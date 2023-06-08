В течение недели наши читатели в сообщество газеты в социальной сети ВКонтакте присылали свои остроумные и злободневные сочинения о финансовой грамотности. Конкурс поддержали и сотрудники редакции.

Победителем конкурса стала автор самых веселых, «ладных и складных» частушек Елена Степовая, призерами – самый плодовитый автор Жанна Гриненко и Марина Шляхова, первая откликнувшаяся на конкурс.

Победитель получит сертификат в книжный магазин «Буквоед» номиналом 3000 рублей, за второе и третье место в награду – сертификаты по 1500 рублей.

Елена Степовая

Будем меньше латте пить,

Станем рублики копить,

Рупии, юани.

Прорвемся, россияне!

Если бросишь ты курить,

Кредит сможешь погасить —

Просто на заметку.

Выкинь сигаретку!

Чтоб на пенсии, сынок, не терять амбиций,

Изучай с младых ногтей виды инвестиций!

Если ты решил купить в банке чью-то акцию,

Посмотри, что значит слово «диверсификация».

Чтоб кредитов не бояться,

Нужно в ставках разбираться.

Всем друзьям совет даю:

Изучайте «Банки ру»!

«Раз кредитка, два кредитка,

Накуплю всего в избытке!».

В жизни ж все наоборот:

Пластик есть, а ты банкрот.

Я частушки целый день

Для вас сочиняла.

Эх, уйду на бюллетень:

Что-то я устала...

Жанна Гриненко

Не бери кредит, дружок,

Скрутит он тебя в рожок!

Разденет и разует Сбер,

А сам будет без потерь!

Ипотеку взял Гаврила –

Грузовик решил купить,

Не осталось в доме мыла,

А без мыла не прожить.

Сумму одолжил соседу,

Обещал вернуть все в срок.

Я в суде веду беседу,

Преподал он мне урок.

Валюта, акции, кредиты –

Мы давно всем этим сыты.

Молодежь здесь нынче асс,

Вот и рулит пусть без нас.

В депозите толку мало,

Это тоже всех достало!

Вот ИИС-3 устроит нас,

Доходность - самый раз!

Марина Шляхова

Мне мошенники звонили,

Телефон взяла я,

Номер карты попросили,

Но учусь не зря я!

Сразу в банк я позвонила

И сотрудника спросила,

Оказалось, это ложь!

Жулик, нас не проведешь!

Шахрузат Абдурахимова

Раз, два, три -

За деньгами ты смотри.

Не теряй свой капитал

Улучшай, чтоб был не мал!

Ты кредиты не бери-

Не оберешься ты беды.

Заработай лучше сам

Свой надежный капитал!

Ульяна Николаева

Мой миленок погорел –

Загребла милиция!

За него внесу залог –

Будет инвестиция!

На дубу сидит ворона

Головенка черная,

Денег много я скоплю -

Я теперь ученая.

Ой, не зря училась я

Грамоте финансовой,

Не обманете меня,

Супостаты разные!

Татьяна Можаева

Милый мой со мной не спал,

О машине все мечтал.

А как взял микрокредит –

Вся семья теперь не спит.

Мне майор звонил сейчас

И вчера пятнадцать раз:

«Чтобы жуликов поймать,

Дайте нам миллионов пять».

Как спросила: «Крым-то наш?»,

Сразу интерес угас!

Вот такой мужчина -

Что за чертовщина!

Только чайник не кричит:

«Ты возьми себе кредит!»

А я денег накопила,

Все сама себе купила!

Со всеми частушками можно познакомиться на страничке «Гатчинская правда» в соцсети: https://vk.com/gtnpravda