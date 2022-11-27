«Доброслава»: научить рисовать можно каждого!

Известную поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», сегодня можно переиначить по-другому: «Скажи мне, кто ты по темпераменту, и я буду знать, как ты ведешь себя в экстремальных условиях». Еще в прошлом веке известный психолог Л.С. Выготский писал, что в сложной ситуации с человека слетает «шелуха» воспитания и берет верх природный темперамент. Мы так часто используем этот термин, что из-за его «намыленности» забыли первоначальный смысл, а он глубок. Попробуем вспомнить.