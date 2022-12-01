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Как начинающему предпринимателю получить поддержку

Если вы решили открыть свой бизнес, то можете воспользоваться поддержкой государства. Как? Рассказывает директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитной компании МО «Город Гатчина» Александр Семенов. Есть несколько возможностей, как это сделать.

Рубрики:  Хобби как бизнес