круг единомышленников. Причем, не только в ближайшем регионе, но и по всей стране. Что бы ни говорили о прошлом, но в 1990-е годы люди не бедствовали. Мы ездили на ярмарки, выставки. Сейчас личного общения стало меньше. Все забрал интернет. Там происходит общение, покупки, продажи.

- Чего только нет в вашем магазине. А какое у вас любимое направление?

- Увлекался собиранием бумажных денег и денежных суррогатов - облигаций, лотерейных билетов. Очень интересно разбирать старые документы. Пытаюсь расшифровать почерк, разобраться, кто и кому писал, как связаны эти люди друг с другом, что это за время. Начинаешь копать историю - и все уже смотрится по-другому.

- Какой бравый усач на открытке! И какой тонкий изящный почерк.

- На этой почтовой карточке 1915 года изображен литаврщик 13-го драгунского Военного Ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха полка. Письмо с поздравлением адресовано Федору Семеновичу Вербе, бывшему командиру этого полка от офицеров. В письме упоминается Н.И. Погорелов – в 1915 году подполковник, помощник командира по строевой части. Поздравление, скорее всего, подписано Александром Ивановичем Смирницким, подполковником. За каждой такой открыткой или письмом открывается целая история.

- Как к вам попадают интересные документы?

- Их приносят простые люди, иногда старые коллекционеры. Как правило, коллекция живет у одного коллекционера 20-25 лет, а потом переходит к другому. Естественно, я комплекты не разбиваю, то есть, по одной фотографии не продаю. Только полностью коллекцию.

На мой взгляд, очень интересен, с точки зрения истории Гатчинского аэродрома и военной авиации в целом, архив семьи летчиков Юдиных, привезенный мною из Оренбурга. Два брата Юдиных окончили Оренбургское летное училище, участвовали в Великой Отечественной войне. Один во время войны был летчиком-инструктором, второй летал и погиб, выполняя задание. У меня есть их документы об образовании, летная книжка и много других интересных архивных материалов. Например, в архиве есть фотография их отца с Константином Арцеуловым, значит, их пути пересекались. Константин Константинович – неординарная личность: не только известный летчик, пионер русского и советского планеризма, но и художник-иллюстратор, внук художника Айвазовского. С 1910 года работал слесарем-сборщиком на авиационном заводе С. Щетинина в Санкт-Петербурге, одновременно учился в Гатчине в платной летной школе «Гамаюн» и занимался планеризмом. В 1910 году научился летать на аэропланах и уже в сентябре 1911 года получил международный диплом пилота-авиатора. Первым в Российской империи в 1916 году разработал приемы и технику вывода самолета из штопора, применил их, что стало революционным достижением в практической авиации.

Имя Арцеулова известно в Гатчине. Через него связаны с Гатчиной и Юдины.

- Как меняются интересы людей? Что сейчас востребовано для коллекционирования?

- Когда в Сочи проходила Олимпиада, выпустили много интересных монет - и молодежь активно подтянулась к коллекционированию.

Сейчас, видимо, у народа денег не так много, вот и отказывают себе в увлечениях. Наверное, не до этого. Хотя пожилые люди те же марки и значки по-прежнему собирают. Марка – это же не просто бумажка – это искусство.

В советское время государство проявляло интерес к тому, чтобы люди увлекались коллекционированием. Повсеместно, даже в школах, были открыты различные клубы коллекционеров. Деньги, вышедшие из обращения, марки, значки, продавались в ларьках для коллекций. Так государство зарабатывало и стимулировало интерес к собирательству. По сей день встречаются бумажные деньги с надписью «коллекционные».

- В вашем магазине гостей встречает эффектный граммофон. Он в рабочем состоянии?

- Конечно. Граммофоны сейчас покупают редко. Но заметил такой парадокс: их покупают женщины – для мужей в подарок. А сами мужчины присматриваются, но, не знаю почему, не покупают.

- Интересна ли для вас питерская барахолка?

- Бываю, но покупать там не интересно. Там есть свои знатоки. Они пройдут утром с фонариком и выберут у бабушек, которые раскладываются, что нужно. К открытию уже ничего нет.

- Вас обманывали?

- Когда были молодые, нас, конечно, старики обманывали. Помню человека, который меня впервые обманул с монетами: я ему дорогие монеты отдал, а он мне какие-то бумажки подсунул.

- А вы ему простили обман?

- Это не обман, а обучение. Нужно знать, что продаешь и что покупаешь, и набираться опыта.

Татьяна Можаева