Внесудебное банкротство физлиц: что поменяется

Размер долга

Ценовой диапазон для должников теперь расширен. Минимальная сумма долга сейчас составит 25 тысяч рублей, а максимальная – 1 миллион. Тогда как ранее диапазон составлял от 50 до 500 тысяч рублей.

Основания для внесудебного банкротства

Сейчас основание для банкротства одно: исполнительное производство завершили из-за отсутствия имущества для взыскания. Оно остается действующим, но к нему добавляются новые основания:

Основной доход должника – пенсия, не важно – страховая или накопительная. При этом нет имущества для взыскания.

Должник получает ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом нет имущества для взыскания на день обращения.

Должник не выполнил требования исполнительного документа имущественного характера (или погасил их частично), который выдали не позже чем за 7 лет до даты подачи заявления.

Заявления и справки

Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подается им по месту жительства или месту пребывания в МФЦ.

По заявлению должника-гражданина банк или иная кредитная организация, организация или иное лицо, выплачивающие должнику-гражданину заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические платежи, подразделение судебных приставов, в котором ведется или прекращено исполнительное производство, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня обращения выдают ему справку, предоставление которой предусмотрено для целей внесудебного банкротства.

Формы заявлений и справок также утвердили соответствующим приказом Минэкономразвития России от 09.10.2023 № 706.

Срок повторного банкротства

Теперь повторное заявление в МФЦ на банкротство можно подавать через 5 лет. Ранее этот срок составлял 10 лет.

Права кредиторов

Кредиторы могут настоять на отказе от внесудебной процедуры и замене ее на судебную, если у них есть подозрение, что у должника есть доходы или имущество. Кредиторам придется обосновать свою позицию. Сейчас же кредитор может обжаловать внесудебную процедуру, если он уже обнаружил имущество или доход.





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