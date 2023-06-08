«Прорвемся, россияне!»
«Гатчинская правда» провела конкурс частушек, посвященных фи-нансовой грамотности. Ведь самая понятная и доступная форма обучения и для детей, и для взрослых – уроки финансовой грамотности с улыбкой, где есть личный опыт, истории из жизни и полезные советы.
В течение недели наши читатели в сообщество газеты в социальной сети ВКонтакте присылали свои остроумные и злободневные сочинения о финансовой грамотности. Конкурс поддержали и сотрудники редакции.
Победителем конкурса стала автор самых веселых, «ладных и складных» частушек Елена Степовая, призерами – самый плодовитый автор Жанна Гриненко и Марина Шляхова, первая откликнувшаяся на конкурс.
Победитель получит сертификат в книжный магазин «Буквоед» номиналом 3000 рублей, за второе и третье место в награду – сертификаты по 1500 рублей.
Елена Степовая
Будем меньше латте пить,
Станем рублики копить,
Рупии, юани.
Прорвемся, россияне!
Если бросишь ты курить,
Кредит сможешь погасить —
Просто на заметку.
Выкинь сигаретку!
Чтоб на пенсии, сынок, не терять амбиций,
Изучай с младых ногтей виды инвестиций!
Если ты решил купить в банке чью-то акцию,
Посмотри, что значит слово «диверсификация».
Чтоб кредитов не бояться,
Нужно в ставках разбираться.
Всем друзьям совет даю:
Изучайте «Банки ру»!
«Раз кредитка, два кредитка,
Накуплю всего в избытке!».
В жизни ж все наоборот:
Пластик есть, а ты банкрот.
Я частушки целый день
Для вас сочиняла.
Эх, уйду на бюллетень:
Что-то я устала...
Жанна Гриненко
Не бери кредит, дружок,
Скрутит он тебя в рожок!
Разденет и разует Сбер,
А сам будет без потерь!
Ипотеку взял Гаврила –
Грузовик решил купить,
Не осталось в доме мыла,
А без мыла не прожить.
Сумму одолжил соседу,
Обещал вернуть все в срок.
Я в суде веду беседу,
Преподал он мне урок.
Валюта, акции, кредиты –
Мы давно всем этим сыты.
Молодежь здесь нынче асс,
Вот и рулит пусть без нас.
В депозите толку мало,
Это тоже всех достало!
Вот ИИС-3 устроит нас,
Доходность - самый раз!
Марина Шляхова
Мне мошенники звонили,
Телефон взяла я,
Номер карты попросили,
Но учусь не зря я!
Сразу в банк я позвонила
И сотрудника спросила,
Оказалось, это ложь!
Жулик, нас не проведешь!
Шахрузат Абдурахимова
Раз, два, три -
За деньгами ты смотри.
Не теряй свой капитал
Улучшай, чтоб был не мал!
Ты кредиты не бери-
Не оберешься ты беды.
Заработай лучше сам
Свой надежный капитал!
Ульяна Николаева
Мой миленок погорел –
Загребла милиция!
За него внесу залог –
Будет инвестиция!
На дубу сидит ворона
Головенка черная,
Денег много я скоплю -
Я теперь ученая.
Ой, не зря училась я
Грамоте финансовой,
Не обманете меня,
Супостаты разные!
Татьяна Можаева
Милый мой со мной не спал,
О машине все мечтал.
А как взял микрокредит –
Вся семья теперь не спит.
Мне майор звонил сейчас
И вчера пятнадцать раз:
«Чтобы жуликов поймать,
Дайте нам миллионов пять».
Как спросила: «Крым-то наш?»,
Сразу интерес угас!
Вот такой мужчина -
Что за чертовщина!
Только чайник не кричит:
«Ты возьми себе кредит!»
А я денег накопила,
Все сама себе купила!
Со всеми частушками можно познакомиться на страничке «Гатчинская правда» в соцсети: https://vk.com/gtnpravda