Ольга Костюкова: «Могу начинать все с нуля»

Еще не так давно Ольгу можно было увидеть в сувенирной палатке «Лавка ремесел» напротив Гатчинского дворца, где она сама продавала оригинальные гатчинские сувениры и просто милые подарки для близких, родных и друзей. Однако теперь все изменилось — продукция Ольги Костюковой давно уже вышла за пределы местной мануфактуры, став одной из наиболее востребованных в серьезной музейной среде.

«Я не боюсь начинать все с нуля»

Милые, теплые предметы в «Лавке ремесел» всегда радовали глаз и так и просились в руки. Акварельные открытки с видами Гатчины, необычные шкатулки, яркие деревянные магниты и канцелярские принадлежности, украшения «под винтаж» и блокноты «карне», натуральное фигурное мыло, сделанное руками хозяйки лавки и ее помощниц.

Кстати, именно с мыла началась новая жизнь Ольги Костюковой как предпринимателя — несколько лет назад она стала хозяйкой первой в Гатчине натуральной мыловарни. Юрист по образованию, Ольга проработала в судебной системе двенадцать лет. И вдруг такой поворот...

- Я вообще такой человек, что могу начинать все с нуля, - говорит Ольга. - У меня не бывает такого, чтобы я на чем-то остановилась или буду расстраиваться. Для меня начать с нуля — это значит начать новую жизнь, и только вперед, вперед, вперед... Я очень спокойно все отпускаю: да, это было создано, я посмотрела, как люди на это реагируют. Так была создана «Гатчинская мыловарня», и я поняла, что была одной из первых в Ленинградской области, кто вывел это ремесло на официальный уровень. Сейчас очень много людей стали заниматься мылом, но я не вижу среди них конкурентов для себя. У меня свой стиль — милые, добрые фигурки, которые нравятся и взрослым, и детям.

...Когда я начинала как сувенирщик, я сказала, что задавлю Китай. И задавила! Я сделала так, чтобы наши туристы покупали не китайскую, а нашу продукцию. Я знаю, как работаю китайцы. У них все это поставлено на поток, и они продолжают его увеличивать за счет оборотов, при этом удерживая цены. У нас изделия тоже остаются доступными по цене, хотя упаковка для них становится все дороже — едва ли не больше, чем сами сувениры.

Сейчас Ольга Костюкова закрывает один из своих проектов, «Лавку ремесел», но не просто так, а для того, чтобы начать другой проект.

- Сам по себе этот сувенирный киоск останется, но там буду уже не я, - говорит она. - Возможно, когда-нибудь я и вернусь к этому проекту, но сейчас у меня другие планы...

Кризис или время новых возможностей?

Несмотря на туристическую направленность сувенирного бизнеса Ольги Костюковой, по ее словам, пандемия на нем практически не отразилась.

- Напротив, для меня она стала временем новых возможностей, - говорит она. - Ведь чем хорош малый бизнес? Он может перестраиваться. Я даже обрадовалась, что могу хоть чуточку передохнуть. В это время я ничего не придумывала — я остановилась на тех позициях, которые у меня уже были. А новое появлялось уже в процессе. Сначала появляется мысль, а потом приходит время ее воплотить.

Вот, например, я давно хотела создать сувенир «Любимый букет императрицы». Это сложно составленная продукция, направленная на женщин — саше, аромат для которого я создавала сама. Мне хотелось составить аромат цветочного сада, так как императрица Мария Федоровна любила садовые цветы. Этот сувенир сначала участвовал в конкурсе, а теперь пришло время его изготовления. Заказ партии таких сувениров ко дню рождения Марии Федоровны сделал государственный музей-заповедник «Гатчина», с которым мы уже давно и плотно сотрудничаем. Но для того, чтобы новый сувенир получился, пришлось многому научиться. И я училась — на этот раз на курсах флористики и парфюмерии.

Выход на другой уровень

Сейчас Ольга Костюкова уже не выпускает лично массовую сувенирную продукцию, хотя индивидуальные заказы иногда с удовольствием выполняет.

- Сейчас я заключаю договора с производствами, которые делают сувенирную продукцию по моим эскизам, - рассказала она. - Причем выполняют они это только для меня — все эти изделия защищены авторским правом... Иногда работаю и дома — бывает так, что заказы приходят ночью, и их нужно срочно выполнять. В моей комнате есть рабочий стол, к которому я никому не разрешаю подходить, ибо это «святое место». Конечно, я могу позволить себе отдохнуть или передвинуть свой рабочий график, но в принципе, индивидуальное предпринимательство — это работа 24 на 7.

В настоящее время Ольга Костюкова — едва ли не основной поставщик «Его императорского величества» в сувенирных магазинах ГМЗ «Гатчина».

- С Гатчинским дворцом у меня сложилась отдельная любовь, - улыбается она. - Там работают люди, знающие толк в стильной сувенирной продукции. Они мне доверяют, разрешают творить и не боятся экспериментов. Со своей стороны скажу, что где бы я ни была, что бы не видела, сувенирные лавки в Гатчинском дворце — самые лучшие!

Новый проект Ольги Костюковой связан с новым гатчинским культурным пространством «КупринЪ-Центр».

- В «КупринЪ-Центре» я буду больше отвечать за творчество, - говорит Ольга. - Это и сувенирная продукция, и творческие встречи, и мастер-классы. Это будет не просто культурное и туристическое пространство, а коллаборация творческих людей. При этом никуда не денутся ни моя «Мыловарня», ни другие мои производственные проекты. Все это остается, даже «Лавка ремесел» будет действовать, но уже через интернет. Я показала в ней все, что я могу и умею. Люди увидели это, оценили и теперь будут заказывать мои сувениры по интернету.

Наставник и педагог

Ольга Костюкова выступает специалистом-консультантом на мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса, проводит мастер-классы для детей и взрослых. Не так давно ее пригласили в качестве специалиста и наставника в проект «Из рукодельницы — в производители сувениров», который реализует АНО «Планета добра» п. Сиверский.

- Среди этих женщин уже есть мои потенциальные конкуренты, - признается Ольга. - Сейчас они уже пересекли своего рода экватор, защитив свои сувенирные линейки, и есть время развиваться и дальше в своем ремесле. У них есть очень хорошие, качественные работы, которые можно будет увидеть на новогодней ярмарке в Гатчине. Сейчас рукодельницы будут обучаться, как вести бизнес, что позволит им выйти совсем на другой уровень. Одно дело, когда ты это дома делаешь, для себя. А здесь уже учат тому, как все это поставить на поток, чтобы это приносило деньги. Либо это станет приработком к их основной работе, либо будет уже хорошим, достойным заработком.

Как перейти от хобби к бизнесу

Признавая вероятность конкуренции, Ольга Костюкова не боится делиться секретами своего бизнеса, абсолютно справедливо считая, что главное в «сувенирке» - индивидуальный стиль. В разговоре с нами она дала несколько ценных советов для тех, кто только еще готовится перейти от хобби к своему бизнесу.

- Сейчас в принципе большинство бизнесов вырастает из того, что люди любят, - говорит она. - Я считаю, что это лучшее время для того, чтобы продавать свои способности.

...Социальные сети — это настоящий кладезь знаний, в мое время такого не было. Обязательно нужно следить за людьми, которые успешны в вашем виде рукоделия — они всегда делятся своими умениями.

...Важно не бояться потратить деньги, вкладывая их в себя. Это в любом случае меняет сознание и так или иначе улучшает вашу продукцию. В бизнес нельзя идти просто так, по принципу «а вдруг у меня получится!» В него нужно приходить подготовленным, чтобы представить достойную продукцию. Я не просто пришла в бизнес, решив, что начинаю все с нуля. На самом деле, никто не начинает бизнес с нуля! Когда я еще работала в юридической сфере, я уже знала, что у меня будет свой бизнес, и откладывала деньги на него. Понятно, что свой бизнес нужно раскручивать. Покупатель голосует рублем, поэтому перед этим изделия нужно протестировать. Затрат и усилий требуют выставки, конкурсы, дорога на них, даже те же соцсети, которые способствуют рекламе бизнеса.

…Конечно же, нужно принимать помощь государства, которое сейчас нацелено на поддержку малого бизнеса. Когда я начинала свой бизнес, поддержка народных ремесленников была очень серьезной в Ленинградской области. Мы повсюду ездили, представляли свою продукцию, участвовали в конкурсах и ярмарках. Все это есть и сейчас: умный человек может сделать бизнес в принципе из всего. Но все равно надо учиться, никогда не останавливаясь в своем развитии.

…Чтобы изделия приносили доход, нужно уметь их отпускать. В каждую работу ты вкладываешь свою душу, и иногда расстаться с ней очень сложно. Я это всегда делаю спокойно. Я всегда радовалась, продавая свои работы, зная, что деньги вернутся, и это будет новый материал и, соответственно, более свежее решение, тем более что материалы сейчас все совершенствуются и совершенствуются. А значит, и мои работы будут только лучше. Нужно всегда быть открытым навстречу новым возможностям и уметь отпускать то, что создано.

…Творческий подход важен везде, даже в бизнесе, ведь это умение видеть то, что другие не видят. Иногда это дар божий, а иногда то, что можно воспитать и развить.

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Найти узнаваемые сувениры Ольги Костюковой можно в гатчинских магазинах или на городских ярмарках. Впереди у нас — большая ярмарка «Новогодняя кутерьма» у Гатчинского дворца, где будут представлены праздничные сувениры Ольги Костюковой и мастериц из проекта «От рукодельниц к производителям сувениров».

Выйти на контакт с Ольгой Костюковой и познакомиться с ее продукцией напрямую можно в социальной сети ВКонтакте (личная страница Ольги Костюковой и группа «Лавка ремесел»).

Юлия Лысанюк