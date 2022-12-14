Анастасия Малафеева: «Иду к цели!»
В апреле в Гатчине открылась студия балета и растяжки LEVITA. Ее хозяйка – индивидуальный предприниматель и семейный психолог по образованию 37-летняя Анастасия Малафеева. Трудная жизненная ситуация подвигла ее начать новое дело. «Балет несет в мир красоту, любовь и гармонию, - уверена Анастасия Малафеева. - Главное, поверить в себя и идти вперед».
Рубрики: Хобби как бизнес
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