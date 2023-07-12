Какие подъёмные получают молодые педагоги?

23 тысячи из местного бюджета

В 2023 году в Гатчинском районе из муниципального бюджета молодым учителям выделяется поддержка, размер которой по сравнению с прошлым годом вырос в два раза. В конце 2022 года вышло постановление администрации Гатчинского района об установлении дополнительной меры социальной поддержки молодым специалистам - работникам образовательных учреждений, подведомственных комитету образования Гатчинского района, в виде единовременной социальной выплаты в размере 23 тысячи рублей.

Гатчинские учителя также получают региональные меры поддержки. В частности, в Ленинградской области для молодых педагогов предоставляется единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей и единовременная выплата по 56,5 тысяч рублей по окончании первого, второго и третьего года работы. Но есть нюансы.

Если возникают сложности с получением перечисленных мер социальной поддержки, стоит внимательно изучить документы, на основании которых они оказываются.

Три года по 56,5 тысяч

Выплата в размере 56,5 тысяч рублей установлена каждому молодому специалисту, впервые поступившему после окончания учебы на работу в государственные и муниципальные учреждения образования Ленинградской области. Молодой специалист должен быть гражданами Российской Федерации, в возрасте до 35 лет включительно. Профессиональное образование (высшее или среднее) должно быть получено по очной форме обучения. А заключить трудовой договор со школой или детским садом не менее чем на одну ставку он должен до 1 сентября года окончания педагогического университета, института или колледжа.

Выплата осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, куда он поступил после окончания учебного заведения. Такое право предоставляется только по первому месту работы молодого специалиста.

Положение о порядке осуществления мер социальной поддержки молодых специалистов в Ленинградской области от 7 апреля 2008 года №71 (с изменениями на 19 июля 2022 года) определяет порядок осуществления мер социальной поддержки в форме ежегодной единовременной выплаты в размере 56,5 тысяч рублей и разъясняет, что сначала нужно оформить договор о социальной поддержке. Он заключается на основании обращения молодого специалиста к руководителю образовательной организации после заключения трудового договора и окончания испытательного срока, если такой срок был установлен молодому специалисту при приеме на работу.

Проект договора о социальной поддержке, подписанный руководителем и молодым специалистом, с прилагаемыми документами, направляется образовательной организацией в комитет образования.

Пособие перечисляется на банковский счет молодого специалиста, указанный в договоре о социальной поддержке, ежегодно по истечении первого, второго и третьего года работы, начиная с даты заключения трудового договора. Перечисление пособия осуществляется в 30-дневный срок со дня окончания года работы молодого специалиста по трудовому договору.

Положение №71 также разъясняет случаи, когда выплата приостанавливается. Так, в год работы, за который предоставляется пособие, не включаются: время отсутствия молодого специалиста на работе без уважительных причин, время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста; время предоставляемых по просьбе молодого специалиста отпусков без сохранения заработной платы, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года, и другие случаи.

6 июля 2022 года губернатор Ленобласти подписал областной закон о внесении изменений в статью 17 закона «Об образовании в Ленинградской области» - №80-оз. Там есть новые уточнение.

Право на получение пособия сохраняется за молодыми специалистами, которые до 1 сентября года окончания образовательной организации были призваны на военную службу и приступили к работе в образовательной организации до 1 сентября года увольнения с военной службы.

Единовременное пособие – 30 тысяч

Постановлением от 21 сентября 2020 года № 638 «О единовременном пособии молодым специалистам государственных и муниципальных образовательных организаций Ленинградской области» правительство Ленинградской области установило размер еще одного единовременного пособия молодым специалистам – 30 тысяч рублей.

Чтобы получить эти деньги, нужно также соответствовать ряду требований: окончить образовательную организацию высшего или среднего профессионального образования по очной форме обучения и приступить к работе (не менее одной ставки) на должности педагогических работников в государственных образовательных организациях Ленинградской области или муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ленинградской области. Сделать это нужно до 1 сентября года окончания образовательной организации.

В этом же документе определен механизм осуществления выплаты единовременного пособия. Как это происходит? Из документа можно узнать, что руководители образовательных организаций ежегодно до 20 октября направляют в областной комитет документы в отношении молодых специалистов, имеющих право на единовременное пособие. Комитет осуществляет проверку поступивших документов, формирует сводный список получателей пособия и утверждает его до 20 ноября текущего года. Перечисление денежных средств на счета молодых специалистов осуществляется до 15 декабря текущего года.

И это еще не все социальные выплаты и льготы.

Так, в 2023 году шел прием заявок для участия в федеральной программе «Земский учитель». Учителю, переехавшему работать на село, где проживает до 50 тысяч человек, разово выплачивается 1 млн рублей.

Кроме того, для молодых учителей предусмотрена социальная выплата на приобретение или строительство жилья в целях улучшения жилищных условий с использованием средств ипотечного кредита, а также компенсация на возмещение части расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам.

Татьяна Можаева