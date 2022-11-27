«Доброслава»: научить рисовать можно каждого!
Руководитель Гатчинского Центра творчества «Доброслава» Маргарита Кириллова, специалист с художественным и педагогическим образованием, уверена: научить рисовать можно каждого, главное – желание ученика и мастерство педагога. Но «Доброслава» – не просто студия, где всех желающих, независимо от возраста, учат рисовать. Это место творческого отдыха, где можно получить заряд положительных эмоций, отвлечься от забот и тревог.
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